澳優2024年營收利潤韌性雙增長 淨利潤增長35.3% 國際業務大幅增長68.2%

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|Monday, 14 April 2025, 08:35 HKT/SGT
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香港, 2025年4月14日 - (亞太商訊) - 4月10日，澳優乳業股份有限公司（股份代號：1717.HK）發布2024年度業績公告。公告顯示：2024年，澳優實現營業收入約人民幣74.02億元，同比增長0.3%；歸屬于母公司權益持有人應佔利潤約人民幣2.36億元，同比增長35.3%，實現營收利潤韌性雙增長。值得一提的是，澳優國際業務駛入快車道，同比大幅增長68.2%，成爲驅動業績增長的新引擎。
公告表示，2024年，面對世界經濟增長動能及國內有效需求不足的內外部經濟形勢，澳優穩步推進「奶粉+營養品」全家營養戰略，進一步强化「全球羊奶第一品牌」的領先地位，通過强科創、拓市場、提效能、固根基等多維舉措，在嬰配市場整體收窄的背景下，守住了市場份額，實現營收逆勢上揚、利潤大幅增長，以韌性生長穿越行業周期。
分版塊看，澳優自有品牌奶粉業務板塊實現整體收入約人民幣58.06億元。其中，羊奶粉業務實現收入約人民幣36.99億元，同比增長12.7%；牛奶粉業務實現收入約人民幣21.07億元。營養品業務板塊實現收入約人民幣3.05億元，同比增加7.1%。
分區域看，2024年羊奶粉中國業務實現收入約人民幣30.53億元，同比增長5.3%；羊奶粉國際業務實現收入約人民幣6.47億元，同比大幅增長68.2%，並保持高速增長趨勢，在公司自有品牌配方羊奶粉業務總收入的佔比進一步提升至17.5%。
公告顯示，中東地區在2024年持續展現穩健的增長勢頭；獨聯體取得高雙位數增長；佳貝艾特嬰配羊奶粉登陸美國市場，首年即實現里程碑突破。通過「綫上精準推廣+綫下拓展渠道」的雙軌策略，佳貝艾特羊奶粉迅速搶佔亞馬遜平台品類銷冠，並獲評「美國最佳山羊嬰兒配方奶粉」。澳優在公告中表示，隨著越來越多的醫療專業人士及專業機構對羊奶價值的進一步認可，北美有望成爲繼中東後的又一戰略增長極。
話題 Press release summary
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