Wednesday, 7 May 2025, 09:08 HKT/SGT Share:

來源 CALB Co., Ltd. 中創新航擬控股蘇奧傳感 錨定新能源產業戰略併購

香港, 2025年5月7日 - (亞太商訊) - 5月6日,中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)公告,擬通過協議轉讓方式受讓A股上市公司江蘇奧力威傳感高科股份有限公司(「蘇奧傳感」,股票代碼:300507.SZ)11%的股份,結合蘇奧傳感原實控人放棄大部分表決權,中創新航將成爲蘇奧傳感控股股東、實際控製人。蘇奧傳感董事會將設置5名董事,董事成員均由中創新航推薦。此外,蘇奧傳感擬向中創新航定向增發15%公司股份,股份發行後,中創新航持股與表決權比例升至22.61%。 本次交易安排凸顯蘇奧傳感原實控人對中創新航戰略入局的遠望。不僅如此,通過中創新航深度賦能,蘇奧傳感將深度融入新能源產業鏈,錨定更廣闊的市場與持續的業績增長,在新能源發展變革的浪潮中實現業績與估值的雙重提升。中創新航亦可圍繞產業鏈上下遊,發揮新能源產業鏈「鏈主」地位和全球化市場佈局優勢,爲蘇奧傳感提供多方面、多場景賦能。 此次交易是「並購六條」發佈以來,爲數不多的H股收購A股的案例,也將成爲並購重組活躍資本市場、助推產業升級又一標桿案例。2024年4月,國務院發佈資本市場新「國九條」,明確表示要加大並購重組改革力度,多措並舉活躍並購重組市場。同年9月,中國証監會發佈《關於深化上市公司並購重組市場改革的意見》,進一步指出支持上市公司向新質生產力方向轉型升級、鼓勵上市公司加強產業整合。 在並購重組浪潮持續推進的背景下,中創新航本次收購控股蘇奧傳感是對國家戰略的積極響應,也是發揮新能源產業鏈「鏈主」企業引領作用的戰略實踐。本次交易將助力實現雙方企業強強聯合,並通過雙方在多領域協同賦能,共同推動新能源產業高質量發展。業內人士指出,產業並購及整合帶來的產業升級和效率提升預期將帶來估值溢價,產業鏈龍頭會擁有更多估值重塑的機會。 事實上,中創新航與標的公司蘇奧傳感同處汽車產業鏈,在細分領域均屬頭部企業。中創新航是港股動力電池第一股,作爲全球範圍廣具影響力的電池專家,其乘用車主力客戶已覆蓋小鵬、吉利、長安、廣汽、零跑、豐田、本田、大衆、奧迪等衆多國內國際車企;商用車主力客戶已覆蓋奇瑞、吉利、瑞馳、福田、東風、中國重汽、徐工、三一、陝汽等多家輕型、重型商用車頭部企業;在儲能領域,中創新航已與「五大六小」等電力集團建立了合作關係,並且與陽光電源、國家電投、中核匯能、中國能建等多家龍頭企業實現了戰略合作。2024年,中創新航動力電池裝機量位列全球第四、國內第三,儲能電芯出貨量全球第五,以覆蓋乘用車、商用車、儲能、船舶、eVTOL等全場景的多元化佈局構建新能源產業生態閉環。 對中創新航而言,本次收購也將進一步提升公司價值。資料顯示,本次並購標的蘇奧傳感是國內汽車傳感器領先企業之一,該公司擁有超30年的行業專業經驗。2022年至今,其營收增速持續雙位數增長,業務轉型顯露成效。近年來,隨着汽車行業快速革新,新能源與智能化步入深水區,蘇奧傳感亦主動向新能源汽車零部件領域轉型升級。從行業角度看,其所專注的傳感器、熱管理系統在電池智能化、電池安全等領域有重要應用空間。在此背景下,中創新航通過並購控股,將充分發揮自身在新能源產業鏈等方面的資源和優勢,爲蘇奧傳感業務發展賦能,進一步提升雙方企業價值。 總體來看,中創新航此次戰略佈局,將充分發揮自身在新能源及汽車產業鏈等方面的資源和優勢,賦能至具備技術沉淀的優質標的,激活蘇奧傳感的發展潛能,形成「鏈主」賦能「專精特新」企業,進而推動產業升級的發展範式。未來雙方還有望推進更廣泛深入的合作,在產業鏈協同、市場擴容等方面形成合力,強化在新能源及其智能化領域的綜合競爭力,共同做大做強,實現共贏發展。進一步看,中創新航此次控股蘇奧傳感,或許還有更長遠、更深層次的戰略考量。 關於中創新航集團有限公司 中創新航(3931.HK)是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作爲電池專家,公司致力於構建全方位能源運營體系,爲以動力及儲能爲代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。 目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地,完成全方位國內產業佈局,同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地,大力拓展海外產業佈局,打造擁有規模化智能製造實力的國際化領先企業。



話題 Press release summary



部門 EVs, Transportation, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network