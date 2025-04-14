Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, April 14, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 14 April 2025, 17:44 HKT/SGT
Share:

來源 Accel Group Holdings Limited
高陞集團附屬攜兩大技術亮相「香港國際創科展」
- 與理大組建「元宇宙+聯合實驗室」成果顯現

香港, 2025年4月14日 - (亞太商訊) - 高陞集團控股有限公司（上市編號：1283，下稱「高陞集團」或「本集團」）欣然宣佈，本集團附屬高陞創科有限公司（「高陞創科」）於2025年4月13日至16日攜「游泳安全智能溺水監測系統」、「AI智能健康管理系統」兩大最新科研技術應用，亮相於「香港國際創科展」（InnoEX 2025）。該等技術成果為本集團與香港理工大學（「理大」）共同組建之「元宇宙 + 聯合實驗室」所合作研發。

早於2023年8月，本集團與理大共同成立「元宇宙+ 聯合實驗室」，攜手打造創新的研究平台，旨在探索元宇宙技術與現實場景結合的可能，提升生活與工作體驗。憑藉雙方於智慧解決方案與數位技術探索的經驗，本集團成功攜手理大孵化出前沿創新成果，當中包括將在「香港國際創科展」中展示的「游泳安全智能溺水監測系統」與「AI智能健康管理系統」兩項重點技術。

游泳安全智能溺水監測系統」採用即時監測與水面定位技術，透過人工智能（AI）技術檢測異常行為並發出警報，幫助救生員在數秒內定位溺水者並採取行動。系統還記錄泳者移動路徑與游泳形態，生成技術優化建議，同時提升安全與游泳體驗。針對香港每年溺水事故頻發，這系統提供高性價比的解決方案，保障泳客生命安全；「AI智能健康管理系統」則利用室內定位與AI技術，即時追蹤用戶健康指數，並根據狀況提供個人健康建議。系統更支援遠端監測和按時服藥提醒功能，讓醫護人員或家人能隨時掌握用戶狀況，特別適合獨居老人與慢性病患者；若遇危急情況更可即時啟動求援警報，增加救援效率，大幅提升用戶獲救機會。兩項創新成果彰顯本集團與理大產研協同的戰略價值，有助夯實集團行業領先地位，並為提升社區安全貢獻力量。

「香港國際創科展」於2025年4月13日至16日於香港會議展覽中心舉行，由創新科技及工業局與香港貿易發展局聯合舉辦，匯聚全球科技人才與前瞻理念，為亞洲矚目的創科盛會。是次高陞創科成功攜兩項前沿成果參展，不僅體現本集團與理大組建之「元宇宙 + 聯合實驗室」具備雄厚技術優勢推動前沿科技研發，更標誌着本集團AI智能技術產業化進程邁入新階段，期望未來可為集團探索更多業務可能。

高陞集團控股有限公司主席兼行政總裁高黎雄博士表示：「是次參與『香港國際創科展』對我們意義非凡，參展的『游泳安全智能溺水監測系統』與『AI智能健康管理系統』兩大創新成果，成功實現了人工智能技術場景化落地應用，有效提升用戶體驗，切實踐行企業社會責任。高陞集團與理工大學合作成果實現，充分標誌我們正式進入AI 人工智能發展新賽道。本集團將繼續攜手與各界伙伴踐行科技進步驅動社會發展的承諾，讓科技更有溫度，為社會創造可持續價值。」

有關高陞集團控股有限公司（股份代號：1283.HK）
高陞集團控股有限公司（1283.HK）於2019年在香港聯合交易所上市，是一間擁有卓越往績的機電工程服務供應商，主要客戶是香港著名地產發展商以及建築商。集團過去參與及完成香港多項具代表性建築工程項目，主要業務為各大發展商的樓宇進行機電配套安裝，包括安裝機械通風及空氣調節系統、給排水系統、泳池及噴水池系統、電力和電控系統及樓宇智能化系統等，致力提供優質的機電工程服務。



話題 Press release summary

部門 Engineering
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
The 3rd InnoEX officially kicked off today with the low-altitude economy taking centre stage  
Apr 14, 2025, 22:03 HKT/SGT
GA-ASI Inks Collaboration Deal With South Korea's Hanwha  
Apr 14, 2025, 22:01 HKT/SGT
U.S. Polo Assn. Celebrates Launch of Field X Fashion, Issue 2, Brand's Award-Winning Global, Digital Magazine Celebrating Sport and Fashion  
Apr 14, 2025, 21:58 HKT/SGT
Bahrain Launches Informational Website and Hotline for the Golden Residency to Attract Global Professionals and Investors  
Apr 14, 2025, 21:54 HKT/SGT
Ausnutria Delivers Resilient Dual Growth in Revenue and Profit in 2024  
Apr 14, 2025, 21:52 HKT/SGT
TransNusa Becomes First Indonesian Airline to Launch Scheduled Bali - Guangzhou Route  
Apr 14, 2025, 21:51 HKT/SGT
Euro Manganese Announces Early Appointment of Chairman and Provides Financing Update  
Apr 14, 2025, 20:09 HKT/SGT
Guangdong Syntrust GK Testing and Certification Tech Service Center Co., Ltd. Announces the First Annual Results after Listing, with a Significant Increase of 33.16% in Revenue  
Apr 14, 2025, 19:41 HKT/SGT
Kincora Copper: Second Major Earn-In Secured with AngloGold Ashanti  
Apr 14, 2025, 18:09 HKT/SGT
HODL 2025: Blockchain's Brightest Minds. All in Dubai  
Apr 14, 2025, 16:37 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       