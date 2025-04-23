AI產業延續高景氣 明略科技講出企業級「DeepSeek+Manus」好故事

香港, 2025年4月24日 - (亞太商訊) - 近期，中美貿易摩擦持续升溫，環球科技股市劇烈波動。儘管外部壓力增大，但中國AI產業展現出超預期韌性，DeepSeek、Manus等企業崛起更是受到環球關注。斯坦福最新發佈的《2025年人工智能指數報告》顯示，2024年全球AI領域32項重大突破中，中國佔據三席，標誌中國AI創新能力進入全球第一梯隊。

這股技術新浪潮也在2025年香港國際創科展上有所體現。來自內地的企業級AI獨角獸 - 明略科技（海外主體：匯智控股）成為場內焦點之一。作為中國數據智能應用軟件領軍企業，明略科技展示了旗下秒針系統、InsightFlow CMS等核心產品，彰顯其深厚的產品化實力與技術底座。

從數據智能出發，構建企業級AI應用

明略科技於去年11月29日遞交了招股書，欲來港IPO。招股書顯示，該公司在內地率先將大數據技術應用於業務場景，其2008年推出的旗艦產品「秒針系統」，打下營銷智能業務基礎，其後進入營運智能領域。按總收入計，明略科技已是中國最大的數據智能應用軟件供應商。

基於多模態數據集成、多模態數據洞察和數據驅動的人工智能決策能力，明略科技為客戶提供標準化的數據智能產品，滿足營銷和營運場景需求。2024年上半年，該公司營銷智能和營運智能兩個業務板塊收入佔比分別為57.1%、40.7%。

當下，AI產業的快速發展，特別是DeepSeek和Manus的出現，昭示著AI Agent大規模應用時代的到來。而AI只有與垂直場景中的行業知識和多模態數據相結合，才能真正賦能企業。

明略科技能在企業級AI領域建立壁壘，正是基於其多年來在多個垂直行業服務於營銷和營運場景所累積下來的，具有特定行業屬性的多模態數據，這些構成其難以複製的數據資產護城河。系統性打造"帶有行動能力的企業級AI智能體"，也被其視作下一個關鍵突破方向。

佈局香港，鏈接全球市場

2025年政府工作報告明確將人工智能列為「未來產業」重點扶持方向，為企業級AI發展提供了內生動力，而明略科技亦憑藉政策紅利和技術實力進一步開拓業務。

事實上，香港在全球資本與科技網絡中的樞紐地位，使其成為了明略科技國際化戰略的核心支點。在數週前於北京舉行的京港科技論壇上，公司副總裁張旭明確表示，未來將以香港為基點，推動更多企業級AI產品走向全球。籌備香港IPO可謂該公司落實國際化戰略的關鍵一步。

面向未來市場，明略科技具備顯著的競爭力。資料顯示，明略科技是中國唯一一家被科學技術部評選為在營銷智能領域負責牽頭建設「國家新一代人工智能開放創新平台」的企業。基於數據智能、企業知識圖譜、數據隱私三大核心技術，明略科技具備了為不同企業構建專屬AI智能體的綜合能力。

同時，明略科技擁有一批高品質和高忠誠度的客戶群體。截至2024年6月30日，公司累計服務135家財富世界500強企業，覆蓋零售、食品及飲料、汽車、3C、化粧品等行業，大客戶留存率高達84.4%，處於行業領先水平。

企業級AI：下一個價值高地？

在生成式AI熱潮逐步向行業應用滲透的當下，企業級AI也成為市場新風口。與面向C端的產品不同，企業級AI需同時解決數據接入、安全可控、商業轉化等問題，進入門檻更高，但商業價值與行業黏性也更強。

明略科技正是這類高壁壘玩家的代表 - 其基於垂直場景的"企業級智能體"，不僅提升企業運營效率，亦推動了AI從生成內容向生成決策的進化。當全球資本正積極尋找"新質生產力"的確定性投資方向，來自中國本土、具備原始創新能力與產業落地實力的企業級AI公司，正在成為下一個價值高地。明略科技的故事，也許才剛剛開始。

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