PerfectSwell(R) Zion 即將動工建設

索拉納海灘，加利福尼亞州, 2025年4月17日 - (亞太商訊) - 全球頂級衝浪泳池目的地領導者 American Wave Machines 宣布，將在猶他州華盛頓市啟動新項目PerfectSwell® Zion。該地鄰近錫安國家公園，是著名的戶外活動中心。AWM 將與 Desert Lakes LLC 合作開展該綜合開發項目。該商業衝浪公園將成為名為 Zion Shores 的高端住宅社區的核心設施，社區將提供濱水獨棟住宅和沙灘聯排別墅。PerfectSwell® Zion 將對公眾開放，Zion Shores 的住戶將享有專屬福利和衝浪優先權。PerfectSwell® Zion 預計將於2027年第一季度開放。

在歷時四年的內部研發基礎上，該項目將採用第六代 PerfectSwell® 衝浪技術，帶來更大更優質的浪型、更高效的運作、尖端的永續設計，以及 AWM 至今最具創新性的浪型組合。第六代技術配備優化診斷系統，結合歷史與即時資料進行分析，同時具備先進的健康監測、維護計劃安排，以及用於空氣與水溫調節的熱控系統。在氣動系統方面的進一步優化顯著提升了造浪效率。在設計層面，項目將採用天然且持久的構造元素進行能量消散，最大程度減少人造材料的使用。在衝浪及水上休閒部分，項目將循環利用鹽水（不適合飲用或農業灌溉），從而節約淡水資源並減少浪費。

「在這片高原沙漠的遊樂天地裡，我們幾乎擁有你能想到的所有戶外活動，除了衝浪。我們非常興奮能與 AWM 合作來改變這一點。PerfectSwell® 背後的團隊是真正的專家，」Desert Surf, LLC 首席執行官 Cody Larkin 表示。「AWM 製造的是他們自己也想衝的浪，並始終致力於技術革新。我們已經準備就緒。」

「第六代 PerfectSwell® 技術堪稱革新突破，我想不出比這裡更合適的首發地點，也想不出比 Desert Lakes 更理想的合作夥伴。Desert Lakes 在土木工程和社區基礎建設方面擁有豐富經驗，這是項目成功的關鍵所在，」AWM 總裁 Bruce McFarland 表示。「我們非常高興能與 Cody 及其團隊合作，將我們緊密相連的全球衝浪社區網絡擴展至猶他州乃至更遠地區。」

關於 American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 技術的發明者和開發商。AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。PerfectSwell® 的 Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections 和 Wedge Barrels 都受到 AWM 強大的專利組合保護。

關於 Desert Lakes LLC

Desert Lakes LLC 是由 Immaculate Homes 與 Salt Lake Excavating 於2019年共同成立的活躍合作企業，致力於開發位於猶他州哈里肯的知名社區——Southern Shores。這一獨特的濱水開發項目包括三個人工湖，專為划船、衝浪及各類休閒活動而設計，周圍環繞著高端住宅物業。Cody Larkin 在土木工程和湖泊開發方面擁有豐富經驗，而 Immaculate Homes 的 Jason 和 Brittany Christensen 則負責垂直建造，雙方攜手合作，打造獨一無二的生活體驗。

聯繫方式:

Jenna Timinsky

info@americanwavemachines.com

來源: American Wave Machines, Inc.

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