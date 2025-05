Tuesday, 6 May 2025, 17:00 HKT/SGT Share:

來源 OMP OMP在2025年Gartner《供應鏈規劃解決方案關鍵能力報告》中四項用例排名前二

比利時安特衛普,2025年5月6日 - (亞太商訊) - 全球供應鏈規劃解決方案領導者 OMP,在 2025 年 Gartner®《供應鏈規劃解決方案關鍵能力報告》中,在五項用例中取得四項第二高分。本報告是 Gartner 魔力象限™的配套報告,評估了參與本研究的供應鏈規劃(SCP)解決方案供應商。 此次認可緊隨 OMP 在 2025 年 Gartner《供應鏈規劃解決方案魔力象限》中“執行能力”維度獲得最高排名——這是 OMP 連續第十次被評為領導者。 在現實規劃挑戰中展現持續實力 該關鍵能力報告從五項 SCP 用例出發,針對 15 項關鍵能力對 20 家供應商進行了評估。我們認為,OMP 在供應規劃、決策/計劃對齊以及資源類型廣度等關鍵領域的得分,展示了其在這些方面的卓越表現。 “如今的供應鏈需要能夠帶來可衡量影響的真正解決方案,而本報告正驗證了我們實現這一目標的能力,”OMP 首席商務與市場官 Philip Vervloesem 表示。“Unison Planning™ 在端到端多企業規劃及決策/計劃對齊方面表現突出,這兩項能力在當今快速變化的環境中至關重要。它使在複雜環境中的智慧、高效、統一決策成為可能。” Unison Planning™:賦能即時資料驅動決策 OMP 的 Unison Planning™是一款開放的、雲原生的、AI 驅動平台,支援從戰略到營運、從供應到需求的全層級供應鏈規劃。該平台專為靈活性與彈性而設計,實現了即時協作、優化與回應。 “透過在平台的每一層嵌入生成式 AI 和可解釋 AI(XAI)——從資料驅動預測到情境管理——我們賦能規劃人員以更快速度和更高智慧適應變化,”OMP 首席產品官 Tom Wouters 補充道。 卓越表現,贏得全球信任 “我們認為,在魔力象限和關鍵能力兩大報告中獲得認可,進一步印證了我們在執行力和創造實際業務價值方面的能力,”OMP 首席產業與商務官 Kurt Gillis 表示,“這反映了我們深厚的產業專業知識,使我們能夠為不同行業的特定挑戰開發切實可行的解決方案。我們為能夠幫助全球各行各業的領導者將複雜性轉化為競爭優勢而感到自豪。” Gartner,《供應鏈規劃解決方案關鍵能力報告》,Pia Orup Lund 等人,2025 年 4 月 14 日。 Gartner,《供應鏈規劃解決方案魔力象限》,Pia Orup Lund 等人,2025 年 4 月 14 日。 Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner 公司及其附屬機構在美國及其他國家/地區的註冊商標,此處經授權使用。版權所有。 免責聲明 Gartner 不為其研究出版物中提及的任何廠商、產品或服務背書,也不建議技術使用者僅選擇評級最高或獲得某種指定的廠商。Gartner 的研究出版物僅代表其研究機構的觀點,不應被視為事實陳述。Gartner 對本研究不作任何明示或暗示的保證,包括對適銷性或特定用途適用性的任何保證。 聯絡資訊

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723 來源:OMP



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network