Tuesday, 29 April 2025, 12:50 HKT/SGT Share:

來源 DataBurning 燃數科技與Vumonic達成戰略合作 共同挖掘E-receipt數據投資價值

- 燃數科技成為Vumonic印度電郵收據(e-receipt)數據獨家市場推廣夥伴

北京, 2025年4月29日 - (亞太商訊) - 近日,另類數據與數字解決方案領先服務商燃數科技(DataBurning)宣佈與電郵收據技術先驅Vumonic Datalabs建立戰略合作,燃數科技將獨家引入Vumonic印度電郵收據數據,賦能金融投資決策。 本次合作整合雙方優勢:將Vumonic的核心技術和廣泛數據覆蓋與燃數科技的成熟管道網路和客戶服務體系相結合。雙方將攜手為金融機構及企業客戶提供深入細緻的消費市場洞察,覆蓋印度超過270家重點消費企業,助力客戶把握印度數字經濟發展機遇。 這一戰略合作具有里程碑意義,標誌著Vumonic首次將高頻、低延遲的電郵收據數據引入專業投資領域,也是經多年研發與嚴格驗證後首次向金融機構開放。此前,其核心解析技術和廣泛數據覆蓋僅供特定企業客戶及內部研究使用。依託Vumonic的技術優勢,數據品質穩定可靠,深度覆蓋Zomato、Swiggy、Flipkart、MakeMyTrip等數百家印度數字經濟的代表性企業,能夠滿足對沖基金、量化機構、私募股權、風投及投行等機構對印度市場的研究需求,同時通過交易級數據幫助投資者深入瞭解市場份額、增長趨勢和消費者行為,為精准決策提供可靠依據。 Vumonic聯合創始人Gabriel Appleton表示:"本次合作是印度另類數據領域的重大突破。將我們的數據和技術優勢,與燃數科技強大的市場觸達能力相結合,我們將為客戶提供更具價值的洞察,助力其深入解析印度數字經濟的消費模式與發展趨勢。" 燃數科技金融事業部聯席總裁Joyce Xiang表示:“我們一直在尋找堅實可靠、高顆粒度的印度電郵收據數據,Vumonic無論在數據規模、精准度還是覆蓋面上,均符合機構投資者的高標準,我們相信這將為數據驅動的投資決策和戰略規劃提供堅實支持。” 此次戰略合作將為機構投資者構建定制化的數據服務,滿足其在投資決策中的核心數據需求: - 品質標準:嚴格對標投資機構;交易數據與上市公司核心指標顯著相關,為投資模型提供可靠支撐。 - 時效保障:最大程度壓縮數據傳輸延遲,滿足時間敏感型投資需求。 - 覆蓋廣泛:覆蓋超270家企業交易數據,捕捉公開市場與私募市場投資機會。 - 頻率靈活:提供日頻、周頻及月頻數據,滿足不同投資週期需求。 - 合規採集:嚴格遵循用戶授權採集並進行匿名化處理,確保數據安全與合規。 Appleton補充道:“Vumonic的核心技術每天能夠穩定處理數百萬條複雜的電郵收據,準確率高達99.9%,符合機構投資者對數據可靠性的標準。我們的數據在廣度和深度方面均表現出色,將為投資者提供前所未有的印度新經濟洞察。” 作為合作的一部分,雙方公司將定期聯合舉辦網路研討會,展示從數據中得出的市場洞察和趨勢。有興趣參加網路研討會的投資者可以在 Databurning 網站上註冊。 Vumonic成立於2018年,憑藉前沿的電郵收據數據處理技術,迅速成為行業標杆,年交易處理量達數十億,始終遵守最高的數據隱私和安全標準。通過自主研發的解析和數據增強技術,將海量原始收據數據有效轉化為結構化情報。 燃數科技成立於2019年初,獲得軟銀亞洲和IDG資本等頂尖機構的戰略投資,現已發展成為亞太地區領先的另類數據和數字解決方案提供商。通過利用人工智慧等創新技術,燃數科技的數據技術和行業研究專家團隊致力於賦能客戶的決策效率,為金融機構和企業客戶創造顯著價值。 對Vumonic印度電郵收據數據感興趣的金融機構及企業,敬請聯繫燃數科技以獲取更多資訊。 官方網站: https://www.databurning.com/en/

電子郵件: market@databurning.com



話題 Press release summary



部門 通讯, Advertising & Media, 数字, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network