Monday, 28 April 2025, 17:56 HKT/SGT Share: 鈞達股份在港招股:引領光伏製造再全球化 進入價值重塑新階段

香港, 2025年4月28日 - (亞太商訊) - 當應對氣候變化已逐漸成為全球的共同目標,中國在優先發展可再生能源、推動可再生能源技術的應用加快步伐,尤其具備環境友好、低成本、分佈廣、安全性高等優點的光伏發電產業發展迅猛,培育出具有國際化發展格局的龍頭企業。 4月28日,A股光伏發電龍頭鈞達股份(02865.HK;002865.SZ)在港啟動招股,擬全球發行6,343.23股萬股H股,最高發售價每股H股28.60港元,華泰國際、招銀國際、德意志銀行為聯席保薦人。通過是次港股IPO,公司擬打造「A+H」雙上市平台,進一步擴大客戶群、推進國際化策略及提升國際品牌知名度。 持續推動技術升級,行業領軍地位穩固 招股書顯示,鈞達股份持續專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售。圍繞「預研一代、測試一代、量產一代」的前瞻性研發理念,公司深刻把握光伏技術發展趨勢,踩准每一次變革的風口,在光伏技術不同歷史週期中,通過大量研發投入及技術積累,始終走在行業前列,持續推動技術升級。值得一提的是,公司獲得了多個國家級的榮譽和認證,包括山西省能源局、中國能源報評選的全球新能源企業500強及中國能源經濟研究院的全球新能源企業500強。 於持續至2017年的多晶光伏電池時代,鈞達股份子公司的前身通過生產線的智能化、自動化改進,實現了行業領先的產品效率及節省了生產成本。在於2018年開啟單的晶時代時代,公司開發的單晶P型PERC電池轉換效率達23.8%以上,產品性能處於國際先進水平,非硅成本效益持續領先行業。其後,在2022年開始的N型TOPCon電池時代,公司成為全球首家開展N型TOPCon電池研發和實現大規模量產的專業光伏電池製造商,再一次引領行業技術變革。 根據弗若斯特沙利文的資料,按2024年的出貨量計,在專業製造商中,公司的N型TOPCon電池全球市場份額達至約24.7%,排名第一,其光伏電池全球市場份額達至約17.9%,排名第二。 優質客戶群夯實發展根基,海外業務成就「第二增長極」 多年來,在長期服務不同市場、不同場景、不同客戶的過程中,鈞達股份構建了卓越的產品交付與客戶服務能力。截至目前,按出貨量計,全球排名前十的光伏組件企業中,有九名於往績記錄期是公司的客戶,包括晶科、晶澳太陽能、隆基、天合光能及正泰新能,均為光伏組件行業的領先製造及貿易企業。 受益於光伏行業高速增長,鈞達股份主要客戶的產能規模和採購需求增幅較大,進而又促進了公司的銷售增長。於2022年至2024年,公司光伏電池銷量分別為10.7GW、30.0GW及33.7GW,呈逐年遞增之勢。截至2024年12月31日,其光伏電池年化產能約為44.4 GW,均為N型TOPCon電池的年化產能。 為進一步擴大客戶基礎,鈞達股份重點發力海外市場,積極打造業績的「第二增長極」。尤其2024年四季度以來,海外光伏需求持續火熱,具備獨立價值體系的新興市場逐步興起,帶來巨大增量空間。同時,海外各國正逐步構建本土光伏產業鏈,但受限於行業高技術壁壘,使得海外光伏電池產能較為短缺,從而為中國光伏電池企業加速產品出海及建設海外先進電池產能提供有利機遇。 於2022年、2023年、2024年及2025年3月31日,公司海外收入分別約為人民幣3,117.1萬元、8.75億元、23.73億元、37.50億元,佔總收入的比重約0.3%、4.7%、23.9%及58.0%,銷售遍佈亞洲、歐洲等地。海外市場強勁擴張帶動下,公司的全球競爭力持續提升,於2024年及2025年首季度,分別實現總收入約人民幣99.24億元、18.72億元。 國金證券最新研報認為,隨著美國對等關稅落地,鈞達股份的阿曼產能作為低稅率輸美產能的稀缺性增強,投產後有望進一步凸顯公司全球化競爭優勢,強化整體盈利彈性。該行根據公司海外產能建設進度,預計2025-2027年盈利分別為7.86/15.53/17.11億元,維持公司「買入」評級。 在當今光伏製造產業鏈再全球化的清晰趨勢下,鈞達股份憑藉豐厚的歷史出貨業績、領先的產品性能和全球佈局能力,料將強化拓展盈利空間,呈現超預期的修復彈性和持續性。乘車登陸香港市場的東風,公司的價值重塑之路也正在敞開。



話題 Press release summary



部門 能源 , 替代能源, EVs, Transportation

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network