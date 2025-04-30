

CHANGSHA CHINA，2025年4月29日 - (亞太商訊) - 在荒漠、山谷與城市邊緣，人們對"電"的渴望遠遠超出了想像。當一塊強勁穩定的戶外電源出現在他們眼前，仿佛拯救的不只是設備，還有對自由生活的執念。 這一次，紐曼（http://newsmy.com/）N2000戶外電源，在中亞市場一炮而紅。要問背後推手是誰？答案顯然離不開長沙極海傳媒（https://hnjihai.com/） - 這家在亞洲、中東乃至北歐媒體圈"混得風生水起"的推廣機構，以一套精准有力的出海打法，成功把紐曼這塊"國產硬核"送上了海外戶外圈的C位。



"用電自由"，從紐曼N2000開始 作為紐曼旗下主打款，N2000戶外電源憑藉600Ah的超大容量、2000W額定功率（峰值5000W）的硬核輸出，以及USB、Type-C、AC、DC等多口支持，不僅能給手機、筆記本、無人機充電，還能帶動電飯煲、小火鍋，甚至是車載冰箱。 在中亞這片極具冒險精神的土地上，野營、越野、自駕遊早已不是小眾愛好。紐曼N2000憑藉強悍性能和金屬機身耐造屬性，一經上線，便收穫了一大波"實戰派粉絲"。無論是哈薩克草原上的帳篷聚會，還是烏茲別克斯坦沙漠探險營地，總能看到N2000默默發著光（還有電）。 當然，產品再好，也得有人幫你"開口說話"，尤其是在語言不通、文化不同的海外市場。講真，光靠幾張產品圖、幾行參數表，是感動不了哈薩克牧民和土庫曼斯坦探險家的。紐曼深知其中的道理，因此在產品佈局海外市場初期，就選擇了與極海傳媒合作，展開了全方位的當地語系化推廣。 極海傳媒：亞洲中東北歐，媒體地毯式"開路先鋒" 作為國內外媒推廣領域的老玩家，極海傳媒一向以資源廣、執行快、打法准著稱。東南亞是他們的基本盤，中亞、中東、北歐，則是他們近年來持續深耕的高潛力區域。 這次，紐曼N2000的出海計畫中，極海憑藉與中亞核心媒體如哈薩克、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等多家知名頂煤深度合作，成功將紐曼戶外電源的"便攜、強悍、耐造"特點送達目標使用者面前。 更妙的是，極海並未一味堆砌冰冷的參數，而是量身定制了一系列接地氣的當地語系化內容。例如在哈薩克草原體驗營上，組織真實使用者分享"用紐曼電源烤羊腿"的生活場景；在塔什干的戶外展會上，策劃"紐曼電力挑戰賽"，讓用戶用N2000為多台設備供電，親眼見證它的"硬核能耐"。 與此同時，在中東地區，極海還精准選用迪拜科技頻道、沙烏地阿拉伯戶外生活雜誌等垂直媒體，以及北歐市場上的環保科技博主資源，形成多維度曝光。可以說，無論你是在撒馬爾罕體驗絲路風情，還是在斯德哥爾摩看極光，總能偶遇關於紐曼N2000的熱議。 極海傳媒市場總監總結道："在中亞和中東這樣的市場推廣，不能只是技術堆砌，更要講好品牌故事、放大真實體驗。紐曼N2000的使用場景本身就很有說服力，我們所做的，就是把它'放到正確的聚光燈下'。" 市場總監：不是"賣電"，是賣"用電自由" 談及此次海外佈局，紐曼市場總監一針見血地說："我們的目標，不只是讓N2000成為一個便攜電源，而是讓它成為一種生活方式的標配 - 在荒野裡，也能享受冰箱、熱飯和筆記本的電力自由。" 市場總監表示，選擇極海傳媒合作，正是因為極海能在複雜多變的市場環境下，找到最適合品牌的推廣語言。"他們瞭解中亞人愛自由、重體驗、講究實用，也知道在中東要注重產品性能和豪華感，更懂得北歐用戶對環保與品質的雙重關注。這種深入理解，讓我們的產品被真正理解和接納，而不僅僅是被看見。" 據極海透露，目前紐曼N2000在中亞地區的月銷量已連續三個月穩步攀升，部分國家出現了短期供不應求的局面。哈薩克某大型戶外用品商超甚至專門開設了"移動電站專區"，將紐曼擺在了最醒目的位置。 出海，是一場品牌與文化的雙向奔赴 紐曼N2000在中亞市場的成功，不只是一次單純的出口貿易，而是一次關於品牌故事、文化理解與用戶共鳴的深度探索。而能讓這種探索真正落地生根的，正是像極海傳媒這樣的專業推廣機構。 在海外市場，每一個小小的細節 - 比如一篇當地用戶體驗稿的措辭，或者一次本地展會中攤位位置的選擇 - 都可能決定品牌被接受的速度。極海傳媒多年積累下的國際媒體資源與當地語系化執行能力，成了紐曼出海路上的"超級助推器"。 未來，隨著新能源、戶外自駕、智慧硬體等行業在全球範圍內持續升溫，可以預見，紐曼N2000這樣的"便攜電力站"還將走向更多國家和地區。而在每一次"插上電源"的背後，都有極海傳媒在默默"充電助力"。 世界那麼大，停電不再怕 - 紐曼戶外電源，為你插上真正的"自由之翼"。



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