全產業鏈貫通的抗血清頭部平台商：江西生物持續引領行業發展



香港, 2025年5月7日 - (亞太商訊) - 在生物製藥領域，抗血清產品作為臨床急救與中毒治療中不可或缺的生物製劑，長期以來處於高壁壘、低關注的特殊地位。而在這一細分賽道中，江西生物製品研究所股份有限公司（「江西生物」）以其深厚的技術積澱，成為抗血清細分龍頭。 根據弗若斯特沙利文的資料，江西生物是中國及全球最大的人用破傷風抗毒素（「TAT」）提供商，按2024年銷量計，市場份額分別為65.8%及36.6%。4月11日，公司向港交所遞交上市申請，有望為港股市場增加一枚稀缺的優質醫藥標的。 錨定高壁壘下的藍海市場，技術構築發展護城河 受限於高進入門檻，中國十家動物源性抗血清生產商中，具備完整的全產業鏈整合能力的企業僅有三家，其中江西生物為規模最大者。橫跨全產業價值鏈的端到端能力，使江西生物能夠實現可靠的質量及成本控制，並確保穩定及時的供應。 據瞭解，江西生物的動物免疫及抗血清製備工藝整合了先進的純化及製劑技術，使其得以保持較高的技術壁壘，並確保產品的質量與療效。根據弗若斯特沙利文的資料，江西生物是全球唯一一家使用重組蛋白、mRNA及無血清抗原開發抗血清產品的公司。技術路線的優勢，客觀上優化了公司的研發投入結構。隨著多項開發項目完成階段性目標，當期費用相應減少，公司2024年研發費用呈現結構性下降，反映其研發進程上取得了實質性進展，助力公司未來發展。 技術護城河直接轉化為市場統治力。根據弗若斯特沙利文的資料，江西生物已連續 18 年穩居中國人用 TAT 市場第一，市場份額保持50%以上，尤其TAT出口佔中國於相關年度出口量的近100%。在菲律賓、埃及等重點海外市場，其人用TAT市佔率約 90%，形成「國內 + 國際」雙輪驅動的發展格局。該機構預計全球人用抗血清市場2024年至2028年及2028年至2033年的複合年增長率分別為19.1%及20.6%，而同期中國人用抗血清市場的複合年增長率將分別為19.9%及17.0%，廣闊前景將為江西生物的全球化發展提供有利機遇。 持續進化，從「單品王者」到全產業鏈平台企業 實際上，江西生物的腳步並不止於人用TAT 單品。憑藉在人用抗血清產品領域的長期積澱以及全產業鏈能力，其正向全球領先的抗血清平台商轉型。 目前，江西生物已構建一個豐富而差異化的創新人用及獸用藥品管線，瞄準嚴重未滿足的需求，打造業務的第二增長曲線。除人用TAT外，江西生物獸用TAT預計將於2025年第四季度上市，與人用藥一起成為推動公司業務快速增長的雙飛輪。公司現有產品還包括PMSG以及若干用於補充或支持PMSG治療的獸用激素類藥物，這些產品將在完成上市批准的重新註冊後投放市場。 此外，江西生物亦在開發蛇咬傷抗毒血清、馬狂犬病免疫球蛋白F(ab')2、其他用於呼吸道合胞病毒（「RSV」）感染及抗生素耐藥細菌感染的人用抗血清產品以及多種獸用抗感染藥物，預計未來五年內將有六至七個人用及獸用産品陸續上市。公司還計劃加快在現有及新增生產線上整合創新技術，包括辛酸純化技術、離子交換層析及特異性親和層析，以提升產品品質及效力。 總體而言，在抗血清這一被極具潛力卻被市場低估的賽道，江西生物以全產業鏈優勢構建高技術壁壘，穩居行業領先地位。隨著抗血清價值的認知深化與創新管線的不斷落地，這家行業龍頭的成長故事，或許才剛剛開始。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

