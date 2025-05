Wednesday, 7 May 2025, 19:05 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 周大福人壽冠名贊助 - 飛越啟德「小劍神」培訓計劃正式啟動 - 近800位學員參與選拔 成就未來世界冠軍

周大福人壽首席策略總監歐陽明欣(左三)、啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成(右三)、中國香港劍擊總會主席楊穎

新(左一)、計劃總教練林衍聰(右一)、藝人陳蕾(右二)及曾比特(左二)合照 香港, 2025年5月7日 - (亞太商訊) - 由周大福人壽冠名贊助的年度盛事、飛越啟德舉辦的「小劍神」培訓計劃(下稱「計劃」)日前(4日)於啟德體藝館競技場正式啟動。今屆計劃亦為周大福人壽.生活圈會員第一屆參與。計劃旨在透過系統化的訓練發掘具潛質的劍擊選手,為香港培養未來的體育精英,並促進香港體育普及化及精英化。獲選學員將可接受為期接近兩年的系統化訓練。計劃更設有「小劍神」盃,藉此甄選表現傑出的學員進入精英培訓,更有機會銜接香港14歲以下專業運動員培訓,及參加由周大福人壽全力支持的「亞洲少年劍擊精英聯賽」,與不同國家及地區劍手競賽。同場亦舉行開放公眾參與的劍擊初體驗環節,公眾可通過親身試玩測試項目,備戰來年報名參加計劃。



周大福人壽首席策略總監歐陽明欣、啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成、中國香港劍擊總會主席楊穎新及計劃總教練林衍聰等多位重量級嘉賓出席啟動禮,共同見證這一重要時刻。活動亦邀得劍擊運動員文毅施(佩劍)、楊子加(花劍)及黎家俊(重劍)三位本地劍壇高手,親自示範及教導三大劍擊項目的基本技術,更即場邀請學員上台接受指導,傳承劍擊精神。藝人陳蕾及曾比特亦有到場支持,獻唱歌曲為學員打氣,並於林衍聰指導下首嘗劍擊體驗。



周大福人壽.生活圈會員第一屆參與計劃 為客戶呈獻獨特體驗 周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示:「周大福人壽首次冠名贊助的年度盛事、飛越啟德舉辦的『小劍神』培訓計劃,象徵我們積極為推動本地運動發展作出貢獻,為新一代運動員提供邁向國際舞台的機會,並藉此推動香港體壇的長遠發展,開創體藝新價值。今屆計劃亦是周大福人壽.生活圈會員第一屆參與,彰顯我們致力為客戶帶來創新而優質的多元體驗。」 啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成則於致詞時,感謝周大福人壽:「『飛越啟德』一直致力於社區推廣全民運動,透過舉辦各類型的體育及健體相關活動,讓不同年齡及運動水平的人士積極參與,而『小劍神』培訓計劃正是『飛越啟德』的重點項目。特別感謝周大福人壽冠名贊助,支持是次計劃,為年青人提供了高質素的訓練及競賽機會,為培育新一代的劍擊運動員不遺餘力。」



逾千人報名參加計劃 期望成為「小劍神」 今次計劃反應熱烈,總共收到過千份申請參加,其中合資格基層家庭學員更獲得周大福人壽全額資助。首階段的體適能選拔於啟動禮當日同步展開,近800位成功報名計劃的學員,進行十項以體適能為主的測試,包括速度、敏捷及反應等。計劃由前香港劍擊隊奧運代表、有「香港佩劍一哥」之稱的林衍聰擔任總教練,結合專業教練團隊的指導,由淺入深令學員建立紮實基礎再加以深造。 周大福人壽更將於訓練期內,安排一系列與運動息息相關的工作坊,例如營養學、物理治療、體育記者及旁述等,學員可藉此發掘更大潛能,達致全方位發展。 作為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴,周大福人壽未來會繼續全力支持啟德體育園這個香港最大型的綜合體育及娛樂新地標,為本地運動員及表演者帶來更多發揮潛能空間,並全力支持體育園引入國際盛事,加強鞏固香港作為「亞洲盛事之都」的地位。「周大福人壽.生活圈」會員將有機會優先參與由公司舉辧或贊助的世界級體育娛樂盛事及各項社區公益活動,享受更多優質體驗。 關於「小劍神」培訓計劃詳情: 第一階段:

2025年5月4日 選拔賽

為近800位6-10歲學員進行遴選,具潛質的學員將進入基礎訓練。 第二階段:

2025年7-8月 基本培訓

為學員提供全面且系統化的基礎劍擊訓練,包括劍擊基本姿勢與動作、體能訓練及劍擊規則與禮儀教育。 第三階段:

2025年10-11月 進階培訓

為入門訓練表現優異的學員,提供更高強度、更深入的技術提升課程,提升學員技術。 第四階段:

2025年12月27-28日(暫定) 周大福人壽「小劍神盃」及嘉年華

計劃的最後階段將以劍擊比賽與嘉年華作為總結,為學員提供展示訓練成果的舞台,讓學員體驗競技的樂趣與挑戰。 第五階段: 精英培訓 關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港40年,為周大福創建有限公司(「周大福創建」)(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 傳媒聯絡

周大福人壽

品牌發展及傳訊部

陳佳容

+852 2591 8504

deronie.tan@ctflife.com.hk 周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)



