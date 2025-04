2025年美國高水準馬球賽季圓滿落幕－美國馬球協會鼎力支持的U.S. Open馬球錦標賽總決賽

佛羅里達州西棕櫚灘,2025年4月22日 - (亞太商訊) - 2025年U.S. Open馬球錦標賽®於3月26日至4月20日在佛羅里達州棕櫚灘縣的美國馬球協會國家馬球中心(USPA National Polo Center, NPC)舉行,為觀眾呈現頂級馬球賽事。本週日,La Dolfina Tamera隊在總決賽中以12比8擊敗La Dolfina Catamount隊,贏得勝利,現場觀眾人數創下新高。

La Dolfina Tamera隊贏得U.S. Open馬球錦標賽®獎盃。

鎖定ESPN,觀看U.S. Open馬球錦標賽

本次總決賽由ESPN傳奇播報員克里斯·福勒主持,在美國馬球協會主場球場上演,現場氣氛熱烈。這場精彩對決將通過多個ESPN平台向全球觀眾播出,包括美國東部時間4月26日(週六)上午10:30在ESPN2頻道,以及4月27日(週日)黃金時段在ESPNews頻道播出。請查詢您所在地的播出時間。

U.S. Polo Assn. 持續支持馬球運動與馬類慈善事業

作為北美最具聲望的馬球錦標賽事,U.S. Open 馬球錦標賽匯聚了全球最優秀的馬球選手和頂級馬匹。今年賽事再度由美國馬球協會(USPA)官方品牌 U.S. Polo Assn. 提供支持,包括為參賽隊伍提供印有品牌標誌的球衣、為國家馬球中心(NPC)工作人員與裁判提供制服、為選手頒發獎品,並向多家本地慈善機構捐贈資金。整個賽季中,這一全球性的運動生活方式品牌已向馬球慈善與馬類福利等項目捐贈約25,000美元。

受益機構包括:Homes for Horses Coalition、馬球博物館與名人堂、Polo for Life、馬球選手支持基金會、Polo Pony Rescue、Polo Training Foundation、Replay Polo、退役賽馬計劃、Vinceremos 治療騎乘中心、以及 Work to Ride 計劃。

「U.S. Polo Assn. 很榮幸再次支持 U.S. Open 馬球錦標賽,這項賽事將通過 ESPN 各大平台播出,成為春季最重要的體育盛事之一,與高爾夫大師賽和肯塔基賽馬會齊名。」USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示。該公司負責經營並推廣 U.S. Polo Assn. 品牌。「我們非常榮幸今年由 ESPN 傳奇主播克里斯·福勒主持賽事,並由 Kenny Rice 和 Adam Snow 聯袂講解。隨著我們不斷吸引全球更多體育迷和消費者,也讓更多人接觸和了解馬球這項精彩運動。」

現場觀眾人數創紀錄,巔峰對決震撼上演

「祝賀 La Dolfina Tamera 隊在 U.S. Open 馬球錦標賽中取得非凡勝利,」美國馬球協會(USPA)主席斯圖爾特·阿姆斯特朗(Stewart Armstrong)表示,「我還要感謝並致敬所有在 2025 賽季參與比賽的隊伍,你們為這項運動全力以赴。」

阿姆斯特朗補充說:「感謝所有的支持者、選手、贊助商以及熱愛馬球運動的球迷們,是你們的熱情與支持成就了這個精彩的賽季。」

巔峰對決,現場觀眾人數創歷史新高

在國家馬球中心(NPC),數千名觀眾現場觀賞了「馬球三冠王系列賽」(Gauntlet of Polo®)的最終戰。這項系列賽事包括 C.V. Whitney 杯®、USPA 金盃®和 U.S. Open 馬球錦標賽。今年的賽事每一周都吸引大量觀眾,總決賽更是高潮迭起,精彩紛呈。這是連續第二年,U.S. Open 馬球錦標賽總決賽呈現由世界頂級馬球父子選手之間的世紀對決。

現年50歲的阿道夫·坎比亞索在過去兩屆 U.S. Open 總決賽中連續敗北,上一次正是敗給了自己19歲的兒子波羅托。今年他捲土重來,在這場比賽中成功復仇,拿下個人第10座 U.S. Open 冠軍獎盃。更有意義的是,就在本週,阿道夫剛剛迎來50歲生日,這座獎盃無疑是他送給自己的完美生日禮物。阿道夫被譽為馬球史上最偉大的選手,不僅在阿根廷公開賽中被擊敗超過17座冠軍獎盃,更被公認為「史上最偉大」(GOAT)之一,與老虎伍茲、邁克爾喬丹和湯姆布雷迪等體壇傳奇齊名。

現年50歲的阿道夫·坎比亞索在過去兩屆 U.S. Open 總決賽中連續敗北,上一次正是敗給了自己19歲的兒子波羅托。今年他捲土重來,在這場比賽中成功復仇,拿下個人第10座 U.S. Open 冠軍獎盃。更具意義的是,就在本週,阿道夫剛迎來50歲生日,這座獎盃無疑是他送給自己最完美的生日禮物。

阿道夫被譽為馬球歷史上最偉大的選手,不僅在阿根廷公開賽中斬獲超過17座冠軍,更被公認為「史上最偉大」(GOAT)之一,與老虎伍茲、麥可·喬丹和湯姆·布雷迪等體壇傳奇齊名。

La Dolfina Catamount 隊在第一節比賽(Chukker 1)一開始占據優勢,但 La Dolfina Tamera 很快扭轉局勢,比分始終緊咬。第三節結束時,雙方戰成6比6平。波馬(Poma)在第3、4與第5節中連續貢獻關鍵進球,加上阿道夫一記精彩的遠射,Tamera 隊逐步掌控局勢並持續領先。

儘管波羅托全場攻入5球,布雷(Bray)也在第6節(即最後一節)為 Catamount 隊進球,將比分追至11比8,但時間所剩無多,難以逆轉局勢。最終,科波拉(Coppola)打入制勝一球,將比分定格在12比8,Tamera 隊鎖定勝局。

La Dolfina Tamera 隊的波馬憑藉全場最高的4個進球榮獲MVP,阿道夫則貢獻了3個進球。

美國馬球協會國家馬球中心:世界冬季馬術之都

NPC(國家馬球中心)作為全球頂級馬球場地,位於佛羅里達州棕櫚灘縣,觀眾可從多種尊貴角度觀賽,包括場邊看台、包廂、尾箱帳篷、主看台,以及 U.S. Polo Assn. MVP 休息區——這裡同時也是標誌性的「週日馬球早午餐」舉辦地。

此外,體育迷還能在 NPC 現場專屬的 USPA 旗艦店盡情選購限量版運動奢品,包括 The Polo Club 系列與 U.S. Polo Assn. 全球系列,為自己帶回一份馬球文化的紀念。今年新增的亮點之一是與環保品牌 4ocean 聯名的定製手鏈,作為兩大品牌長期合作的一部分。4ocean 也是 2025 年 U.S. Open 馬球錦標賽的官方回收合作夥伴。

1. La Dolfina Tamera 隊贏得 U.S. Open 馬球錦標賽® 冠軍獎盃。

2. La Dolfina Tamera 隊的阿道夫·坎比亞索(Adolfo Cambiaso)在一次關鍵防守中成功勾住了其子、La Dolfina Catamount 隊球員波羅托·坎比亞索(Poroto Cambiaso)的球桿,最終幫助球隊以 12 比 8 贏得 U.S. Open 馬球錦標賽®。

3. 在 USPA 國家馬球中心(NPC),創紀錄的觀眾人數現場觀看了這場驚心動魄的 U.S. Open 馬球錦標賽® 總決賽。

數千名觀眾齊聚國家馬球中心,共同見證「馬球三冠王系列賽」(Gauntlet of Polo®)最終戰的精彩對決。該系列賽包含 C.V. Whitney 杯®、USPA 金杯®以及 U.S. Open 馬球錦標賽。今年每一週的賽事均吸引破紀錄人潮,而總決賽更是高潮迭起、精彩紛呈。兩支參賽隊伍由世界頂尖馬球選手組成——La Dolfina Tamera 隊陣容包括 10杆選手阿道夫·坎比亞索(Adolfo Cambiaso)、迭戈·卡瓦納(Diego Cavanagh)、馬特·科波拉(Matt Coppola)以及亞歷杭德羅·波馬(Alejandro Poma);La Dolfina Catamount 隊則由 10杆選手波羅托·坎比亞索(Poroto Cambiaso)、傑西·布雷(Jesse Bray)、魯菲諾·梅洛斯(Rufino Merlos)和斯科特·德文(Scott Devon)組成。

這是連續第二年由這對父子——Adolfo 與 Poroto Cambiaso——在 U.S. Open 馬球錦標賽總決賽中正面交鋒,奉上了一場馬球史上的經典對決。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,該協會創立於1890年,是北美最大的馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值,並通過超過 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點,在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。

透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議,U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事現已首次轉播至全球數以百萬計的體育迷,讓這項激動人心的運動走向世界舞台。

根據《License Global》報導,U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一,與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外,該品牌也因其在全球與數位市場的成長,獲得眾多國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體版面,也多次出現在 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊,請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 是 USPA 的子公司,負責經營全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment(GPE),USPA Global 同時營運提供體育與生活風格內容的 Global Polo TV。

欲了解更多賽事內容,請造訪 globalpolo.com。

聯絡資訊

Shannon Stilson

體育行銷與媒體副總裁

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Stacey Kovalsky

全球公關與傳播副總裁

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

La Dolfina Tamera 隊的阿道夫·坎比亞索(Adolfo Cambiaso)在一次防守中勾住了其子、La Dolfina Catamount 隊的波羅托·坎比亞索(Poroto Cambiaso)的球桿,最終帶領球隊以 12 比 8 贏得 U.S. Open 馬球錦標賽® 冠軍。

創紀錄的人潮齊聚 USPA 國家馬球中心(NPC),現場觀賞這場扣人心弦的 U.S. Open 馬球錦標賽® 總決賽。

來源:U.S. Polo Assn.

