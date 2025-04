Tuesday, 29 April 2025, 19:10 HKT/SGT Share:

來源 USPA Global Licensing Inc. 全球運動品牌 U.S. Polo Assn. 在2024年實現創紀錄的25億美元零售額,目標是30億美元和1500家U.S. Polo Assn.門市

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年4月29日 - (亞太商訊) - 管理U.S. Polo Assn.(美國馬球協會官方品牌)的USPA Global公司宣布,該體育品牌在2024年全球零售銷售額達到創紀錄的25億美元,併計劃在不久的將來實現30億美元銷售額和1500家U.S. Polo Assn.門市的目標。 U.S. Polo Assn.憑藉著全球各地區持續擴展現有版圖,持續實現創紀錄的成長。在品牌最大市場—北美地區,U.S. Polo Assn.實現了穩定成長,並在西歐、中東和拉丁美洲等其他成熟市場持續擴大市場份額。此外,U.S. Polo Assn.在亞太地區和東歐等新興市場的成長也十分顯著。目前,U.S. Polo Assn.已成為印度最大且成長最快的男裝品牌,並計劃在未來幾年內實現在印度市場10億美元的零售銷售額。 U.S. Polo Assn.也將在2025年積極開拓多個新的策略市場,包括阿根廷、澳洲、巴西、波蘭和泰國。 目前,U.S. Polo Assn.的業務版圖已覆蓋全球190個國家,擁有約1100家U.S. Polo Assn.品牌零售店,以及遍布百貨公司、專業零售店、體育用品渠道和電子商務平台的數千個銷售點。根據《License Global》的排名,U.S. Polo Assn.繼續在全球零售市場中攀升,已成為全球最大授權體育品牌之一,與NFL(國家橄欖球聯盟)、MLB(美國職業棒球大聯盟)和NBA(美國職業籃球聯賽)並列全球前五名。 USPA Global總裁兼首席執行官J. Michael Prince(USPA Global為管理和推廣U.S. Polo Assn.這一數十億美元品牌的公司)表示:“我們以運動為靈感的品牌力量、優質的產品以及全球整體增長勢頭,使U.S. Polo Assn.迎來了又一個創紀錄的年度。” 他補充道:“目前,U.S. Polo Assn.在全球成長最快的動力就是我們的直面消費者(DTC)銷售,無論是透過我們以運動為主題的門店,還是透過品牌自營的電商平台,這些管道讓消費者能夠更好地體驗品牌及其與馬球運動的真實聯繫。 Prince也表示:“對於U.S. Polo Assn.來說,直面消費者管道的顯著增長,直接得益於我們在提升客戶互動和品牌認知方面所採取的一系列戰略舉措,這些舉措有效改善了整體客戶體驗。” U.S. Polo Assn.強勁的成長策略包括在全球範圍內持續專注於零售店擴張。目前,該品牌的全球門市數量已超過1100家,目標在2030年前增加到約1500家。2024年,全球新開設和現有的策略門市正在不斷升級,採用更高端的品牌和運動概念設計,為消費者提供更真實、更沉浸的品牌體驗。各地的旗艦店正在進行升級或新開業,精選展示U.S. Polo Assn.的男女及兒童服裝與配件系列。 此外,U.S. Polo Assn.也持續推進其成功的數位化策略,透過約50個以20種語言營運的品牌網站,實現電商領域的創紀錄成長。零售銷售額的成長也得益於印度、英國、日本和羅馬尼亞等市場新網站的上線,這些市場的電商業務展現出強勁的成長動能。同時,U.S. Polo Assn.也在各大主流社群媒體平台上進一步擴大了其數位影響力,目前全球粉絲數已超過1000萬,體現了品牌在全球範圍內的持續成長動力。 Prince總結道:“我們將繼續致力於拓展新的合作夥伴關係和市場機會,推動國際市場擴張,豐富產品品類,同時提升全球品牌戰略,鞏固戰略性體育合作關係和慈善使命,進一步加深品牌與馬球運動的真實聯繫。” U.S. Polo Assn.與ESPN的合作關係已延長至2026年,繼續透過該平台將這項令人興奮的運動推向全球觀眾,使馬球運動進入數百萬個家庭,並涵蓋多個數位管道。今年由傳奇評論員Chris Fowler主持的美國馬球公開賽(U.S. Open Polo Championship®),已通過ESPN轉播,並與美國大師賽(The Masters)和肯塔基德比賽馬(Kentucky Derby)齊名,成為美國春季最負盛名的體育賽事之一。 此外,U.S. Polo Assn.還與印度Star Sports簽訂了標誌性轉播協議,將與溫布頓網球錦標賽、英超聯賽以及印度超級聯賽(IPL)板球賽一同播出多項由U.S. Polo Assn.贊助的世界頂級馬球賽事。 USPA國家馬球中心(NPC)作為北美地區馬球運動的頂級目的地,在2024-2025年美國高水平馬球賽季期間創下了觀眾人數紀錄,多個週日賽事門票售罄。這座佔地160英畝的壯觀場地位於風景如畫的佛羅裡達州棕櫚灘縣,現由美國馬球協會(USPA)擁有,內設多個天然草地馬球場、高檔餐廳、網球場、觀眾看台、游泳池,以及全新升級的USPA品牌商店。作為旗艦場館,這裡為消費者打造了融合豐富馬球歷史與時尚文化的高端體驗,精選展示運動風格與奢華商品系列。其中的亮點是位於USPA商店中央的「Halo」——一個360度環繞大螢幕,滾動播放當季最精彩的馬球賽事片段,為馬球愛好者和消費者帶來沉浸式體驗。 為了進一步支持品牌的消費者互動計劃,USPA Global團隊正在全球範圍內積極籌備一系列135週年紀念活動和品牌推廣項目,旨在為2025年的體育迷和消費者帶來難忘的體驗。 U.S. Polo Assn.週年慶活動現已正式啟動,慶祝美國馬球協會(USPA)成立135週年,並將在北美、歐洲、亞洲、中東和拉丁美洲等主要市場推出一系列市場推廣活動。在整個2025年,消費者將可期待專屬的門市活動、數位體驗、限量膠囊系列以及與意見領袖和運動員的合作,共同慶祝馬球運動的輝煌傳承與未來發展。 Prince表示:「在2024年,U.S. Polo Assn.全球團隊及我們的全球戰略合作夥伴在產品創新、市場擴展、全球營銷和賽事轉播方面取得了前所未有的財務成果和重大成就。」他補充道:「我非常期待2025年,透過一系列全球性活動慶祝品牌135週年,目前在美國、印度和未來的活動已繼續在義大利、未來。 Prince總結道:「我從未像現在這樣對U.S. Polo Assn.的全球業務充滿信心與樂觀,我們將持續擴大市場影響力並鞏固行業領導地位,近期目標是在2030年前實現全球銷售額突破30億美元,並擁有1500家U.S. Polo Assn.品牌門市。」 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,該協會創立於1890年,是北美最大的馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值,並通過超過 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點,在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。 透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議,U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事現已首次轉播至全球數以百萬計的體育迷,讓這項激動人心的運動走向世界舞台。 根據《License Global》報導,U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一,與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外,該品牌也因其在全球與數位市場的成長,獲得眾多國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體版面,也多次出現在 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等財經平台。 欲了解更多資訊,請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,負責經營全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment(GPE),USPA Global 同時營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。 欲了解更多賽事內容,請造訪 globalpolo.com。 聯絡資訊

Stacey Kovalsky

Vice President, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596



話題 Press release summary



部門 时尚服装, 消费者, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network