Friday, 25 April 2025, 15:27 HKT/SGT Share: 極海傳媒助力紐曼出海:從中國智造到東南亞C位

長沙, 2025年4月25日 - (亞太商訊) - 在全球數碼市場風雲變幻的時代,紐曼(Newsmy)這個名字,似乎總是能在某個科技展會的某個角落,掏出一件你意想不到的"狠貨" - 從點讀筆到平板電腦,從MP4到智慧車載,連儲能電源都能整得明明白白。如今,這位深耕數碼科技多年的"老牌選手",也不再滿足於"國內卷王"的人設,開始把目光投向熱帶風情與商業潛力並存的東南亞市場。 這一次,紐曼(https://newsmy.com/)選擇和長沙極海文化傳媒(https://www.hnjihai.com/)聯手,讓自己在馬來西亞、泰國、印尼、越南等地,來了一場說走就走的"品牌突圍之旅"。 用東南亞熱帶的風,吹動中國製造的新名片 眾所周知,東南亞不僅是"榴槤自由"的代名詞,更是當下全球製造業出海的"高頻關鍵字"。但這個市場,說簡單不簡單。多語言、多文化、多媒體環境,常常讓品牌感到"東南亞好像誰都懂,但誰都搞不定"。 而極海傳媒,恰恰是這片市場的"熟門熟路"。作為國內為數不多在東南亞市場擁有穩定合作網路的品牌傳播機構之一,極海在新加坡、馬來西亞、菲律賓等國家,與多家一線媒體保持緊密合作。包括《星洲日報》《海峽時報》、VietnamNet、Bangkok Post 等在內的主流媒體,為客戶的海外形象提供了極具地緣優勢的展示舞臺。 "很多企業一談東南亞,就想搞大動作,但最後都卡在了傳播策略上。我們做的,就是把這些'大動作'落到地上,讓東南亞的讀者真正看到、聽到、記住品牌的名字。"極海傳媒市場負責人表示,"對紐曼這樣的中國老牌科技企業而言,他們有技術、有產品、有故事,我們負責把這些講好。" 黎志軍:用實力說話,用內容"炸場" 談及與極海的合作,紐曼市場總經理黎志軍先生用一句話概括道:"我們對東南亞市場的興趣,從來不只是試試看,而是奔著成績去的。" 黎總坦言,紐曼在國內市場已形成較高的用戶基礎和品牌粘性,但面對東南亞這樣一個文化差異顯著、消費者偏好多樣的市場,單靠傳統的市場打法遠遠不夠。"你不能指望一個泰國消費者在看到一堆技術參數之後立馬買單。他們更在意故事感、品牌態度和是否'get到我'。而這正是極海所擅長的。" 據悉,在與極海合作期間,紐曼多個核心產品,如NewPad系列平板電腦、紐曼車載導航系統、儲能電源等,均通過一系列當地語系化媒體佈局進入東南亞市場主流視野。無論是產品測評、品牌專訪,還是結合本地熱點話題的軟性推廣,極海都根據各國受眾的喜好進行深度定制,讓紐曼品牌在短時間內迅速獲得關注。 有趣的是,極海團隊為紐曼策劃的幾篇專題報導,甚至一度登上馬來西亞某門戶科技頻道的熱門榜單。報導下方評論區,一位馬來網友留言說:"我以為這是哪個歐美品牌,結果是中國的?Respect(致敬)!" 傳播的盡頭,是認同感 品牌出海,不止是產品的流動,更是文化與認同的傳遞。紐曼這次出海,不僅僅是想"賣出更多機器",更希望通過恰當的品牌表達,傳遞中國製造的品質與情懷。 極海傳媒的團隊也並未拘泥于傳統媒體路線,而是同步聯動Facebook、Twitter等社交媒體上的本地KOL資源,製造"真實可信"的用戶討論氛圍。通過發佈使用者測評視頻、使用心得分享等方式,讓紐曼在社交場域中也"有話題""有人設"。 在新加坡,一位擁有上萬粉絲的科技博主用紐曼車載導航錄了一段"反向帶路"視頻,配文"終於不用再繞三圈找停車場",網友直呼"這才是生活裡的科技感"。類似的"接地氣"行銷模式,也讓紐曼擺脫了"只出產品不出人情味"的刻板印象。 寫在最後:出海這事兒,得找對搭子 無論是智慧硬體還是內容傳播,在如今這個"資訊過剩"的時代,光有產品遠遠不夠,品牌故事如何講、在哪講、講給誰聽,往往決定了出海的成敗。 紐曼此次選擇與極海傳媒合作,不僅展現出對東南亞市場的戰略重視,也體現出對當地語系化傳播力量的高度認可。而極海,則憑藉其多年深耕東南亞的實戰經驗與高品質媒體資源,成為紐曼打開市場的"可靠搭子"。 未來,隨著雙方合作的深入,或許我們能在更多國家的街頭巷尾,看到帶有"紐曼製造"的智慧設備悄然走進普通人的生活。而在背後推著這股東風的,也許就是極海傳媒這個"出海品牌背後的隱形推手"。



話題 Press release summary



部門 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network