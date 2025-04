Thursday, 17 April 2025, 09:32 HKT/SGT Share:

來源 CBL INTERNATIONAL LIMITED CBL International Limited發佈2024年全年業績 - 在全球擴展下收入上升35.9%至5.925億美元

- 乘著挑戰擴大市場份額 為復甦作好準備

吉隆坡,2025年4月17日 - (亞太商訊) - 4月16日,萬利集團(以下簡稱「萬利」或「集團」)之上市實體CBL International Limited(以下簡稱「公司」或「CBL」)(美國納斯達克交易所代碼 :BANL),亞太地區知名燃油供應服務商,今天公布截至2024年12月31日的全年業績。 財務表現概覽 截至2024年12月31日,公司報告全年合併收入為5.925億美元,較2023年的4.359億美元增長35.9%。這一增長主要得益於銷售量增長38.1%,歸因於年內新客戶的增加、供應網絡擴展至更多港口,以及更廣泛的客戶群,除集裝箱班輪營運商外,還涵蓋散貨船舶及油氣船舶。 由於市場環境充滿挑戰,公司於2024年錄得淨虧損387萬美元,2023年淨收入為113萬美元,産生虧損的原因主要是毛利由2023年的721萬美元下降25.5%至2024年的537萬美元,以及運營費用由2023年的555萬美元增加56.8%至2024年的870萬美元。公司採取以銷量驅動的增長策略,在競爭及價格壓力加劇的市場下提供更具優勢的價格。但此策略在增加銷售量及擴大市場份額的同時也導致利潤率收窄。 除毛利率下降外,公司產生淨虧損的原因也來自業務擴展和生物燃料運營費用,與提升環境、社會、管治(ESG)相關的額外費用,以及利息開支的增加,惟部份被所得稅開支減少所抵銷。財務業績反映了燃油加注行業不斷變化的狀態及公司為擴大客戶群及地域增長所作的持續投資,此等措施預期有助公司於市況恢復正常時提升其長期市場地位。 公司每股盈利由2023年0.045美元下降至2024年每股虧損0.136美元。現金及現金等價物由截至2023年12月31日的740萬美元增加8.3%至截至2024年12月31日的802萬美元。 在充滿挑戰時期擴充業務 CBL International於2024年的重點是業務擴充,尤其面對地緣政治局勢緊張帶來重重挑戰的行業環境,如紅海危機和中東緊張局勢升溫。公司的服務網絡已從 2023年3月首次公開募股時的36個港口擴展至2024年底的超過60個港口,遍佈亞太區、歐洲、非洲和中美洲。中國、香港、馬來西亞、新加坡及南韓的收入按年大幅增長。 公司於毛里裘斯、巴拿馬及印度新增主要港口,進一步擴大全球覆蓋範圍。業務擴展體現在為全球12大集裝箱班輪公司的其中9家公司提供服務,佔全球集裝箱班輪船隊運力近60%。公司在歐洲的擴展聚焦加強歐亞貿易航線的跨區域服務組合,增長歸因於其在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普(ARA)地區更強大的業務據點以及2023年底新成立的愛爾蘭辦事處,提升了當地採購能力。 公司亦著重客戶多元化,2024財年非集裝箱班輪佔總收入的份額增加,五大客戶的銷售集中度下降。 關鍵亮點之一是公司致力推動可持續發展,帶動生物燃料銷售激增628.8%,銷量激增603.0%。在香港、中國和馬來西亞引入B24生物燃料(76%的化石燃料,24%的食用油甲酯)減少了20%的溫室氣體排放量,於2023年獲得ISCC EU和ISCC Plus認證。這符合綠色航運解決方案的全球趨勢,並將CBL定位為可持續燃料物流的先驅。 CBL戰略升級了信息科技系統,落實實時訂單追踪、數據分析及工作流程自動化,以提高效率。公司亦加強了信貸風險管理,並改善營運資金管理,以增加保理設施及現金結餘,通過定價策略及港口網絡調整應對宏觀經濟挑戰。此外,CBL通過私募配售等方式進入資本市場來擴大資金來源,提高了財務靈活性,以支持增長計劃。 前景樂觀及客戶忠誠策略 儘管錄得淨虧損,但集團的管理層對未來仍保持樂觀,將目前的行業挑戰視為建立抵禦能力及提升客戶忠誠度的機會。在審慎評估美國最新關稅政策,以及其他宏觀事件,如地緣政治緊張局勢、監管變化及全球貿易動態變化等對經濟及燃油行業的影響時,公司相信其廣泛的全球網絡主要集中於亞洲區內及歐亞貿易路線,有助減輕潛在不利影響。由於公司在美國港口無業務,相關政策對近期的影響有限。 公司港口的戰略擴張、客戶群多元化以及對可持續發展計劃的承諾,旨在當市場環境改善時帶來增長。通過投資新港口並擴大關鍵行業夥伴的關係網絡,公司的目標是確保長期夥伴關係,隨著全球貿易穩定及盈利能力改善,鞏固其市場地位。 管理層總結及未來展望 公司董事長兼首席執行官謝威廉博士表示:「儘管當下充滿挑戰,但我們對擴大服務網絡、提高銷售量及探索可持續發展產品的策略充滿信心。我們對新港口、多元化客戶及可持續燃料的投資持續為未來增長奠定基礎。相信憑藉我們的實力,必定能贏得客戶信任,待市場復甦時獲得可觀的收益,助力CBL於未來數年取得重大成功。」 展望未來,CBL將繼續專注於市場擴張,尤其是生物燃料領域,並加強其全球供應網絡。公司致力於提高運營效率並實現可持續增長。 網絡直播詳情 CBL International Limited(納斯達克:BANL)誠邀您參加線上發布會,就公司截至2024年12月31日止年度財務業績作出討論。 活動: 2024年全年業績線上發布會 日期和時間: 2025年4月17日(星期四)馬來西亞時間/香港時間上午10:00-11:00 2025年4月16日(星期三)美國東部時間晚上10:00–11:00 網路直播詳情: 線上發布會可通過以下鏈接觀看直播。

關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年,以CBL International Limited(納斯達克:BANL)在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務,被業內稱為燃油供應服務商。截至2025年4月 16日,我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務,遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南,共覆蓋超過60個港口。集團積極推動可持續燃料,並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。如欲瞭解更多信息,請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。 前瞻性聲明 本公吿中的某些陳述並非歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「計劃」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」、「潛力」、「預測」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述,但不使用這些詞語並不意味著陳述並非前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測,以及對市場機會的預測。這些信息涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於各種假設(無論本新聞稿中是否指明)以及BANL管理層的當前預期,而非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供幫助目的,不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。實際事件和情況難以或不可能預測,也會與假設不同。許多實際事件和情況不在BANL的控制範圍內。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異,包括國內外商業、燃料價格及關稅、市場、金融、政治、法律環境、地緣政治及其他導致燃料價格發生重大變化的事件的影響。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化,法律可能要求者除外。儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理,但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異,並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向SEC提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。 如需更多資訊,請聯繫:

CBL International Limited

電郵:investors@banle-intl.com 縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 電話:(852) 2864 4834

歐陽蔚雯 電話:(852) 2114 4913

電郵: sprg_cbl@sprg.com.hk



