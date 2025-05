Friday, 2 May 2025, 14:59 HKT/SGT Share:

來源 FWD Group Holdings Limited 富衛集團首季度新業務表現強勁

香港, 2025年5月2日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司(「富衛集團」或「富衛」)今天公布截至2025年3月31日止三個月的第一季度業績,新業務表現卓越。 - 新業務合約服務邊際按年增長55%至4.65億美元。這增加了集團整體合約服務邊際的總結餘,並根據國際財務報告準則第17號隨著時間釋放至損益表。 - 新業務銷售較去年同期增長46%,達6.79億美元。 - 富衛集團於4月與 JA Worldwide 的合作關係再延長三年,透過其屢獲殊榮的「JA小財智.大夢想」課程提升亞洲小學生的理財素養。 富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示:「富衛集團在本年度開初即迎來強勁勢頭,憑藉以客為先的策略推動了一些令人矚目的新業務成果。我們繼續迅速應對客戶對保障、健康和儲蓄需求的演變,並於本季度推出了 10 款新產品,其中包括 FWD Private 的首個為高淨值人士而設的指數型萬用壽險產品。」 黃清風補充:「集團在本季度表現出色,資產負債表保持強勁,然而,我們正密切關注全球金融市場的波動以及不確定的全球宏觀經濟前景。風險管理至關重要,富衛集團正採取審慎的態度,為各種可能的情況和結果做準備。」 新業務指標的增長主要受惠於富衛運營的 10 個市場中的大多數市場的增長所推動。 在香港特別行政區和澳門特別行政區,新業務銷售和新業務合約服務邊際增長勢頭延續,反映本地客戶和來自中國內地的訪客的需求。 在泰國和柬埔寨地區業務分部,新業務指標受經濟狀況疲弱以及利率下降影響。 新興市場分部的新業務銷售普遍錄得雙位數增長,而日本的新業務指標則維持穩定。 截至3月31日止季度^ 百萬美元,百分比除外 2024年 2025年 增長

(以固定匯率按年計算) 新業務增長指標 新業務銷售 460 679 46% 新業務合約服務邊際 297 465 55% 新業務價值 215 287 32% 關於富衛集團 富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司,服務約三千萬名客戶,業務遍及亞洲十個市場,包括印尼人民銀行人壽保險(BRI Life) 。富衛秉持以客為先的方針,利用數碼科技,致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來,富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務,專注為大眾創造保險新體驗。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.fwd.com ^本新聞稿列載之截至2025年3月31日止三個月業績未經審計師審核,並與 2024 年同期比較。所有增長率均按固定匯率計算。新業務銷售以年化保費計算,由年度首年保費的100%及整付保費的10%之和組成。新業務合約服務邊際不包括一次性再保險合約對有效業務的影響。 此譯本僅供參考,中英文版本倘出現任何歧異,概以英文版本為準。



