Moolec Science達成具有變革意義的交易，業務拓展至多個技術平台

盧森堡,2025年4月21日 - (亞太商訊) - Moolec Science SA(納斯達克代碼:MLEC)(以下簡稱「公司」或「Moolec」)是一家以科學為基礎的食品原料公司,專注於在植物中生產動物蛋白和營養油。該公司今日宣布,已與Bioceres Group Limited(以下簡稱「Bioceres集團」)及其他相關實體簽署了一項全股票交易的《業務合併協議》(以下簡稱「BCA」)。 根據2025年4月17日簽署的BCA條款與條件,若干方將轉讓其在Bioceres集團、Nutrecon有限責任公司(「Nutrecon」)以及Gentle Technologies Corp(「Gentle Tech」,與Bioceres集團與Nutrecon合稱為「出資實體」)中的股份,從而形成一個以Moolec為母公司的擴展企業架構。作為交換,Moolec將向出資實體的股東發行最多8,700萬股新股和500萬份認股權證,具體情況將在下方「時間表與審批」部分進一步說明。 Bioceres集團董事會成員兼Bioceres Crop Solutions Corp執行長Federico Trucco表示:「為了應對當前及未來的挑戰,如提升農業盈利能力與降低環境影響,加快農業創新的需求日益明顯。以Moolec Science為代表的分子農業,為在生產力與永續性之間取得平衡提供了一種極具吸引力的解決方案。例如,哪種大豆產量技術能與每公頃3噸大豆直接生產300公斤動物蛋白相比擬?」他進一步表示:「Moolec近期的這一變革性交易,正是推動農業根本性變革所需的大膽舉措。整合技術與能力,以及從農業發展進行全面思考的視角,是突破漸進式改進、實現實質進展的關鍵。規模化與市場可見度——這兩項本次交易的核心要素——對於實現這一目標至關重要。Bioceres非常高興能夠成為一個更大、更具雄心的Moolec的一部分,而這個Moolec的願景,也已從食品原料領域的科學拓展為一個全面的『從搖籃到搖籃』戰略。」 Union Group創辦人兼董事長Juan Sartori表示:「這不僅是一次策略性的業務整合,更是一個面向21世紀全新公司形態的誕生。透過將科學、規模與永續性結合,Moolec已具備引領全球在食品、材料與能源生產方式方面實現變革的潛力。我為能夠支持這一願景以及實現它的卓越團隊而感到自豪。」 在業務合併完成後,Moolec將在農業價值鏈中占據獨特地位,擁有一套強大且經過驗證的技術研發引擎,能以具競爭力的成本滿足多個上游與下游的需求。Moolec新的價值主張將圍繞對種子與微生物的改良與優化,旨在改善人類對土地與水資源的使用方式,同時保護並促進人類健康。 Synbio Powerlabs®董事長Alejandro Antalich補充道:「此次合併標誌著生物經濟發展的一個關鍵時刻。透過將下一代食品成分、生物農業解決方案以及深科技製造能力整合於一體,我們正在打造一家在科學深度與商業觸達能力方面無可匹敵的企業。我們共同的目標是加速向一個更加永續、更加具備韌性的食品系統轉型——一個與自然和諧共生而非對抗的系統。」 正如各公司在最新年度報告中所披露的那樣,在本次業務合併完成後將由Moolec控股或共同控股的公司與品牌,共管理著超過800項專利(或專利申請)及550項以上的產品註冊。這一資產組合在上一財年為全球50多個國家的客戶創造了超過5億美元的商品與服務銷售額。 Moolec財務長兼董事José López Lecube表示:「此次變革性的交易標誌著Moolec發展的新階段,使公司能夠在一個更大組織架構中實現成長,並在多個層面釋放協同效應。加入一個更大的組織將帶來成本效益和顯著的營收成長,同時也將推動產品組合多元化。此舉還將擴大我們的投資人基礎,為Moolec引入支持其新業務結構和多元化發展的新利益相關方。」 最後,正如所通報的,Gastón Paladini先生將於2025年4月22日召開的Moolec特別股東大會(「EGM」)結束後,即時卸任執行長(CEO)、董事及董事會主席職務。 重點摘要: 原料創新:Moolec將繼續研發其標誌性的分子農業產品,如Piggy Sooy™與GLASO™,同時整合來自Nutrecon的Mycofood™,並統一納入Eternal®品牌旗下。 生物農業擴展:透過Bioceres集團,Moolec將提供面向再生農業的上游技術,包括生物投入品以及具氣候韌性的種子,例如Rizobacter®、ProFarm®與HB4®性狀種子。 先進研發與服務:借助擴展後的基礎設施,Moolec將透過Agrality®與Synbio Powerlabs®品牌,由Bioceres集團與Nutrecon控股或共同控股,提供研發、合同開發與製造組織(CDMO)以及法規合規等服務。 新興技術與設備:公司還將拓展其在穀物與生質轉化相關的新興技術領域的布局,特別是在生物材料方面;此外,還將探索農機設備的新概念,結合材料科學、電動化與自動化。這些前沿機會正由Gentle Tech與Bioceres集團旗下子公司推動發展。 營運協同效應:本次業務合併預計將帶來顯著的成本協同效應及一體化管理架構,相關內容將於交易完成時或此前公布。 時間表與審批事項 本次業務合併已獲所有參與交易實體董事會的一致批准。預計將於2025年第二季度或之後完成,前提包括Moolec完成其反向股票拆分程序以及公司註冊地遷移至開曼群島,同時還需滿足其他慣常的交割條件與監管審批要求。其中也包括Moolec股東在特別股東大會上對與本次業務合併相關提案的批准。鑑於該交易最初由約70%的Moolec現有股東提議,公司預計將獲得強有力的股東支持。 本次業務合併將透過股權交換方式完成。Bioceres集團的股東將交出其在Bioceres集團的股份,並獲得最多80,590,280股Moolec股票作為交換。Nutrecon 100%股份和Gentle Tech 50%股份的股東將交出其在上述兩家實體中的持股,並作為交換獲得6,475,000股Moolec股票以及5,000,000份Moolec認股權證,認購價為每份$2.00,具體數量將依據反向拆股結果進行調整。 交換比例的內在價值以及認股權證每份2美元的行使價,不僅相較於Moolec當前股價具有顯著溢價,還代表著一次組建農業產業最具實力的上市公司的獨特機會。 出資實體及資產概況 出資實體包括Bioceres集團及其子公司、Nutrecon及其子公司,以及Gentle Tech及其子公司。 Bioceres 集團 Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX) Bioceres是一家全面整合的作物生產力解決方案提供商,涵蓋種子和微生物農業投入品的專利技術,以及新一代的作物營養與作物保護解決方案。該公司開發了HB4®技術,該技術可賦予大豆和小麥應對氣候變遷的能力,使作物能夠耐受乾旱和土壤鹽鹼等不利條件。此外,Bioceres擁有並授權超過570項產品,並在美國、加拿大、巴西、阿根廷及其他國家擁有約750項專利和專利申請。 Bioceres Tech Services(Agrality® 與 Inmet) Agrality®是一家全球農業服務提供商,面向全球農業產業公司提供服務。其服務範圍全面,涵蓋種子生產與研發、田間試驗及法規合規支持,為客戶提供端到端的解決方案。Agrality的重要資產包括先進的種子生產設施,確保高品質種子的開發與生產。 Inmet專注於農業工業廢棄物的生物轉化,為農業領域提供永續的廢棄物管理解決方案。公司運用創新技術將農業廢棄物轉化為有價值的產品。此外,Inmet也從事生物塑料的生產與評估,致力於開發環保替代傳統塑料的永續材料。 Nutrecon(Synbio Powerlabs®) 總部位於芬蘭赫爾辛基的Synbio Powerlabs®是一家創新型早期生物技術公司,專注於永續性真菌來源原料的研發與生產。公司擁有先進的實驗室和從中試到工業規模的精密發酵設施,在營運模式上獨具一格,兼具研發技術組織(RTO)與合同開發與製造組織(CDMO)的雙重職能。這一雙重角色使Synbio Powerlabs®能夠無縫銜接尖端生物技術研究與現實工業應用,加速新型生物基產品的商業化。其主打產品線以Eternal®品牌銷售,涵蓋多種由真菌提取的高品質、永續性原料,服務於多個產業與應用場景。 Gentle Tech(G-FAS與Gentle Farming) 一家前沿技術公司,致力於開發永續的自動化農業設備。專注於透過材料科學、資訊技術和替代能源的創新來降低環境影響,以最大限度提高效率並減少碳足跡。其商業模式包括G-FAS(直接向農民銷售超輕型收割頭)和Gentle Farming(開發用於自主作業與智慧管理的農業機械)。 前瞻性聲明 本新聞稿包含「前瞻性聲明」。前瞻性聲明可能透過使用諸如「預測」、「打算」、「尋求」、「目標」、「預期」、「相信」、「期望」、「估計」、「計劃」、「展望」和「專案」等表達方式來識別,以及其他類似的表達,預測或指示未來事件或趨勢,或者不是歷史事實的陳述。就Moolec業務的表現、前景、收入和其他方面的前瞻性聲明是關於未來事件的預測、預期和其他陳述,這些預測、預期和其他陳述基於目前的期望與假設,並因此而受到風險與不確定性的影響。儘管我們相信我們對本新聞稿中包含的每一項前瞻性聲明都有合理的依據,但我們提醒您,這些聲明是基於一系列事實與因素,我們無法確定其中的情況。我們無法向您保證本新聞稿中的前瞻性聲明將證明準確。這些前瞻性聲明受到許多重大風險與不確定性的影響,可能導致實際結果與預期結果有重大差異,其中包括但不限於,適用法律或法規的變化,Moolec可能受到經濟、商業和/或其他競爭因素的不利影響,與Moolec業務規模擴大相關的成本,以及其他風險與不確定性,包括在Moolec提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的20-F表格的「風險因素」標題下列出的風險因素,以及Moolec向SEC提交的其他文件。如果其中一個或多個風險或不確定因素成為現實,或者Moolec的任何假設被證明不正確,實際結果可能在很大程度上與這些前瞻性聲明中預期的結果不同。我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是基於新資訊、未來事件還是其他原因,除非在適用的證券法律下可能要求。因此,您不應過分依賴這些聲明。 聯絡資訊

