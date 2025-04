Tuesday, 15 April 2025, 09:56 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 周大福人壽捐贈「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃 - 惠及10所本地學校

- 宣揚中華文化 傳承鄭裕彤博士精神 推廣正向價值觀

Caption: 周大福人壽捐贈「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃,惠及10所本地學校。出席嘉賓包括周大福人壽首席策略總監歐陽明欣(左三),以及周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成(中)。 香港, 2025年4月15日 - (亞太商訊) - 周大福人壽日前於九龍灣佛教慈敬學校出席由淨緣慈善基金與親子頭條共同舉辦的「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃捐贈儀式。此項為周大福人壽「籽望未來」計劃2025的重點活動,通過贈予10所本地學校繪本及語文教材,助力傳承中華文化,推動學生學好中國語文,並以閱讀為載體,向下一代推廣正向價值觀及生命教育,共建和諧共融的社會環境。 「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃是由淨緣慈善基金發起的標誌性慈善項目,兩項計劃皆傳承自鄭裕彤博士的精神。「語文的生命」書櫃捐贈計劃中的中文教材「凝皓六段」,由中文補習名師林溢欣老師帶領超過50人的專業團隊編撰,內容結合中國歷史文化知識,同時配合本地中小學課程內容,以圖文並茂、循序漸進地方式教授中文知識。教材亦配備點讀筆,深入淺出解說歷史典故,為學校中文教學提供輔助,同時激發學生自主學習的興趣。 周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示:「周大福人壽始終秉持『勤、誠、義』的企業精神,以勤築基,以誠立信,以義踐行,積極履行社會責任。是次向本地小學捐贈教育繪本與教材,期望以閱讀為橋樑,向下一代傳遞正向價值觀,推廣生命教育,推動中國文化和語言的傳承,強化本地學生的文化自信與認同感,為社會創造更大的共享價值。」 周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成表示:「『大粒MAC教室』閱讀計劃及『語文的生命』書櫃捐贈計劃旨在推廣正向生命教育,同時提升學生學習中國語文的興趣。我們希望透過這兩項計劃將鄭裕彤博士『勤、誠、義』精神傳遞給學童,助他們建立正確的人生價值觀。計劃自2022年開展至今已惠及近60所小學及幼稚園的超過30,000名學童。我們希望同學們能善用這些資源,學有所獲,增廣見聞。」 本次捐贈計劃向10所學校,贈予共計約300套(一套12冊)「大粒MAC教室」繪本及配套點讀筆,及10個以周大福人壽命名的書櫃。10間受贈學校分別為佛教慈敬學校、佛教黃焯菴小學、佛教林炳炎紀念學校、佛教林金殿紀念小學、佛教榮茵學校、佛教陳榮根紀念學校、順德聯誼總會胡少渠紀念小學、順德聯誼總會李金小學、順德聯誼總會伍冕端小學及寶覺小學。 此前,周大福人壽與淨緣慈善基金及周大福慈善基金合作,為《鄭裕彤傳》的出版提供支持,弘揚其「勤、誠、義」處世之道。 關於周大福人壽 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港40年,為周大福創建有限公司(「周大福創建」)(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽

品牌發展及傳訊部

陳佳容

+852 2591 8504

deronie.tan@ctflife.com.hk 周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)



話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network