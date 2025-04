OMP在2025年Gartner(R)供應鏈計畫解決方案魔力像限(TM)中「執行能力」方面排名最高

Thursday, 17 April 2025, 17:00 HKT/SGT Share:

比利時安特衛普,2025年4月17日 - (亞太商訊) - 全球領先的供應鏈規劃解決方案提供商 OMP,第十次連續被評為 Gartner 魔力象限的領導者。在「執行能力」維度中排名最高,OMP 認為這一認可凸顯了其持續為全球供應鏈提供創新解決方案和可衡量業務成果的能力。 應對最複雜規劃需求的成熟平台 OMP 將其持續進步歸功於 Unison Planning™ 平台的強大能力。該平台是滿足各類供應鏈規劃需求的成熟解決方案——從戰略層面到營運層面,從需求端到供給端。作為一個開放的、雲原生的、由 AI 驅動的平台,Unison Planning 專為滿足動態全球供應鏈日益增長的需求而打造,幫助企業在複雜網絡中做出更聰明、更快速的決策,並實現更高效的協同。 OMP 首席商務與市場官 Philip Vervloesem 表示:「當今的供應鏈領導者必須以業務發展的速度做出決策,才能保持競爭力。這是應對關稅、地緣政治變化和供應中斷的唯一方式,同時也是把握新機遇的關鍵。」 以 AI 為核心,實現更智慧、更快速的規劃制定 OMP 的以決策為中心的規劃方法借助 AI 生成現實可行的情境方案,幫助企業領導者保持供應鏈的敏捷性與韌性。 OMP 首席產品官 Tom Wouters 表示:「Unison Planning 使企業能夠更高效地做出數據驅動的決策。我們的 AI 驅動方法可主動優化供應鏈營運,同時,生成式 AI 助手 OMP Companion 促進用戶使用與協同,從而釋放平台的全部價值。」 共創創新的實踐 OMP 的創新策略植根於與客戶的緊密合作,確保平台的發展能直接回應供應鏈所面臨的全球現實挑戰。 「我們對共創創新計畫充滿期待,這些計畫為我們的長期客戶和合作夥伴帶來了實際成果。」OMP 首席商務與市場官 Philip Vervloesem 補充道,「我們今年的排名再次驗證了我們與客戶攜手解決最棘手挑戰、推動生態系統共同成長的理念。」 透過戰略性長期合作實現客戶成功 OMP 深受《財富》500 強企業的信賴,包括阿斯特捷利康(AstraZeneca)、陶氏化學(Dow)、嬌生(Johnson & Johnson)以及雀巢(Nestlé)等。憑藉強有力的合作關係,OMP 持續 在各行業交付可擴展的成果。 「我們為與目標行業內全球領先企業建立的信任合作關係感到自豪。」OMP 執行長 Paul Vanvuchelen 表示,「我堅信,這一認可體現了我們 40 年來在供應鏈規劃領域累積的深厚專業經驗。我也衷心感謝我們敬業的團隊、忠實的客戶和戰略夥伴一直以來的支持。」 關於 Gartner 魔力象限 《2025 年 Gartner 供應鏈規劃解決方案魔力象限》於 2025 年 4 月發布,依據「執行能力」和「願景完整性」兩個維度對供應商進行評估,幫助企業領導者在這個複雜且快速演變的市場中識別合適的合作夥伴。 如需了解 OMP 在 Gartner 魔力象限中的領導者地位及供應鏈規劃的未來發展,請點擊此處閱讀全文。 聯絡資訊

