Thursday, 17 April 2025, 09:01 HKT/SGT Share: 洲際航天科技集團迎國際貴賓參訪 深化全球航太合作新篇章

香港, 2025年4月17日 - (亞太商訊) - 4月15日,美國第37任總統理查德-尼克鬆的外孫克裡斯托弗-尼克鬆(Christopher Nixon Cox)到訪洲際航天科技集團(USPACE Technology,股票代碼:1725.HK),在洲際航天科技集團行政總裁文壹川先生的陪同下,深入參觀了衛星製造中心、測運控中心及數據應用中心,並對公司設施設備以及在航天科技領域的創新成果給予高度評價。克裡斯托弗-尼克鬆表示,美國航天産業與全球領先企業的協同髮展至關重要,希望未來能促進洲際航天與美國企業、科研機構的合作,共同探索商業航天新機遇。 百颗卫星展览:工业5.0+AI+ST深度融合的里程碑

此次參訪正值洲際航天科技集團全球戰略佈局加速推進之際。2025年3月10日,集團於香港科學園成功舉辦為期三天的"百颗卫星展览",展出100顆自主研發的5米分辨率光學衛星,吸引了來自47個國家的航天機構、企業代表及行業專家參與。展覽首次公開了基於"工業5.0+人工智能+衛星技術(ST)"深度融合的衛星製造體系,標誌著公司正式邁入智能化、規模化衛星製造的新紀元。 洲際航天透過AI技術的應用,實現了衛星製造成本降低80%的突破,並將年產能提升至500顆。AI技術貫穿衛星全生命周期,從設計、製造到在軌服務,均實現了革命性提升。在設計階段,生成式AI與物理模擬算法大幅縮短了研發週期;在製造環節,AI視覺和智能感測技術確保了生產線的工藝精度;在軌衛星的運營效率也因AI技術顯著提升,為災害預警和環境保護提供了高精度支持。 全球化佈局:構建"AI+衛星"生態網絡

在全球化佈局方面,洲際航天科技集團已構建橫跨歐、亞、中東及非洲的"AI+衛星"生態網絡。2025年,集團與阿拉伯信息通訊技術組織(AICTO)簽署戰略協議,共同推進覆蓋非洲及中東的6000顆低軌衛星星座計劃,致力於彌合"一帶一路"沿線國家的數字鴻溝。此外,公司先後在泰國曼谷設立衛星結構件製造中心、在馬來西亞檳城建置衛星電子製造基地,並即將啟用西班牙衛星總裝測試中心(AIT中心),形成"零部件-電子系統-整星"全鏈條生產能力,進一步鞏固其在全球商業航天市場的領先地位。 技術革新與社會價值並行

作為國際合作的重要里程碑,洲際航天科技集團與國際宇航聯合會(IAF)聯合推動的"百顆衛星全球巡展"已於2025年3月啟動,首站香港後將陸續在加拿大、美國、土耳其等十餘國展出。此舉不僅彰顯了公司技術輸出的國際影響力,亦為全球航天產業的技術普惠化與資源共享樹立典範。 洲際航天科技集團創始人文壹川表示:"從衛星製造到生態構建,我們始終堅持技術創新與全球協同並行。未來,公司將持續深化AI與衛星技術的融合,推動全球航天產業邁向一個更高效、更互聯、更智能的新紀元。"



