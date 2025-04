Monday, 14 April 2025, 08:35 HKT/SGT Share: 澳優2024年營收利潤韌性雙增長 淨利潤增長35.3% 國際業務大幅增長68.2%

香港, 2025年4月14日 - (亞太商訊) - 4月10日,澳優乳業股份有限公司(股份代號:1717.HK)發布2024年度業績公告。公告顯示:2024年,澳優實現營業收入約人民幣74.02億元,同比增長0.3%;歸屬于母公司權益持有人應佔利潤約人民幣2.36億元,同比增長35.3%,實現營收利潤韌性雙增長。值得一提的是,澳優國際業務駛入快車道,同比大幅增長68.2%,成爲驅動業績增長的新引擎。 公告表示,2024年,面對世界經濟增長動能及國內有效需求不足的內外部經濟形勢,澳優穩步推進「奶粉+營養品」全家營養戰略,進一步强化「全球羊奶第一品牌」的領先地位,通過强科創、拓市場、提效能、固根基等多維舉措,在嬰配市場整體收窄的背景下,守住了市場份額,實現營收逆勢上揚、利潤大幅增長,以韌性生長穿越行業周期。 分版塊看,澳優自有品牌奶粉業務板塊實現整體收入約人民幣58.06億元。其中,羊奶粉業務實現收入約人民幣36.99億元,同比增長12.7%;牛奶粉業務實現收入約人民幣21.07億元。營養品業務板塊實現收入約人民幣3.05億元,同比增加7.1%。 分區域看,2024年羊奶粉中國業務實現收入約人民幣30.53億元,同比增長5.3%;羊奶粉國際業務實現收入約人民幣6.47億元,同比大幅增長68.2%,並保持高速增長趨勢,在公司自有品牌配方羊奶粉業務總收入的佔比進一步提升至17.5%。 公告顯示,中東地區在2024年持續展現穩健的增長勢頭;獨聯體取得高雙位數增長;佳貝艾特嬰配羊奶粉登陸美國市場,首年即實現里程碑突破。通過「綫上精準推廣+綫下拓展渠道」的雙軌策略,佳貝艾特羊奶粉迅速搶佔亞馬遜平台品類銷冠,並獲評「美國最佳山羊嬰兒配方奶粉」。澳優在公告中表示,隨著越來越多的醫療專業人士及專業機構對羊奶價值的進一步認可,北美有望成爲繼中東後的又一戰略增長極。



話題 Press release summary



部門 Exchanges & Software, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network