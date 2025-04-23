裝機及發電雙增超47% 北京能源國際領跑清潔能源賽道

香港, 2025年4月23日 - (亞太商訊) - 近期，港股上市公司北京能源國際(00686.HK)重磅發佈2024年度全年業績。以打造"最受尊敬的國際化清潔能源生態投資運營商"為願景，過去一年，該公司不僅在營收、利潤這兩大核心財務指標上取得佳績，還推動裝機容量、發電量等多項能源企業核心底層經營指標取得飛躍增長。

一、47%裝機躍升+60GW儲備：清潔能源版圖的規模擴張

北京能源國際主要在中國及澳洲等區域從事清潔能源專案的開發、投資、運營及管理，以風、光、水三大清潔能源為核心，近年又佈局和拓展了儲能、綠氫等具有廣闊前景的前沿能源領域。

公司2024年全年總營收70.11億元人民幣，同比增長近26%；年度利潤5.57億元人民幣，同比增長超18%；發電裝機容量12,639MW，總發電量17,674,684MWh，雙雙同比大增超47%。

筆者在業績發佈會上瞭解到，公司境內專案儲備非常充沛，其中基地類裝機儲備超過21GW，包括：內蒙古錫林郭勒盟10GW"綠電進京"基地專案、黑龍江哈爾濱2GW風電項目、江蘇揚州2GW光伏項目、黑龍江綏化1.45GW風電基地專案、江蘇南通450MW海上風電項目、吉林白城清潔能源基地送電華北工程項目、內蒙古錫林郭勒風光制氫氨一體化專案。此外，公司還有超過60GW的二級儲備項目。

對於境外市場，北京能源國際近年來積極推行能源出海戰略。目前，公司在澳洲落地了945.5MW總裝機的多個項目，主要是風電、光伏項目，聚焦在風能、太陽能非常充沛的澳大利亞東南部。在經濟活躍、人口稠密、能源需求龐大、能源需求膨脹式增長的東南亞，公司選擇以越南作為東盟市場的突破口，目前已經落地了46.2MW裝機的風電專案。在西班牙、南歐等國家和地區，公司也正在積極推進能源專案施工。

對於能源企業而言，除了電價、輸送電通道等政策相關因素至關重要之外，裝機量、能源項目儲備數量是一家能源企業能否實現快速增長、是否具有強進增長後續動能的關鍵因素。北京能源國際過去一年能夠實現裝機容量、發電量、儲備項目數量等多項核心底層經營指標的躍遷，得益於公司主動抓住國內利率下行的重大歷史性機遇，充分發揮低利率融資的杠杆效應，做大經營乘數。

二、2.69%融資成本+150億授信：杠杆撬動負債率兩連降

能源行業具有重資產、高投入、資金密集、回報週期長等特點，融資能力對於企業的生存與發展至關重要。而過去一年，北京能源國際的多元化、多維度資本運作堪稱行業經典：

成功發行50億元熊貓永續債；旗下子公司發行10億元中期票據，僅為2.35%的利率創北京市屬企業及電力行業同評級同期限最低；保山水電REITs擴募獲得推進，資產證券化率持續提升；新增發行30億元應收賬款ABCP，盤活存量資產，拓展資金來源；引戰工作持續推進，與多名潛在投資人達成投資意向。

2024年度，公司境內新增融資213.39億元，平均利率2.69%；境外新增融資83.18億元。

良好且穩定的信用評級是公司持續獲得大額、低成本融資的保障。2024年，公司保持了境內聯合資信"AAA"級、境外標普"BBB+"級和惠譽"A"級評級。公司高管介紹，截至年末，集團整體可用授信餘額超過150億元人民幣或等值外幣。

得益於公司強勁的融資能力，及其帶來的在不同利率、不同還款期限負債之間的置換空間，筆者在業績發佈會上得知，公司淨債務負債率實現兩連降，從2022年的78%、2023年的76.7%降至2024年末的73.5%，保持在行業健康水準。

隨著公司大型能源項目的逐步投產、自身造血能力持續增強，疊加整體平均融資成本壓降、短中長期負債結構顯著優化，目前公司正在越來越健康的財務狀況下奔騰向前。

結語

筆者認為，北京能源國際(00686.HK)在低利率宏觀環境下的戰略佈局與財務韌性，為其未來數年的增長與表現向優奠定基礎。

公司豐沛的境內外項目儲備和多元化佈局，疊加低融資成本優勢，為規模化擴張提供了充足動能。其利潤率及淨利潤，也有望在後續專案進一步落地、重大資本開支步入週期性尾聲後，進一步釋放。資本市場層面，AAA級信用評級以及REITs擴募對ESG資金的吸引力，或將推動公司在清潔能源行業估值修復週期中獲得長期價值重估。這些，都將構成北京能源國際在資本市場表現長期向好的確定性的基礎。

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