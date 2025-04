Tuesday, 22 April 2025, 10:49 HKT/SGT Share: 北京能源國際2024年業績:戰略韌性築基 創新效能引領綠色增長新範式

香港, 2025年4月22日 - (亞太商訊) - 北京能源國際(00686.HK)(下稱"京能國際")近期發佈了2024全年業績。筆者除了仔細閱覽業績公告外,還有幸作為嘉賓參與了業績發佈會並與公司高管們直接交流,不禁感歎:這一年,京能國際以"戰略韌性堅守"與"效能革新驅動"雙擎牽引,實現了多項經營數據里程碑式增長,交出了一份高質量發展的亮眼答卷。下麵我將對京能國際2024業績進行淺解讀,拋磚引玉以供各位參考。 一、業績突破與戰略深化:雙輪驅動鑄就增長里程碑 京能國際主要從事發電站及其他清潔能源專案的開發、投資、運營及管理。其2024年全年總營收70.11億元人民幣​​,同比增長25.9%;年度溢利5.57億元人民幣,同比增長18.01%;發電裝機容量 13,501兆瓦,同比增長47.5%;總發電量194.20億千瓦時,同比增長40.9%;資本負債比率73.5%,同比下降320BP。 2024年H2營收37.39億元人民幣,環比增長14.27%,同比增長24.88%;溢利2.65億元人民幣,同比增長17.78%;發電裝機容量新增2,594兆瓦,環比增長76.70%,同比增長46.79%;發電量10,084,328兆瓦時,環比增長32.86%,同比增長45.82%。 從上述數據可以看出,京能國際不僅2024年全年營收、溢利實現雙雙增長,而且2024年下半年財務表現亦可圈可點,同比增收又增利。特別值得注意的是,作為一家能源企業,京能國際在2024 H2的新增發電裝機容量擴容迅猛,環比、同比增幅分別達到了驚人的76.70%、46.79%,反映了京能國際的專案開工及並網工作進展順利。 更進一步地,作為一家實體資產運營企業,專案開工順利的背後,是強勁的現金流提供保證。但與此同時,京能國際的資本負債比率反而下降了3.2個百分點,這反映公司的盈利能力十分可觀。 基於從業績公告中及業績發佈會上獲得的公開信息,筆者認為:面對行業競爭加劇、經濟形勢複雜的大環境,過去一年京能國際成功實現總營收、淨利潤、裝機容量、發電量、資產負債率"四增一降",成功實現夯實"國際化清潔能源生態投資運營商"這一發展定位的同時在降本增效、科技與數位化等多個方面取得可喜成就和良性發展,主要得益於管理層提出並堅定執行"聚焦主業、多元驅動、精益管理、創新創效"的戰略。 二、戰略深耕:雙環線築基,全球化佈局啟動增長引擎 "聚焦主業、多元驅動、精益管理、創新創效"不是一句空喊口號,在實際運營中,京能國際管理層又將其拆解為"雙環線、一中心、一聚焦"的落地戰略,來加速推進能源基地建設。 2024年,京能國際雙環線基地取得突破,規模化與協同效應凸顯。北環線"吉電進京"專案(東北松遼清潔能源基地)配套火電預可研通過專家評審;內蒙古"蒙電進京"基地獲得京蒙聯合納規研究,為跨區域綠電輸送鋪平道路。南環線聚焦長三角高收益市場,揚州1.56吉瓦光伏專案預收購協議落地,南通如東45萬千瓦海上風電投資協議簽署。南北雙環線協同發力,形成"綠電進京"與"東部消納"的雙向賦能格局,規模化效應顯著提升產業鏈協同效率。 此外,京能國際還持續推動多業態協同發展,形成差異化競爭優勢,進一步擴大市場影響力。公司突破單一風光業務,構建了"風電光伏+水電+燃機+綜合能源(儲能業務及電力交易代理業務)+綠氫"多元業態。水電領域,保山能源近1GW的水電專案自重組後收益良好,貢獻了新的利潤增長點;燃機業務以陽西專案為標杆,主機安裝就位,計畫投產後將實現"投產即盈利",此外還獲得江門珠西分佈式能源站專案的開發權;綜合能源業務方面,共用儲能業務初成規模,廣西田陽、山東榮成與浙江蕭山三個共用儲能專案成功投運,公司自主設計開發的儲能電池模組完成新國標產品認證;綠氫領域,宣鋼制氫配套60兆瓦光伏專案開工建設。 京能國際的海外佈局也成果斐然,展示了強大的國際化資源整合能力。澳洲沃拉28萬千瓦光伏專案全容量並網;完成澳洲資產40%股權交易,成為當地最大中資清潔能源企業。在深耕澳洲市場的同時,京能國際也正在積極推進歐洲新能源市場。實際上,筆者在發佈會中直接與公司高管交流後,有這樣一種感觸:京能國際的能源"出海", 不僅為公司帶來了利潤貢獻,而且順應了中國企業通過走出國門參與全球技術與管理競爭而提升發展品質的歷史趨勢,具有非常強的戰略前瞻性,值得國內企業學習借鑒。 三、效能革新:精益運營與科技創新驅動全價值鏈升級 筆者在前文提到,京能國際的盈利能力十分可觀、現金流強勁。這主要得益於公司的"開源節流":除了能源主業造血能力十足、持續產生現金流和利潤之外,公司在精細化運營以降本增效、抓住利率下行歷史機遇以大力拓展融資等方面,也積極作為。 通過精細化運營,京能國際成本管控效果明顯。2024年,公司通過嚴控初設概算、推行集采模式,嚴控組件價格、加強EPC專案過程監督等方式共節約成本超5000萬元。 京能國際還在科技與數位化等軟實力上精准投入來提升運營效率,從而實現壓降成本。譬如,公司搭建及持續迭代經營計畫管理系統、行銷售電一體化平臺、電力現貨輔助決策系統、BI系統,既能實現生產、投資、經營數據的快速匯總、數據交互、追根溯源及可視化,為公司經營管理決策提供精准支撐、降低運維成本,又能提升現貨交易水準,並在提升電力結算價格上取得明顯成效。 京能國際的資本運作也十分順利,財務費用獲得有力壓降,資本結構和負債結構獲得顯著優化。京能國際2024年維持了良好信用,保持了境內聯合資信"AAA"級、境外標普"BBB+"級和惠譽"A"級評級;成功發行50億元熊貓永續債;旗下子公司發行10億元中期票據,僅為2.35%的利率創北京市屬企業及電力行業同評級同期限最低;保山水電REITs擴募獲得推進,資產證券化率持續提升。。公司年度在境內外新增融資213.39億元,平均利率2.69%;在境外新增融資83.18億元;存量高息融資優化158.74億元。 結語 經過筆者上文拋磚引玉,不難看出,2024年,北京能源國際(00686.HK)以"戰略韌性"築基、"效能革新"破局,在全球能源變局中實現規模與品質的雙重躍升。而根據年報展望,2025年,北京能源國際將以"提質增效年"為牽引,深化雙環線基地產能釋放,加速吉電、蒙電專案落地;推動綠氫與儲能商業化進程,拓展高收益區域共用儲能;依託澳洲、歐洲8等專案規模化,持續擴大國際影響力。 在"雙碳"目標時限趨近、能源革命日行千里、利率漸次下行的歷史機遇背景下,筆者對北京能源國際2025年的運營與發展充滿信心,認為其在資本市場的表現亦值得多一分期待與耐心。



