金嗓子集團：業績持續增長 多維驅動長期價值釋放

香港, 2025年4月18日 - (亞太商訊) - 咽喉健康作為細分領域,受益於空氣污染、用嗓場景多元化及後疫情時代健康意識提升,需求剛性凸顯。與此同時,政策端持續推動中醫藥行業發展,疊加消費者對「藥食同源」產品的偏好,兼具療效與便捷性的潤喉片市場進入擴容期,擁有品種、品牌優勢的企業有望長期受益。 金嗓子集團(06896.HK)憑藉過硬的技術壁壘與深厚的品牌積澱,穩居行業龍頭地位。近期,金嗓子集團公佈2024年業績,期內,營收同比增長23.3%至人民幣11.85億元,權益持有人應佔溢利同比27.3%至人民幣3.19億元。 得益於經營發展的持續向好,金嗓子股價2025年以來累計升幅逾20%,顯著跑贏恒生醫療保健指數,印證資本市場對其成長邏輯的認可。事實上,公司股價已強勢多年,4月3日最高升至4.20港元,創2016年10月份以來新高。 回顧 2024 年,金嗓子集團在業務拓展方面成績斐然。在國內市場,公司構建起了龐大的銷售網絡,讓產品觸達每一位有需求的消費者。在海外市場,持續加強國際傳播,通過YouTube、TikTok等平台向海外用戶推廣金嗓子,培養了一大批忠實的海外消費群體。截至目前,金嗓子YouTube頻道總展示量近8,000萬次,視頻觀看量超400萬次,為「中國製造」揚名海外奠定了堅實基礎。迄今,金嗓子產品已出口全球五大洲共60多個國家和地區。 作為咽喉類產品市場的領軍者,金嗓子集團核心產品金嗓子喉片(OTC)和金嗓子喉寶持續保持強勁增長勢頭,為集團貢獻穩健現金流。據了解,金嗓子喉片深受消費者信賴,自 2022 年金嗓子喉片被列入北京市新冠病毒感染者用藥目錄推薦用藥後,市場對其需求更是一路攀升。2024年,在中國非處方藥相關評選中,金嗓子喉片斬獲「中成藥 - 咽喉類」第一名及黃金大單品榮譽。 在核心產品競爭壁壘持續鞏固的同時,金嗓子集團積極佈局大健康領域拓展增量市場。目前公司已建立了豐富的大健康產品矩陣,擁有銀杏葉片、金嗓子腸寶等多款產品。並於近期推出金嗓子複合益生菌含片,使用自主知識產權的菌株,獲得六種專利的活性益生菌,採用三層包埋技術、360度熱輻射冷凍乾燥技術等國際領先技術保證益生菌活性品質,有望給公司帶來新的業績增長點,進一步豐富產品矩陣,滿足消費者多樣化的需求,提升市場競爭力。 此外,為滿足不斷增加的市場需求,金嗓子集團正穩步推進產能擴張。目前,其新藥品生產研發基地的廠房及辦公樓、生產線的調試及試產階段已完成,預計將全面提升產品的製造品質和技術含量,提高企業綜合競爭力。針對大健康產品佈局的基地二期工程的建設也在有序推進之中,準備進入內部裝修階段。隨著二期工程的建成,金嗓子集團將進一步鞏固其在核心領域的技術優勢,同時推動金嗓子大健康產業的發展。 總體而言,金嗓子集團以咽喉健康領域為基,向大健康全產業鏈延伸,持續深化其「單品牌、多品類、多渠道」的發展策略。短期看,核心產品需求剛性支撐業績確定性;中長期看,大健康領域拓展及新品類放量打開增量空間。在行業高景氣支撐下,其成長前景可觀。



