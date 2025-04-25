匯聚科技有限公司公佈截至二零二四年十二月三十一日止末期業績

香港, 2025年4月25日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司（「匯聚科技」，股份代號：1729，連同其子公司合稱「集團」）欣然宣布集團截至二零二四年十二月三十一日止年度（「本年度」或「2024財政年度」）的末期財務業績。集團實現了破紀錄的增長，這一成就主要得益於其在高利潤業務的戰略性擴張以及卓越的執行力。

於本年度，全球經濟增長放緩，主要受借貸成本高企、財政支持撤回及地緣經濟割裂加劇的影響，整體市場需求遭遇壓力。此外，週期性失衡正逐步消解，主要經濟體的經濟活動逐漸回歸潛在水平。在此複雜的經濟環境中，本集團靈活應對變化，積極推動業務轉型及產品升級，重點把握人工智能崛起所帶動的服務器及數據中心的需求。集團的服務器業務持續成為增長的核心動力，帶動數據中心及特種線分部收益顯著上升。同時，集團亦不斷加大對醫療設備電線業務的投入，進一步擴大客戶群及增強研發實力。集團管理層堅信企業發展與社會責任應相輔相成，積極投身醫療工程與創新發展，透過與業界夥伴攜手合作，致力為香港醫療技術生態注入長遠價值。

於本年度，集團錄得的收益為7,388.8百萬港元，較上年度的4,826.3百萬港元增加2562.5百萬港元或53.1%。本年度經營溢利為623.6百萬港元，較上年度的433.4百萬港元增加190.2百萬港元或43.9%，而本年度的經營利潤率則由9.0%輕微下降至8.4%。經營利潤率減少主要歸因於研發成本增加所致，本年度的淨利潤為450.5百萬港元，較上年度的277.6百萬港元加172.9百萬港元或62.3%，而本年度的淨利潤率則由5.8%上升至6.1%*。

於本年度，集團每股基本盈利為23.2港仙，而上年度每股基本盈利則為14.2港仙。

業務回顧

集團各個業務分部的營業額的分布如下:

業務分部 收益（百萬港元） 收益占比 截至二零二四年

十二月三十一日止年度 截至二零二三年

十二月三十一日止

九個月 變化 截至二零二四年

十二月三十一日止年度 截至二零二三年

十二月三十一日止

九個月 電線組件 數據中心 1,213.5 791.0 53.4 % 16.4% 16.4% 電訊 566.8 555.4 2.1% 7.7% 11.5% 醫療設備 816.6 258.0 216.5% 11.1% 5.3% 工業設備 29.2 24.4 19.7% 0.4% 0.5% 汽車 157.7 100.4 57.1% 2.1% 2.1% 數字電線 網絡電線 1,179.9 788.7 49.6% 16.0% 16.4% 特種電線 237.0 77.0 207.8% 3.2% 1.6% 服務器 3,188.1 2,231.4 42.9% 43.1% 46.2% 總計 7,388.8 4,826.3 53.1% 100% 100%



數據中心分部

數據中心分部的收益由上年度的791.0百萬港元大幅增加422.5百萬港元至本年度的1,213.5百萬港元。受惠於人工智能熱潮及服務器升級，出貨水平持續高企，該分部繼續為電線組件業務中收益最高的分部。

電訊分部

於本年度，電訊分部的收益由上年度的555.4百萬港元增加11.4百萬港元至566.8百萬港元。雖生產資源部分轉向訂單量攀升的數據中心業務，惟電訊分部中利潤較高的訂單得以保留，有助優化整體產品組合。

醫療設備分部

本集團繼續加大對醫療設備業務的投入，持續擴大其醫療設備客戶群，以及提升研發能力。在去年，受惠於昆山匯聚及江西匯聚兩座新廠房建成，以及拓展醫療設備電線產品的產能及研發能力，該分部的收益大幅增長至816.6百萬港元，比去年258.0百萬港元增加558.6百萬港元。集團管理層預計，隨著健康意識的提高，醫療設備的需求將持續增長。

工業設備分部

儘管全球經濟復甦步伐較慢，且通脹高企和高利率對經濟活動帶來壓力，集團的工業設備分部的收益仍有所增長。該分部收益由上年度的24.4百萬港元增至本年度的29.2百萬港元，增幅為19.7%。

汽車分部

儘管受地緣政治及貿易戰影響，汽車配線產品的銷售訂單保持較低水平，但本年度該分部的收益仍增長至157.7百萬港元，比上年度的100.4百萬港元增加57.3百萬港元。集團相信汽車配線產品能為客戶提供更廣泛的產品組合，並通過豐富本集團的業務組合及拓展其獨特的客戶群，踏足新業務領域，以把握電動汽車市場蓬勃發展帶來的機遇。集團在墨西哥成立全資附屬公司司Linkz Cables Mexico S. de R.L. de C.V.（「 Linkz Mexico」），旨在擴大中國及亞洲以外市場的份額。

網絡電線分部

即使不同國家之間的分歧、戰爭、利率高企、美元走強及通脹偏高等眾多負面因素仍然存在，網絡電線分部的海外訂單仍持續改善，分部收益增至1,179.9百萬港元，較上年度的788.7百萬港元增加391.2百萬港元。銅價上漲顯示市場需求持續增長。此外，Linkz Mexico的成立有助於提升集團在美國及墨西哥市場的市場份額。

特種線分部

受人工智能應用推動，高速電纜需求顯著增長，帶動特種線分部強勁發展。該分部在本年度收益從上年度的77.0百萬港元，增加160.0百萬港元至237.0百萬港元，增幅達207.8%。高速電纜的增長亦帶動利潤率轉佳，進一步提升本集團整體的盈利能力。

服務器分部

於本年度，服務器分部收益大幅增長至3,188.1百萬港元，較去年2,231.4百萬港元增加956.7百萬港元。儘管上半年曾受關鍵零件供應短缺影響，但集團積極尋求各種業務解決方案，最終成功恢復生產，令下半年業績回升。服務器的需求持續強勁，亦進一步推動業務增長。

展望

儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，地緣政治緊張更為全球經濟增長帶來更多的不確定性，集團管理層對未來的業務發展依然保持信心，並將秉持靈活應變和持續創新的精神，致力於強化供應鏈韌性、擴大國際佈局及推動多元業務成長，以保障集團的長遠發展。

集團於本年度積極拓展海外業務，並已於墨西哥新設全資附屬公司Linkz Mexico。新工廠預期將於年內全面投產，主要生產數字電線及汽車配線產品，有效配合「中國加一」策略，分散地緣風險，保障出口穩定性。面對電動汽車及先進駕駛系統需求迅速增長，汽車線束產品已成為集團下一階段的業務增長驅動力。與此同時，全球5G部署加速、居家辦公與雲端應用常態化等趨勢，進一步推動本集團在電訊線材與伺服器解決方案領域的持續增長。

在服務器業務方面，憑藉JDM/ODM業務模式，集團成功拓展數據中心產品線，持續根據品牌客戶的需求深入定制。中國「東數西算」政策將繼續推動相關建設，配合立訊集團的技術平台及市場資源，本集團將進一步擴大數據中心業務規模，抓住人工智能、大數據及雲運算等發展所帶來的龐大市場機遇。

集團CEO兼行政總裁柯天然博士對於醫療科技的前景，繼續保持積極的態度：「集團於2024年進一步擴大投資，包括一家具備逾30年營運經驗的日本醫療電子設備公司的股權認購，並投資一間擁有先進穿戴式觸控技術的英國初創企業；藉此拓展智慧健康、復健科技與虛擬醫療應用的新市場。我們相信這兩項投資，將大大強化本集團於醫療設備領域的研發及生產能力，提升產品組合及技術層次。為配合擴展策略，集團已相繼設立兩個新海外聯絡辦事處，即Time US及Time UK，以深化全球業務佈局。」

值得一提的是，柯天然博士於2024年促成香港工業總會屬下成立「醫學工程及創新協會」，並出任該協會之聯合主席，與香港工業總會主席及香港新型工業發展聯盟主席莊子雄先生，共同推動醫學工程行業發展。該協會旨在建立醫學工程前沿追蹤機制，深度挖掘技術轉化與商業化潛力；其次構建「政產學研投」全鏈條協同平台，整合政府政策、高校研發、臨床資源與產業資本，設立聯合實驗室及快速轉化通道，加速科研成果產業化；同時強化跨境合作，對接全球創新網絡，引入國際認證機構與技術轉移平台，協助港企突破海外市場準入壁壘，並建立跨境產學研基地，鞏固區域創新樞紐地位；最後實施產業全週期培育計劃，從原型開發、法規認證、臨床試驗到規模生產，為初創企業提供全鏈條支持，同步推動傳統產業轉型與全球市場拓展，助力香港醫療科技產業形成「研發-轉化-產業化」的完整生態，應對全球健康挑戰，提升國際競爭力。

集團相信企業在追求業務增長之餘，亦須履行社會企業責任，積極回應健康、創新及產業升級等社會議題的需求。未來集團將立足本土，放眼全球，持續聚焦高潛力領域。透過創新、協同與可持續發展，強化集團業務的核心競爭力，並致力成為領先的網絡解決方案及醫療科技基礎設施供應商，為股東與社會創造更高價值。

醫學工程及創新協會成立里程碑

關於匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線互連方案供應商，在行業擁有超過30年經驗。 總部設於香港，並於中華人民共和國(中國)上海、蘇州、江西及惠州，以及日本及墨西哥擁有生產設施。集團目前製造及供應各種銅纜和光纜電線組件、數字電線產品及服務器產品使用在包括電訊、數據中心、工業設備、醫療設備、汽車配線、數字電線及服務器在內的各種市場領域，均受到少商譽優良的中國及國際客戶所採用。

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*備註：匯聚科技的財政年度結束日已於二零二三╱二四年財政期間由三月三十一日變更為於十二月三十一日。因此，本年度的業績涵蓋自二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日的十二個月期間。務請注意，本新聞稿所呈列之財務資料為與二零二三年四月一日起至二零二三年度十二月三十一日止九個月的財務資料所作之比較。於進行同比比較時，應考慮兩個財政期間時間長短之差異。

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