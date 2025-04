鴻福堂攜手Nutribite 推出AI專屬健康餐飲服務「鴻小飯堂」

香港, 2025年4月28日 - (亞太商訊) - 鴻福堂欣然宣布與數據化健康餐品牌維小飯(Nutribite) 攜手合作,推出全港首個融合中式養生智慧及尖端人工智能(AI)科技的個性化餐點服務 - 「鴻小飯堂」,為每位顧客精準打造專屬的營養餐單,以嚴選的新鮮食材帶來不同餸菜組合及營養均衡的「健康兩餸飯」,將深受大眾熱捧的兩餸飯進一步提升至快捷、科學與美味兼備的飯餐選擇,重塑大眾對健康飲食的想像。 鴻福堂自1986年成立以來,始終堅守「真心製造,自然流露」宗旨,以中式草本養生智慧爲基礎,秉承傳統與創新並重的理念,致力於為顧客提供養生湯品、涼茶及多元化健康產品。作為數據化健康餐的引領者,Nutribite則運用先進科技,將每一份食物的關鍵營養成分和熱量精準數據化,為顧客提供健康的餐飲選擇,最新更利用DeepSeek,以 AI 科技為核心,實現從數據驅動到智能個性化決策的轉型升級。 鴻福堂及Nutribite聯合推出的「鴻小飯堂」突破性地將人工智能技術與營養學及傳統養生智慧相結合,為消費者帶來嶄新的個性化健康餐飲體驗。顧客只需在平台輸入個人資料(如年齡、身高、體重)、飲食偏好、健康需求等,DeepSeek便會利用這些數據生成個性化的健康餐飲方案,包括 Nutribite 精心配搭、符合個人身體需要的健康餐,以及適合顧客體質、多元化的鴻福堂養生產品,讓顧客不必再糾結於食物搭配。透過實時互動功能,顧客亦可隨時調整飲食建議。 「鴻小飯堂」從營養設計到精準配送,實現全流程的個性化服務,讓健康飲食成為每個人的日常。現時,顧客只要透過鴻福堂「自家CLUB」會員應用程式下單,即可在鴻福堂香港指定門店自取訂購的餐點。鴻福堂擁有龐大的零售網絡,已有超過100間分店,以店鋪數量計算,為香港最大的中式草本產品零售商,其中更有超過50%的分店位於港鐵站內,隨時隨地為顧客提供養生產品及Nutribite餐點自取服務。顧客於2025年4月28日到5月31日期間訂購「鴻小飯堂」餐點即可獲得9折優惠。 鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富博士表示:「作為現代健康概念飲食企業,鴻福堂致力以傳統中式草本養生智慧結合創新科技為顧客提供優質及多元化的產品和服務,滿足不同顧客對健康飲食的需求。是次與 Nutribite 的戰略合作利用到先進的人工智能技術,為顧客帶來全新的健康餐飲體驗,標誌著集團在數字化轉型中的一大突破。我們期待雙方未來在市場上攜手共進,共同描繪健康飲食的新藍圖,為集團的發展注入新的動力。」 Nutribite維小飯創始人魏強先生亦為合作感到興奮:「Nutribite 一直致力於推動數據化健康餐飲管理的創新,開發適用於多種場景的個性化健康餐解決方案。我們很高興與鴻福堂合作,為我們的健康餐配合中式養生智慧原素,是我們深化健康飲食市場的重要一步。我們期待雙方緊密合作,為市場帶來更多創新價值,重塑健康飲食的未來。」 按此下載圖片:https://bit.ly/44yMMSG 鴻福堂「自家CLUB」應用程式(請經此應用程式進入「鴻小飯堂」訂餐平台 - 僅適用於手機): Apple Store: https://apps.apple.com/hk/app/%E9%B4%BB%E7%A6%8F%E5%A0%82/id509466853?l=en-GB Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hungfooktong.hft&pcampaignid=web_share 自取餐點的指定門店:https://bit.ly/3Gp0aPf 關於鴻福堂 鴻福堂創立於 1986 年,於2014年7月在香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號:1446),為一間推廣健康飲食概念的現代化企業,30多年來提供多元化的無添加健康產品。目前,集團於香港共有超過100家自營零售店,按零售網絡計算,鴻福堂為全港最大中式草本產品零售商。為把握中國內地龐大消費市場的增長潛力,集團向第三方零售商及分銷商銷售保鮮飲品,覆蓋多個中國內地城市。 關於Nutribite維小飯 Nutribite是香港創新型健康餐飲品牌,透過DeepSeek核心演算法與數字化營養數據庫的深度結合,打造出「AI健康餐」的智能餐飲解決方案,對每一份餐都進行了營養數據的標識,清晰標示「卡路里、蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維」,讓消費者對吃什麼、吃多少一目了然。 Nutribite獨創「營養科學量化+家常化口味+AI個性化定製+自動化服務」四大核心體系,依託日本速冷鎖鮮技術及覆蓋全港的冷鏈物流網絡,確保每日營養新鮮直達;亞洲名廚團隊親自研發70餘款菜品,讓健康餐告別單調口味。



