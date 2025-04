Wednesday, 23 April 2025, 16:33 HKT/SGT Share: 海通恆信:創新不息 驅動新質生產力發展行穩致遠

香港, 2025年4月23日 - (亞太商訊) - 在發展新質生產力的道路上,科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能,起著至關重要的主導作用,是發展新質生產力的核心要素和關鍵變量,也是根本驅動力。融資租賃龍頭海通恆信(1905.HK)緊跟國家以「科技創新引領新質生產力發展」的目標導向,把握新質生產力發展機遇,推動業務創新發展與突破。 2024年,海通恆信堅定立足租賃本源,不斷提升核心競爭力,在經營穩健、結構優化、風險管控、融資管理等方面取得了較好成績,經營效能持續提升。年內,海通恆信實現收入總額及其他收入、收益人民幣88.55億元,淨利潤人民幣15.13億元,基本每股收益人民幣0.17元。公司還長期重視股東回報,擬派發2024年年度股息每10股人民幣0.40元(含稅),派息總額達人民幣3.29億元,與股東共享發展成果。 堅持創新驅動發展,加快創新產品落地 海通恆信的四大經營方針中,「創新驅動」緊隨「跨界思維」之後,與之緊密相連,是公司高質量發展的引擎。公司深入挖掘新產業政策帶來的業務機遇,在國家大規模設備更新戰略政策下,持續提升產融對接能力,進一步創新業務模式,發展特色化融資租賃專業服務,為業務開拓釋放新動能,實現與產業夥伴的共贏。 針對戰略新興領域業務,海通恆信深入研究新興產業和未來產業,堅持創新驅動發展,助力加快推動新質生產力發展與現代化產業體系建設。2024年,公司積極配合上海市融資租賃協會編製《中國綠色租賃年度發展報告》,推動出台了上海市綠色租賃業務認定的地方標準;海通恆信「油翠新生」方案榮膺上海市融資租賃行業協會首屆全國綠色融資租賃年度創新案例,低空經濟項目入選江西省租賃保理行業協會2024年度科技金融優秀案例,居家養老設備租賃項目入選2024年度上海融資租賃行業創新案例之「最佳案例」,大規模設備更新專項支持方案「更新租(2024)」入選2024年度上海融資租賃行業創新案例之「優秀案例」。 與此同時,海通恆信的小微子公司濕電子化學品行業國產替代租賃項目、智能可循環物流托盤租賃項目共同入選2024年度上海融資租賃行業創新案例之「優秀案例」;恆運子公司榮獲第四屆中國汽車金融與產業發展競爭力論壇暨汽車行業年度「星辰獎」之「2024年汽車金融新質生產力創新產品獎」。 創新優化融資模式,為產業化佈局敞開空間 產品創新是海通恆信「創新驅動」方針的A面,而融資管理創新則是B面,二者彼此協同、互相呼應,成就了公司創新發展的深刻內涵。2024年,公司不斷創新融資方式,豐富綠色融資品種,有效降低融資成本,助力公司產業化轉型。 年內,海通恆信持續深化與銀行等金融機構的合作,優化授信條件,融資管理水平不斷提升。截至2024年12月31日,公司與64家金融機構建立授信合作關係,累計獲得授信額度約為人民幣1,131億元,其中未使用的授信餘額約為人民幣615億元;有息負債中,直接融資餘額佔比49%,間接融資餘額佔比51%。公司直接融資與間接融資比例相對合理、融資結構穩定,融資成本有效降低,2024年計息負債平均付息率為3.37%,較上年下降0.26個百分點。 透過創新和豐富融資方式,海通恆信業務產業化佈局發展進一步加快,並獲得了市場廣泛認可。2024年,公司在上海證券交易所成功發行融資租賃行業首單中小微企業支持債券;積極開拓與政府間國際金融組織的合作,成為首家與新開發銀行合作的商業融資租賃公司,獲批的1億美元等值人民幣貸款將用於支持環境保護和能效提升項目。同時,公司還參與編寫了全國首個融資租賃行業債券和資產證券化產品系列指數「中債-融資租賃信用債指數」,助力融資租賃行業資產證券化發展的基礎性建設。 此外,基於融資業務在綠色金融領域的創新能力和服務實體經濟的優異表現,公司發行的「海通恆信第十五期綠色資產支持專項計劃」榮獲第八屆不動產證券化與REITs論壇組委會頒發的2024年度「金萃獎」之「最佳綠色ABS產品獎項」、「海通恆信租賃7號資產支持專項計劃」榮獲第九屆CNABS中國資產證券化年度獎「金桂獎」之「最具行業影響產品獎」。 受惠於持續優化負債結構、創新融資產品,引導優質資金支持公司鼓勵的產業領域的業務開展,海通恆信連續七年獲得AAA級主體信用評級(展望穩定)。2024年,公司總體債務結構持續改善,資金成本穩步下降,也為其連續穩定派發股息提供了充足的底氣。據統計,自2019年港股上市起,公司連續每年派發2次股息,迄今派息總額超40億元。 展望2025年,主動適應新質生產力發展的新要求,合規創新業務模式,推動創新租賃產品的批量化、複製化落地推廣,與企業創新同頻共振,共繪可持續發展新篇章,將是海通恆信的業務重心。通過多元化的創新金融服務解決方案,優化服務新興產業發展的業務模式,海通恆信「融通萬物、助力產業」的願景正逐步照進現實。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network