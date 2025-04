Tuesday, 29 April 2025, 15:10 HKT/SGT Share: 紐曼戶外電源出海中亞熱賣 極海傳媒海外推廣助推"用電自由夢"

CHANGSHA CHINA,2025年4月29日 - (亞太商訊) - 在荒漠、山谷與城市邊緣,人們對"電"的渴望遠遠超出了想像。當一塊強勁穩定的戶外電源出現在他們眼前,仿佛拯救的不只是設備,還有對自由生活的執念。 這一次,紐曼(http://newsmy.com/)N2000戶外電源,在中亞市場一炮而紅。要問背後推手是誰?答案顯然離不開長沙極海傳媒(https://hnjihai.com/) - 這家在亞洲、中東乃至北歐媒體圈"混得風生水起"的推廣機構,以一套精准有力的出海打法,成功把紐曼這塊"國產硬核"送上了海外戶外圈的C位。



"用電自由",從紐曼N2000開始 作為紐曼旗下主打款,N2000戶外電源憑藉600Ah的超大容量、2000W額定功率(峰值5000W)的硬核輸出,以及USB、Type-C、AC、DC等多口支持,不僅能給手機、筆記本、無人機充電,還能帶動電飯煲、小火鍋,甚至是車載冰箱。 在中亞這片極具冒險精神的土地上,野營、越野、自駕遊早已不是小眾愛好。紐曼N2000憑藉強悍性能和金屬機身耐造屬性,一經上線,便收穫了一大波"實戰派粉絲"。無論是哈薩克草原上的帳篷聚會,還是烏茲別克斯坦沙漠探險營地,總能看到N2000默默發著光(還有電)。 當然,產品再好,也得有人幫你"開口說話",尤其是在語言不通、文化不同的海外市場。講真,光靠幾張產品圖、幾行參數表,是感動不了哈薩克牧民和土庫曼斯坦探險家的。紐曼深知其中的道理,因此在產品佈局海外市場初期,就選擇了與極海傳媒合作,展開了全方位的當地語系化推廣。 極海傳媒:亞洲中東北歐,媒體地毯式"開路先鋒" 作為國內外媒推廣領域的老玩家,極海傳媒一向以資源廣、執行快、打法准著稱。東南亞是他們的基本盤,中亞、中東、北歐,則是他們近年來持續深耕的高潛力區域。 這次,紐曼N2000的出海計畫中,極海憑藉與中亞核心媒體如哈薩克、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等多家知名頂煤深度合作,成功將紐曼戶外電源的"便攜、強悍、耐造"特點送達目標使用者面前。 更妙的是,極海並未一味堆砌冰冷的參數,而是量身定制了一系列接地氣的當地語系化內容。例如在哈薩克草原體驗營上,組織真實使用者分享"用紐曼電源烤羊腿"的生活場景;在塔什干的戶外展會上,策劃"紐曼電力挑戰賽",讓用戶用N2000為多台設備供電,親眼見證它的"硬核能耐"。 與此同時,在中東地區,極海還精准選用迪拜科技頻道、沙烏地阿拉伯戶外生活雜誌等垂直媒體,以及北歐市場上的環保科技博主資源,形成多維度曝光。可以說,無論你是在撒馬爾罕體驗絲路風情,還是在斯德哥爾摩看極光,總能偶遇關於紐曼N2000的熱議。 極海傳媒市場總監總結道:"在中亞和中東這樣的市場推廣,不能只是技術堆砌,更要講好品牌故事、放大真實體驗。紐曼N2000的使用場景本身就很有說服力,我們所做的,就是把它'放到正確的聚光燈下'。" 市場總監:不是"賣電",是賣"用電自由" 談及此次海外佈局,紐曼市場總監一針見血地說:"我們的目標,不只是讓N2000成為一個便攜電源,而是讓它成為一種生活方式的標配 - 在荒野裡,也能享受冰箱、熱飯和筆記本的電力自由。" 市場總監表示,選擇極海傳媒合作,正是因為極海能在複雜多變的市場環境下,找到最適合品牌的推廣語言。"他們瞭解中亞人愛自由、重體驗、講究實用,也知道在中東要注重產品性能和豪華感,更懂得北歐用戶對環保與品質的雙重關注。這種深入理解,讓我們的產品被真正理解和接納,而不僅僅是被看見。" 據極海透露,目前紐曼N2000在中亞地區的月銷量已連續三個月穩步攀升,部分國家出現了短期供不應求的局面。哈薩克某大型戶外用品商超甚至專門開設了"移動電站專區",將紐曼擺在了最醒目的位置。 出海,是一場品牌與文化的雙向奔赴 紐曼N2000在中亞市場的成功,不只是一次單純的出口貿易,而是一次關於品牌故事、文化理解與用戶共鳴的深度探索。而能讓這種探索真正落地生根的,正是像極海傳媒這樣的專業推廣機構。 在海外市場,每一個小小的細節 - 比如一篇當地用戶體驗稿的措辭,或者一次本地展會中攤位位置的選擇 - 都可能決定品牌被接受的速度。極海傳媒多年積累下的國際媒體資源與當地語系化執行能力,成了紐曼出海路上的"超級助推器"。 未來,隨著新能源、戶外自駕、智慧硬體等行業在全球範圍內持續升溫,可以預見,紐曼N2000這樣的"便攜電力站"還將走向更多國家和地區。而在每一次"插上電源"的背後,都有極海傳媒在默默"充電助力"。 世界那麼大,停電不再怕 - 紐曼戶外電源,為你插上真正的"自由之翼"。



