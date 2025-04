Tuesday, 22 April 2025, 10:12 HKT/SGT Share: 雲頂新耀「摘B」成功 盈利能力與創新價值獲雙重驗證

香港, 2025年4月22日 - (亞太商訊) - 今日,雲頂新耀(HKEX 1952.HK)宣佈公司已獲香港聯交所批准,將「B」標記從股票代碼中移除。此舉不僅標誌著公司在市值與收入等方面達到了更高標準,更向資本市場釋放出強勁的盈利能力與持續增長潛力的明確信號。 自香港聯交所2018年推出18A上市機制以來,已有逾60家生物科技企業在港交所上市,但成功移除「B」標記的企業數量仍然有限。根據香港聯交所規定,18A公司需滿足年收入不低於5億港元、市值不低於40億港元的標準,方可申請摘除「B」標記。這一要求不僅是對企業財務表現的衡量,同時也反映了其盈利能力、產品研發進展及商業化成熟度。 2024年,雲頂新耀持續深化「雙輪驅動」戰略,已由精准引進海外產品進入到具有出海潛力的自主研發和授權引進的並進模式,專注高價值「藍海」領域的同時,致力於研發同類首創或同類最佳的創新療法。根據最新年報業績,公司全年總收入同比大幅增長461%至人民幣7.067億元,超額完成7億元的既定目標,並首次實現年度商業化層面盈利。三款已上市產品表現亮眼:耐賦康(R)實現銷售額3.534億元,同比增長1581%;依嘉(R)收入達3.528億元,同比增長256%;伊曲莫德(VELSIPITY(R))已在中國澳門和新加坡獲批上市,並通過「港澳藥械通」政策成功進入粵港澳大灣區,其新藥上市申請亦於2024年12月分別在中國大陸(商品名:維適平™)與中國香港(商品名:維長寧™)獲得正式受理。 在持續夯實商業化基礎的同時,雲頂新耀積極推進自研及全球權益產品差異化管線佈局。公司自主研發的新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001展現出積極的臨床數據,全球開發進程穩步推進。在AI+mRNA平台方面,公司在腫瘤及自身免疫治療領域實現了從基礎研究到全球臨床轉化的里程碑突破,充分驗證了其自主研發實力、AI+mRNA技術平台的創新優勢以及全球價值。其中,自研的個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已進入臨床階段,並於今年3月完成首例患者給藥;通用型現貨腫瘤治療性疫苗EVM14的新藥臨床試驗申請已獲美國FDA批准,成為公司首款自研進入全球臨床階段的mRNA腫瘤治療性疫苗;自體生成CAR-T項目也將於今年完成首個臨床前候選藥物篩選。 中金公司在最新研報中指出,雲頂新耀的業務重心精准聚焦於腎病治療和mRNA腫瘤疫苗領域,預計其核心產品組合的增長將持續超越市場預期。鑒於公司盈利能力的提升和產品估值的體現,中金上調其目標價至70港元,並維持「跑贏行業」評級。 雲頂新耀此次「摘B」,不僅標誌著其財務表現與商業化能力獲得資本市場認可,更有望吸引更多機構投資者關注,進一步提升公司在二級市場的流動性與配置價值。憑藉穩健增長的營收表現、持續增強的盈利能力,以及基於卓越運營體系構建的商業化平台所帶來的強勁「造血」能力,雲頂新耀正持續鞏固其在核心治療領域的領先地位,並加速推進AI+mRNA技術平台的創新轉化。隨著更多高潛力產品進入收穫期,公司有望實現估值重構與基本面共振,長期成長空間和全球化潛力加速釋放,作為亞洲領先綜合性生物製藥企業的戰略定位日益清晰。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network