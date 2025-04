全球物流業大革新 域塔物流科技推出首個人形物流機械人

香港, 2025年4月16日 - (亞太商訊) - 在科技快速發展的今天,物流行業正迎來一場智慧化變革的浪潮。近日,行業領導者域塔物流科技(納斯達克代碼:RITR)攜手人工智能先驅NEXX,宣布再展開深度策略合作。雙方將整合各自的資源優勢,以人工智能與具身智能技術,推出全港首個專為針對物流業運作而設計的人形機械人,徹底革新物流運作模式,開創未來智慧物流新生態。 作為專注於物流資產的綜合發展平台,域塔物流科技的房地產 + 物流科技(PLT)一站式方案,成功整合了從物流地產開發到服務提供的全產業鏈資源,輸出引領行業潮流的尖端物流解決方案。在此次合作中,域塔物流科技憑藉對物流業痛點的深刻洞察,為人形機械人「Adam」的研發指明方向,並提供生態圈內多樣化的真實場景和需求,確保研發成果與實際作業無縫對接。域塔將NEXX在人工智能領域的先進技術,特別是LLM大模型驅動的NEXXBot物流大腦,為「Adam」提供智慧物流的決策能力,通過於實際環境自主學習,優化「Adam」的動作控制中心的設計,透過先進控制演算法與高精度感測器技術,並由NEXXBot旗下的AI Agent去驅使「Adam」能精準執行搬運、分類及上架等複雜動作,極大提升物流作業效率。 隨著合作的深入推進,「Adam」即將在物流倉儲場景中全面應用。憑藉智慧化、自動化的作業方式,他將承擔多場景貨物搬運、分類、上架等核心任務,在智慧物流倉內擔任更多角色,實現跨越式發展。同時,「Adam」的成功應用將成為行業智慧轉型的典範,為整個物流行業樹立新標杆,推動行業加速向智慧化、高效化邁進。雙方期待通過此次合作,為全球物流業的智慧轉型貢獻獨特的創新解決方案,真正實現全無人化操作,助力行業在全球範圍內實現突破性發展。 圖片下載連結:http://bit.ly/3Y0mFA6



關於域塔物流科技

域塔物流科技於2024年於美國納斯達克交易所成功上市,是家專注於物流資產的綜合發展平台,也是房地產+物流科技(PLT)解決方案產業的先驅。域塔物流科技擁有無比的先驅優勢,一站式的營運模式,加上深厚的業務知識和經驗,建構出完善全面的客戶基礎,使集團得以穩步擴展。我們提供綜合資產增值及物流科技的整合解決方案,連結資產、科技及物流業界,提升客戶的營運效率及資產經濟效益,實現產業的全面融合。 關於NEXX

NEXX是物流大模型與AI智能體的科技公司,致力於重塑智慧物流與供應鏈管理。自主研發的AI智能體NEXXBot,由NEXX自研的垂直大模型NEXX語言模型(NexxLM)賦能,能夠理解、制定並執行複雜的倉庫運營任務,僅需簡單的自然語言指令即可完成操作。NEXX AI智能體不僅具備智慧調度、需求預測、自動優化等核心能力,還能結合多模態資料分析與強化學習演算法,持續提升物流運作效率。其代理式AI架構打破傳統軟體限制,實現彈性營運與即時智慧決策,協助企業降本增效。在這個長期落後的行業中,NEXX正在引領變革之路,邁向更智慧、更永續的未來。



