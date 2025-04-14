廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司公佈上市後首份年度業績 收入大幅增長33.16%



投資亮點 - 業績高速增長，收入及利潤大幅攀升

- 積極拓展市場版圖，跨區域與佛山市高明區國企合作成立子公司

- 持續優化服務，把握市場機遇

- 行業前景可期，政策助力發展 競爭優勢 - 資金端政策紅利，助力公司業務拓展

- 房地產行業轉型，帶來新的業務增長點

- 內部業務結構優化，順應宏觀政策調整 香港, 2025年4月14日 - (亞太商訊) - 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（「集信國控」，股份代號：8629，下稱「公司」）欣然宣布公司截至二零二四年十二月三十一日止（「回顧年內」）的年度財務業績。作為一家在檢測認證行業具有強勁競爭力的企業，集信國控在上市後首次公布的年度業績中展現了顯著的增長勢力和市場拓展能力，為投資者帶來了眾多亮點： 一、業績高速增長，收入及利潤大幅攀升 於回顧年內，公司業績表現卓越，收入及利潤均錄得顯著增長。公司收入大幅提升至約人民幣55.26百萬元，較去年的人民幣41.50百萬元增長33.16%，年內利潤較去年的人民幣13.25百萬元增長22.96%至約人民幣16.30百萬元。這充分展現了公司在檢測認證行業的強勁競爭力和卓越的市場表現。公司通過不斷拓展業務領域、提升服務質量和效率，成功把握市場機遇，實現了收入和利潤的雙豐收。 公司每股基本盈利為人民幣0.61元。為讓股東們能一起分享成果，董事會建議派發末期股息每股人民幣 0.15元（含適用稅項）。全年派息合共約人民幣5.09百萬元，全年派息比率約為31%。 業務回顧 公司的收入主要來自提供建設工程檢測檢驗服務。於回顧年內，提供建設工程檢測服務產生的收入增加28.9%至人民幣46.45百萬元（2023年：人民幣36.03百萬元），主要歸因於(i)茂名建設工程檢測檢驗行業的整體增長；及(ii)公司檢測資質範圍增加，能為客戶提供更多檢驗檢測服務內容，收入隨之增長。 於回顧年內，建設工程檢驗服務產生的收入增加3.6%至人民幣5.67百萬元（2023年：人民幣5.47 百萬元），主要由於(i)茂名建設工程檢測檢驗行業的整體增長；及(ii)公司檢測資質範圍增加，能為客戶提供更多檢驗檢測服務內容，收入隨之增長。自2024年5月起，公司的食品農產品檢測部門正式開展業務，並於截至2024年12月31日止年度產生收入人民幣3.14百萬元。 下表載列截至2024年及2023年12 月31日止年度本公司按服務類別劃分的收入明細： 業務分部 收益（人民幣千元）

截至十二月三十一日止 收益佔比（％）

截至十二月三十一日止 二零二四年 二零二三年 變化 二零二四年 二零二三年 建設工程檢測服務 地基基礎檢測服務 27,482 24,619 +11.6% 49.7% 59.3% 建築材料檢測服務 4,973 3,888 +27.9% 9.0% 9.4% 建築結構檢測服務 3,908 1,682 +132.3% 7.1% 4.0% 基礎設施及 公共道路檢測服務 10,086 5,837 +72.8% 18.3% 14.1% 建設工程檢驗服務 邊坡監測及 基坑監測服務 5,671 5,474 +3.6% 10.3% 13.2% 食品及農業檢測服務 3,140 - - 5.7% - 總計 55,260 41,500 +33.2% 100% 100%

二、積極拓展市場版圖，與佛山高明的國企合作成立子公司 在業務拓展方面，公司於本年度內取得了重大進展。二零二四年十二月一日，公司在廣東省佛山市高明區設立了一家分公司，標誌著公司進一步拓展市場版圖，提升服務覆蓋範圍。此外，公司還與當地國企合資成立了子公司，旨在更好地把握佛山高明市場的機遇，為當地客戶提供更便捷、高效的檢測認證服務。這一舉措不僅有助於公司進一步鞏固其在檢測認證行業的市場地位，也為公司的長期發展奠定了堅實基礎。 三、持續優化服務，把握市場機遇 公司一直致力於為客戶提供全方位、高質量的檢測認證服務，業務涵蓋建設工程檢測、產品及材料檢測、環境檢測、食品檢測等多個領域。在國家「鄉村振興」政策以及廣東省「百縣千鎮萬村高質量發展工程」等政策的推動下，檢測認證行業需求持續攀升，特別是在三線及以下城市。粵西地區獨立檢測認證行業的市場規模預計將由2023年的人民幣36億元增至2028年的人民幣65億元，複合年增長率達12.7%。作為茂名地區具規模的檢測認證服務提供商，公司能夠充分受惠於行業增長趨勢。此外，憑藉多元化的服務佈局和專業能力，公司積極拓展服務產品，適應市場變化，以實現可持續發展。 四、行業前景可期，國家政策助力發展 《公路水運工程質量檢測管理辦法》（交通運輸部令2023年第9號）及《水利中央預算內投資專項管理辦法》（發改農經規[2024]1761號）等政策的實施，為交通、水利及多元化檢測認證行業帶來新的增長契機。有見及此，公司緊跟國家政策的步伐，憑藉其卓越的專業技術，於近日成功取得由廣東省交通運輸廳頒發的《公路水運工程品質檢測機構所：公路工程-丙級》資質證書。藉此機會，公司将牢牢把握資金端政策紅利、房地產轉型帶來的機遇，積極優化公司內部結構，順應宏觀政策調整，提升市場競爭力。 （一）資金端政策紅利，助力公司業務拓展 根據近期兩會及政府工作報告，2025年國家預計將發行1.3萬億超長期特別國債和4.4萬億政府專項債。這些資金的投入不僅為市場注入了強大的活力，更為基建相關領域帶來了實質性的支持。作為檢測認證行業的佼佼者，集信國控憑藉其突出的技術實力、專業資質和市場口碑，有望在基建項目中承擔更多的檢測任務。公司能夠充分抓住這一政策紅利，將資金支持轉化為業務增長動力，推動公司業務規模進一步擴大，從而在市場競爭中佔據有利地位。 （二）房地產行業轉型，帶來新的業務增長點 在房地產領域，提高居住品質"好房子"及盤活存量地產已成為行業發展的重要方向。這一轉型不僅反映了市場對高品質居住環境的需求，也為檢測認證行業創造了新的商機。集信國控作為專業的檢測服務提供者，業務覆蓋建設工程檢測、產品及材料檢測等多個領域，能夠為房地產開發商和建築公司提供全面的質量檢測服務。隨著房地產行業向高品質方向轉型，公司有望在建築材料檢測、建築結構檢測等方面獲得更多的業務機會，從而提升公司在房地產相關業務中的收入貢獻，開拓新的業務增長點。 （三）內部業務結構優化，順應宏觀政策調整 國家政府對基建領域的重視和投入，使得市政檢測相關服務的需求不斷攀升。集信國控及時調整業務結構，加大在市政檢測方面的資源投入，成功抓住了市場機遇。回顧年內，集信國控的市政檢測業務佔比逐步增加，與國家宏觀政策對基建的支持方向高度契合。這種業務結構的優化不僅提升了公司的市場競爭力，也增強了公司應對市場風險的能力，為公司未來的可持續發展奠定了堅實基礎。 公司對國家政策所帶來的機遇的洞悉和把握，使其在激烈的市場競爭中能夠保持領先地位，並為公司的長期發展和可持續增長提供了堅實的保障。隨著市場環境的不斷變化和公司自身的持續進步，集信國控有望在未來取得更加輝煌的成績，為股東和社會創造更大的價值。 公司主席兼執行董事賴鋒先生表示：「我們很高興公司於回顧年內取得非凡成績，這不僅反映了我們在市場中的強勁競爭力，也展現了我們團隊的卓越執行力。展望未來，我們將繼續堅持以創新驅動发展，提升服務質量，為股東創造更大的價值，同時為行業發展貢獻力量。同時，我們積極拓展市場版圖，跨區域與佛山市高明區國企合作成立子公司，此舉亦充分顯示國企對公司業務的未來發展充滿信心。我們相信此舉將能更好地助力公司把握區域市場機遇，進一步鞏固公司在檢測認證行業的市場地位。」 關於廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司

作為一家專業的檢測檢驗服務提供者，廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司的業務涵蓋建設工程檢測檢驗服務、產品及材料檢測服務、環境檢測服務及食品檢測服務等多個領域。 憑藉多元化的服務佈局，公司能夠滿足私營及公共部門實體等不同客戶群體的多樣化需求，客戶包括房地產開發商、建築公司、國有投資公司、中國政府機構及政府部門等。 公司已獲得廣東省市場監督管理局批准的41個與建設工程、產品及材料檢測、環境檢測、食品檢測及農業相關檢測有關的檢測檢驗服務類別的資質，並提供41個類別項下逾3,183個參數的檢測服務，體現了較高的專業水準及良好的信譽和市場競爭力。 本新聞稿由智升公關有限公司代表廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司發放。 如有任何媒體查詢，請聯繫智升公關有限公司： 龔小姐 電話：(852) 46371627 (852) 6608 9927 電郵：ir@brightcommns.com



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