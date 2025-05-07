全球調查揭示對丁型肝炎的認知、取得與治療方面的緊急缺口



倫敦, 2025年5月6日 - (亞太商訊) - 世界肝炎聯盟（WHA）今日發布的一項新報告揭示，在對抗丁型肝炎的全球行動中，存在著廣泛的知識落差、醫療可及性的差異以及關鍵的制度性障礙。 丁型肝炎，又稱為肝炎D，是一種嚴重的肝病，全球估計約有1,200萬人受到影響。該疾病發生於乙型肝炎患者中，病情進展更為迅速，並大幅提高罹患肝癌與死亡的風險。 《丁型肝炎全球現況調查》共收集來自102個國家的583位受訪者意見，提供目前為止最全面的全球利害關係人對於丁型肝炎的認知、檢測與治療可及性的看法全貌。 主要發現： 丁型肝炎檢測與治療的可用性與可及性在不同地區之間存在明顯差異。

即使在報告中指出丁型肝炎的檢測與治療可用，實際獲得服務仍是一項重大挑戰。

直接與間接成本均被視為妨礙公平取得丁型肝炎治療與照護的重要障礙。

所有利害關係人均指出對丁型肝炎的知識與認知存在顯著缺口，且具有明顯的地區差異。

知識不足被報告為檢測與治療的最常見障礙。

三分之一的受訪者表示，自己未具備足夠資訊以辨識丁型肝炎檢測與治療所面臨的障礙。

醫療專業人員表示對丁型肝炎的培訓程度偏低，多數人表達出明確的進一步學習意願。 「這些發現凸顯出迫切需要協調行動，以擴大全球對丁型肝炎的教育、診斷與照護工作，」世界肝炎聯盟（WHA）執行長凱瑞．詹姆斯（Cary James）表示。「如果缺乏知情的醫療提供者、具備能力的社區，以及可及的醫療服務，將有數百萬人持續處於未被診斷與未被治療的狀態。」 行動呼籲： 提高醫療體系中丁型肝炎檢測與治療的可用性與可及性。

解決檢測與治療所涉及的直接與間接費用問題，以提升社區的參與度。

採納檢測政策，依據世界衛生組織（WHO）對丁型肝炎反射性檢測的建議進行檢測。

透過具文化敏感性的宣導活動，讓乙型肝炎患者了解進行丁型肝炎檢測的必要性。

為醫療專業人員在其職涯發展過程中提供更完善的丁型肝炎相關訓練。

加強對社區組織與政策制定者的知識推廣與認知計劃。

為社區組織推行能力建構計畫，使其更有能力向政策制定者與公共衛生官員倡議，爭取更大的檢測、治療與照護可及性。 下載完整報告：www.worldhepatitisalliance.org/hepatitis-d-survey 編輯備註：

如需進一步資訊或安排訪談，請聯絡：Cary James

世界肝炎聯盟（WHA）執行長

電子郵件：contact@worldhepatitisalliance.org 關於世界肝炎聯盟（WHA）： 世界肝炎聯盟是一個涵蓋超過100個國家、由400個公民社會與社區組織組成的國際網絡，致力於發揮病毒性肝炎患者的力量，推動肝炎的根除。在WHA，成員組織是聯盟的基石，透過倡議、能力建構與提升認知等方式共同努力對抗肝炎。WHA 同時督促各國履行其消除肝炎的承諾，並與全球各地的組織合作行動，合作對象涵蓋地方公民社會團體、各國衛生部門及國際機構。www.worldhepatitisalliance.org 来源: World Hepatitis Alliance



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