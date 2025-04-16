付英波：以香港為支點 解碼百望股份全球化數據智能戰略佈局

香港, 2025年4月15日 - (亞太商訊) - 近日，在世界互聯網大會亞太峰會上，百望股份CEO付英波以「數據智能驅動全球產業變革」為主題，向世界傳遞了中國科技企業的全球化雄心。

作為中國數據智能領域的創變者與領航者，付英波宣布了百望股份香港分公司的戰略意義，並系統闡釋了其DI（Data Intelligence）戰略如何以智能體為核心，推動數字生產力的全球躍遷。

香港：百望股份全球化佈局的戰略支點

「香港不僅是國際金融中心，更是全球科技創新的試驗田。」付英波開宗明義。

百望股份旗下「香港百望數智科技有限公司」的成立，標誌著「中國方案」向「全球實踐」的關鍵跨越。依托香港的國際化資源與政策優勢，百望股份將搭建雙向通道：一方面，將中國在財稅數字化、數據治理等領域的成熟經驗輸出至海外市場；另一方面，吸納全球技術創新與場景實踐，反哺國內產業升級。

這一佈局絕非簡單的業務複製，而是以DI戰略為內核的中國數字治理體系的輸出。付英波強調：「香港百望將成為DI框架的全球化實踐平台，針對不同區域市場的合規需求與產業特點，提供定制化的解決方案。」

此外，百望股份於近期提交了H股全流通備案申請。

全流通後，股份在國際市場上的流動性增強，將吸引更多國際投資者的關注和參與，有助於百望股份拓展國際業務，提升國際影響力，有望在全球範圍內樹立起更加專業、可靠的企业形象，為業務拓展和合作交流創造更多機會。

在百望股份的股東名單中，阿里巴巴、復星國際、深創投等頂級機構赫然在列，為百望股份帶來資金活水，更打開了與國際金融機構、科技巨頭的合作通道。

DI戰略：從通用大模型到垂直場景大模型

付英波在演講中深度拆解了百望股份的DI戰略：「數據智能的終極目標，是讓智能體成為數字生產力的核心載體。」

不同於通用大模型的「泛化能力」，百望股份的DI戰略聚焦行業垂直場景。例如，去年推出的金盾企業經營合規大模型，通過分析發票數據、申報數據及行業大數據，能實時繪製企業風險圖譜。

近期，百望股份又孵化出交易管理智能體、經營決策智能體和金融業務智能體等智能體矩陣。這些智能體的落地，不僅解決了具體業務痛點，更展示了百望股份在AI技術上的創新能力。

1. 交易管理智能體：重構全球產業鏈協同

憑藉知識圖譜及AI大模型，百望股份的交易管理智能體，整合工商登記、司法訴訟等18個維度數據源，貫穿監管企業交易的全鏈路，動態監測3000+合規指標，精確識別虛假貿易、納稅申報等9大類風險場景，並自動生成應對方案。

2. 經營決策智能體：數據驅動的「商業大腦」

基於服務18大行業的深度洞察，百望股份的經營決策智能體可提供數據智能分析，通過追蹤全國發票數據流動，能夠識別全球200+類票據格式，智能匹配業務場景，預測某行業風險情況，完成增值稅率判定、財稅合規性驗證，並為企業提供採購優化建議。此外，核心企業可通過智能配單、在線對賬等功能，實現與上下游企業的快速協同。

3. 金融業務智能體：AI時代的「風險先知」

百望股份的金融業務智能體，通過多模型在線學習，可智能解析圖像、音頻等信息，並自動觸發預警機制，生成多維度風險報告，能增強金融產品流程效率及風控策略，幫助金融產品更精確識別和適配目標客群，同時實現金融產品的全流程的動態監控，將複雜的分析簡化為直觀的數據呈現，幫助銀行等金融機構降低違約率，指導企業優化財務結構。

在全球數字經濟格局重塑的當下，百望股份將以香港為起點，以DI（Data Intelligence）戰略為藍圖，正式開啟全球化發展的新佈局。作為百望股份DI戰略的國際實踐平台，百望香港公司也將重點推動DI框架在多元場景下的創新應用，將中國數字治理的成功經驗帶向香港，輻射東南亞，同時也將全球最佳實踐帶回中國，實現技術與經驗的雙向流動！

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