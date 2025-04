Tuesday, 22 April 2025, 09:25 HKT/SGT Share: 中國同輻2024財年再創新高 - 核藥龍頭地位持續鞏固 核醫療裝備成發展新引擎

香港, 2025年4月22日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著核藥頂層設計出台及配套支持政策陸續落地,國內核醫藥產業迎來黃金髮展期。據BCC Research數據分析,全球核醫藥市場將從2023年126億美元增長到2029年底的210億美元,在2024年至2029年的預測期內的復合年增長率(CAGR)為8.29%。而專注於放射治療和核醫學的市場情報機構Medraysintell則預期2030年全球核藥市場將達約300億美元。 作為國內核藥龍頭,中國同輻(01763.HK)近日披露了截至12月31日止的2024年度報告,中國同輻在2024年實現了營收、淨利的顯著增長,在業績層面交上了令人滿意的答卷,在核藥研發方面也展現出强大的技術轉化能力。 業績逐年提升 核醫療裝備成新引擎 從財務數據來看中國同輻在2024年實現營業收入人民幣75.75億元,同比增長14.2%;淨利潤8.80億元,同比增長13.3%。

從分部業務來看,各領域全面開花。核藥業務作為公司的核心支柱,實現收入41.68億元,佔據總營收的55%。其中,顯像診斷及治療用放射性藥物收入同比增長4.1%,醫藥中心全國佈局成效顯著,鍀標藥物收入同比增長8.7%。呼氣檢測業務持續保持穩定的高市場佔有率,實現收入23.50億元,同比增長1.1%。 值得注意的是,2024年中國同輻加速推進高端放療設備國産化,核醫療裝備及相關服務成為增長新引擎,營收達到12.23億元,同比增長31.0%。全新一代Precision放射治療計劃系統成功獲批醫療器械注册證,全球首台螺旋斷層放療系統Tomo C運至山東省腫瘤醫院裝機並入選2024年兩部委(工業和信息化部╱國家衛生健康委)高端醫療裝備推廣應用項目和《天津市首台(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》(2024版),年銷售持續領跑國內市場。 放射源產品業務同樣表現出色,實現收入7.16億元,同比增長22.2%。伽瑪刀源、探傷源持續保持穩定的高市場佔有率,中核秦同順利取得甲級輻射安全許可證,鈷-60放射源生產線交付產品200萬居里。 40年核技術深耕 構築全產業鏈護城河 作為中核集團核技術應用產業發展主體,中國同輻深耕行業逾40年,更通過「6+N」產業佈局形成了核素、核藥、核醫療裝備、核醫學整體解决方案、放射源及應用、輻照應用等核心業務協同發展的生態體系。報告期內,公司新獲專利授權224項,累計有效專利達969項,研發投入强度持續保持行業領先。 在核藥研發領域,中國同輻展現出强大的技術轉化能力。氟[18F]化鈉注射液的獲批上市填補了國內骨顯像PET診斷顯像劑市場空白;碘[131I]-MIBG注射液III期臨床收尾,該藥物上市後將為嗜鉻細胞瘤和神經母細胞瘤等神經內分泌腫瘤提供新的診斷方式。值得關注的是,公司前瞻性佈局診療一體化藥物,鑥[177Lu]氧奧曲肽注射液研發進展順利,標志著從單純診斷向精准診療的戰略升級。 除了穩住核藥的基本盤外,公司對於核醫療裝備的重視程度逐漸提升。從近年銷售數據來看,核醫療裝備收入穩步上升。2024年全新一代伽馬刀獲批,融合CBCT圖像引導、六維床校正等智能技術,治療效率提升30%。在甲類大型醫用設備市場,中國同輻通過控股子公司中核安科銳佔據絕對主導地位,今年2月,國家衛健委發佈的2024年第二輪甲類大型醫用設備准予許可名單中28台高端放療設備有19台來自該公司,市場佔有率達68%。值得注意的是,公司在鈷60立體定向治療系統等領域的突破,也推動著放療設備國産化替代進程。 面對核藥市場的爆發式增長,中國同輻加速醫藥中心全國網絡佈局持續拓展。2024年,新增蘭州正電子藥物生產線,累計投産23條;新增福州鍀藥生產線,累計投産27條。中國同輻建成國內首條萬居裏級鑥[177Lu]生產線及千條級鍺鎵[68Ge-68Ga]發生器産線,實現高端核素國産化突破。 值得關注的是,中國同輻通過「母子協同」模式,打造了層次分明的創新生態。2024年,其子公司中核海得威(呼氣檢測)、中核高通(核素)企業獲評國家級專精特新「小巨人」,至此中國同輻旗下專精特新企業總數達18家。其中,中核海得威以「藥盒+儀器」一體化方案佔據呼氣檢測市場主導地位,中核高通則通過「核素-藥物-裝備」全鏈條佈局,成為核技術應用領域標杆。這種「航母戰鬥群」式的創新體系,為公司長期增長提供了可持續動力。 全球化佈局拓展發展空間 作為中核集團面向人民生命健康科技進軍的主力和先進核科技成果轉化的主通道,中國同輻響應集團「整體・協同」的國際化戰略以及國家「一帶一路」倡議,大力推進國際化戰略,不斷拓展海外市場。2024年實現出口收入達6.27億元,產品遠銷巴西、秘魯、尼日利亞等數十個國家和地區。 今年初更是成功簽署孟加拉百萬居裏設計裝源量輻照站設備供應合同,這是繼2024年中標孟加拉核農業研究院設計裝源量百萬居裏伽馬輻照站項目後,又一輻照站設備供應項目落地。該輻照站建成啓用後主要服務於孟加拉醫療領域產品的輻照滅菌,將顯著提升當地醫療產品質量水平及生産加工能力,助力孟加拉醫療產業發展,造福當地民生。 在尼日利亞,公司成功簽約核醫療設備整體供應項目,實現集團核醫療裝備整體供應項目首次成功落地。此外,公司還積極拓展東盟市場,放藥配套冷藥成功出口泰國;亦與巴西多個主體簽署戰略合作協議,支撑國家原子能機構與巴西簽署核技術應用領域戰略合作備忘錄。 結語 在政策支持與市場需求持續釋放的背景下,中國同輻表示將圍繞「健康中國」戰略框架,聚焦「國之所需」,進一步深化核醫藥與高端裝備的協同發展。據其2025年規劃,秦山同位素基地、夾江放射源基地一期及華北醫藥基地一期等重點項目將按節點推進,涉及核素生產、放射源製造及醫藥供應鏈佈局。同時,中國同輻將通過智慧核醫學項目迭代,提升數字化診療服務能力,計劃年內上線不少於3個智能系統。 國際化層面,中國同輻將延續「一帶一路」沿線市場拓展策略,依托現有輻照站設備出口、核醫療裝備整體解决方案輸出等業務模式,重點聚焦南美、東南亞、中東、北非等區域市場的合作,未來或通過本地化合作進一步提升全球市場滲透率。 公司管理層表示,2025年中國同輻將持續加强科技創新,健全現代產業體系,加快培育發展新質生産力,不斷增强核心功能,提升核心競爭力,加快建成國際知名的同位素與輻射技術應用產品和服務供應集團。



