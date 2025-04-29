富衛集團與JA Worldwide延長合作 繼續推廣其屢獲殊榮的理財素養課程

香港, 2025年4月30日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天宣布與 JA （Junior Achievement） Worldwide延長合作夥伴關係三年。JA Worldwide是一家專注於青少年發展的慈善機構，也是 2025 年諾貝爾和平獎的提名機構。富衛與 JA Worldwide 共同開發且屢獲殊的榮理財素養課程，預期到 2027 年底將惠及亞洲40,000 名學生。

「JA小財智．大夢想」課程向9歲至青少年階段的學生提供財務教育，同時融入社會和生活技能。課程通過一系列引人入勝的體驗式學習活動進行，包括互動遊戲、數碼活動及由富衛義工輔助的課堂教學，課程目前已覆蓋亞洲8個市場。2025 年至 2027 年的下一階段目標包括是教育40,000多名學生，吸引更多家長和教師參與，並引入新元素以培養心理健康韌性的技能。

富衛集團企業事務部總監 Cathy Knezevic 表示：「兒童是社區最重要的資源，他們是我們的靈感來源，也是未來的領袖與創新者。我們深知，財務知識有助他們在未來作出更好的決策，並令他們盡興人生。同時，這也是推動社區長期經濟及社會發展的重要基石。正因如此，我們非常高興能夠延續與 JA 的合作，共同支持更多兒童在生命早期掌握這些技能，以保障他們日後的福祉。」

2022年至2024年間，富衛集團與青年成就亞太區部（JA Worldwide 的區域運營中心）合作，已惠及超過37,000名學生，超出原定目標49%。參與者中，有88%理解了金錢在日常生活中的角色，80%對社區需求有了更深入的認識。此外，超過1,650名學生參加了「JA小財智．大夢想社會挑戰」活動，將所學的技能和創意付諸實行，解決社區中的現實問題。

JA Worldwide 行政總裁Asheesh Advani 表示：「與富衛的合作使數以萬計的學生能夠接觸到實用且有深遠影響的財務教育。隨著進入下一階段，我們期待擴大影響力，幫助更多年輕人增強財務能力和加深社會意識。」

富衛集團與 JA 共同開發了「JA小財智．大夢想」課程，並於2022年在香港特別行政區及新加坡成功試行，至今擴展至八個市場，包括香港特別行政區、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。該課程共推行了近900堂課堂，並得到超過800名富衛員工義工的熱心支持。

「JA小財智．大夢想」課程屢獲殊榮，包括在香港特別行政區2023年「投資者及理財教育獎」獲得銀獎；在菲律賓的2024年「亞太史蒂夫獎」中榮獲企業社會責任創新成就銅獎；以及在印尼2024年「Bisnis Indonesia 社會責任獎」中獲得特別表彰。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約三千萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life） 。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。

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關於青年成就亞太區部（JA Asia Pacific）

青年成就亞太區部是 JA Worldwide 的區域運營中心，致力為年輕人培養技能和思維，幫助他們建立繁榮的社區並積極參與其中。亞太地區的青年數量佔全球60%，青年成就亞太區部在職場準備、財務知識及創業精神等方面提供實踐與體驗式學習，幫助年輕人不僅為未來的工作做好準備，亦為他們創造新的就業機會。青年成就亞太區部網路遍及 17個地區（市場），透過實踐體驗，將學生與全球經濟聯繫起來，激發創新、增強韌性，並建立以目的為導向的領導能力。憑藉百年全球影響力，JA 正在構建工作未來，由每位年輕人開始。

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關於 JA Worldwide

作為全球最大且最具影響力的年輕人服務非政府組織之一，JA Worldwide 提供創業、職業準備及財務健康方面的實踐與沉浸式學習。透過與 118 個國家超過 700,000 名商業義工及教師合作，JA Worldwide每年為超過 1,900 萬名學生提供學習體驗。憑藉其規模、專業知識與熱忱，致力於為下一代打造一個具無限可能的未來。請瀏覽 www.jaworldwide.org

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Source: FWD Group Holdings Limited

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