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Tuesday, 29 April 2025, 15:59 HKT/SGT
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開放對話「世界未來。全球增長新平台」在俄羅斯國家中心啟動

Moscow, Russia, 2025年4月29日 - (亞太商訊) - 來自48個國家的超過一百名代表齊聚莫斯科，於俄羅斯國家中心參加開放對話「世界未來。全球增長新平台」。

這是首個此類型的活動，旨在創建一個討論全球經濟未來的平臺。開放對話將於4月28日至30日舉行。俄羅斯聯邦總統行政部門副主任Maxim Oreshkin參加了開幕式。他強調，這是首次舉辦這樣的國際開放活動，並指出建立新全球經濟的重要性。「今天，我在莫斯科的俄羅斯國家中心歡迎大家。確實，這是我們第一次舉辦這樣的國際開放活動。我們將一起討論新想法，開發新項目，並將其付諸實施，以造福我們的國家、人類和人民。非常感謝。歡迎來到莫斯科。」Maxim Oreshkin說。

在開放對話期間，來自102個國家的696篇作品被收集，這些作品以18種語言書寫，包括普什圖語、馬達加斯加語、塞爾維亞語、希臘語等。作者對「投資於人」這一主題表現出最大興趣（41%），其次是「投資於聯繫性」（24%）、「投資於科技」（22%）和「投資於環境」（13%）。每個主題將舉行專家推介會。「我們已經啟動了一個真正的開放對話，收到了來自全球100多個國家的大約700篇文章。來自世界各地、各大洲的人們表達了他們對未來發展的想法，並提出需要實施的有趣項目。」Maxim Oreshkin補充道。

開放對話的參與者代表了來自所有大陸的48個國家。200多次在線訪談使得組織者能夠選出101位受邀到莫斯科親自參與的作者。與他們一起，還有24位世界級的專家 - 科學家、經濟學家、學生、年輕專業人士、記者以及商業界代表 - 參與此次對話。

開放對話的形式獨特：在新興的經濟現實背景下，參與者被邀請根據平等、相互尊重和合作的原則，提出他們的假設、想法和科學發展，以造福人類。在三天的討論中，參與者將尋求解決當前主要挑戰的方案，並為未來世界的發展制定指導方針。

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