百琦自行車與珠海橫琴凱悅酒店聯合舉辦騎行澳門活動​

香港, 2025年4月23日 - (亞太商訊) - 4月22日地球日當天，一場別具意義的騎行之旅跨越粵澳！百琦自行車攜手珠海橫琴凱悅酒店，共同舉辦騎行澳門活動，以車輪丈量土地，用綠色出行的方式，為地球母親慶生。​

在快節奏的都市生活中，人們總是被繁忙的工作與各項事務纏身，逐漸遠離了自然與運動。而此次騎行澳門活動，正是為了打破這種桎梏，將綠色環保的價值主張與騎行的生活方式傳遞給每一個人。

從珠海出發，到達橫琴口岸，絲滑通關後，精心規劃的路線串聯起沿途如畫的自然風光與獨特的城市景致。既能在騎行中飽覽海天相接的壯闊，又能穿梭於澳門街巷，感受歷史與現代交融的獨特魅力。這不僅是一場騎行，更是一次與地球的深度對話，一場對綠色生活的躬身實踐。​

百琦自行車（高飛控股旗下品牌）騎行澳門活動

百琦自行車展示

據悉，百琦自行車（Batch Bycyles）是高飛控股集團（Covation）旗下全球品牌。高飛控股集團（Covation）是一家總部在香港的全球控股公司。高飛控股集團（Covation）始終推動以消費者為中心的創新願景，旗下擁有豐富多樣的戶外品牌，包括Huffy、Niner Bikes、Batch Bicycles、Royce Union、VAAST 和 Buzz E-Bikes，憑藉廣泛的全球分銷網路，為全球50多個國家和地區的消費者提供騎行產品，每年自行車運送量超500萬輛。不僅如此，高飛控股集團還與迪士尼、漫威、盧卡斯影業、國家地理、福特、尼克國際兒童頻道、孩之寶和巴拿馬傑克等世界級合作夥伴緊密合作，擁有龐大且多元的許可組合，其產品通過沃爾瑪、亞馬遜、塔吉特、太古、Big W、Academy、Argos、Smyths 等全球領先零售商，走進千家萬戶。​

百琦自行車始終以"讓騎行變得更簡單"為初心。產品線豐富多元，不管是征服山野的山地車，還是在城市中暢行的公路車，亦或是礫石自行車，還有專為青少年打造的騎行裝備，憑藉創新設計與優質配置，為全球騎行愛好者帶來舒適暢快的騎行體驗。此次騎行澳門活動，正是百琦自行車踐行品牌理念的生動體現，鼓勵人們走出鋼筋水泥的圍城，在騎行中探索世界，擁抱自然，讓騎行變得更簡單。

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