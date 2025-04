Friday, 11 April 2025, 16:10 HKT/SGT Share: 「華富大中華科技七雄」崛起:引領全球科技新紀元

香港, 2025年4月11日 - (亞太商訊) - 當全球科技行業的未來成為焦點時,人們的目光已不再局限於矽谷,而是日益轉向大中華地區。一個由七家科技巨頭組成的「華富大中華科技七雄」- 騰訊(0700)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)、美團(3690)和比亞迪(1211)、拼多多(PDD.US)及台積電(TSM.US) - 正在崛起。它們憑藉驚人的增長速度、低廉的市盈率以及創新的商業模式,正重新定義科技產業的競爭格局。這些企業不僅是大中華科技的核心支柱,更以其獨特的優勢在全球市場中脫穎而出。與西方科技七巨頭如蘋果(AAPL.US)、Meta(META.US)、特斯拉(TSLA.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英偉達(NVDA.US)、微軟(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US)相比,「華富中華科技七雄」展現出更具彈性和適應性的發展路徑。 小米科技被譽為「中國的蘋果」,以其高性價比和生態系統整合能力贏得廣泛讚譽。2024年,小米收入約52.5億美元,淨利潤約39億美元,全球智能手機出貨量達1.69億台,市場份額13.8%,年收入增長率高達35%。相較之下,蘋果2024年收入3910億美元,淨利潤624億美元,出貨量2.259億台,市場份額18.5%,但其僅按年增長淨利7.2%。小米憑藉低定價策略和快速市場滲透,在新興市場的表現尤為搶眼,顯示出更高的成長性與投資回報潛力。 比亞迪在新能源汽車領域被稱為「中國的特斯拉」,其技術創新和成本優勢令人矚目。2024年,比亞迪新能源車銷量達427萬輛,收入約1072億美元,淨利潤56億美元,銷量同比增長超41%。特斯拉同年收入977億美元,淨利潤71.5億美元,交付純電動車約1780萬輛,但交付量按年下降1.1%。比亞迪以更低的價格和更高的銷量增速,主導了發展中國家市場,為全球新能源車普及注入強勁動力,展現了超越特斯拉的成長活力。 騰訊憑藉微信和QQ構築了中國社交領域的霸主地位,其遊戲業務在全球市場獨具影響力。2024年,騰訊收入約919億美元,毛利486億美元,按年增長19%。其在元宇宙等前沿領域的布局也領先業界。Meta同年收入1645億美元,淨利潤624億美元。騰訊以更低的估值和更高的利潤增速,展現了強大的盈利能力和市場適應性。 拼多多以「社交電商」模式改變電商格局,成為下沉市場的領導者。2024年,其收入約553億美元,淨利潤1124億美元,年活躍買家數超9億,收入同比增長59%。亞馬遜同年收入6380億美元,淨利潤592億美元,增長率約100%。拼多多的低成本運營和快速市場擴張,使其在成長性和估值吸引力上遠超亞馬遜,成為電商領域的新星。 台積電作為全球半導體代工龍頭,以先進製程技術(如3納米)領跑市場。2024年第四季收入約79億美元,同比增長25.2%;淨利潤約117億美元,按年增長57%;而毛利率為59%,按年增6個百分點,達到指引上限;至於英偉達第四季收入約393億美元,按年升78%;淨利潤約221億美元,按年增長約80%。毛利率下跌,第四季毛利率按季由74.6%跌至73%。台積電以更高毛利率和穩定的現金流,成為半導體產業的價值核心,其技術支撐力遠超英偉達的單一芯片設計優勢。 阿里巴巴在雲計算和人工智能領域的崛起,使其成為亞洲市場的領軍者,2024年第四季,其季度收入約383億美元,按年升8%;淨利潤63億美元,按年增3.33倍。微軟同年第四季收入2451億美元,按年增16%,淨利潤881億美元,按年升約22%,阿里巴巴憑藉中國市場的規模優勢和更強增長動力,在雲計算領域展現出更高的成長空間。 美團以多元化服務平台深耕本地生活市場,2024年收入約466億美元,按年增22%;淨利潤約19億元,按年增158.4%。谷歌2024年收入3500億美元,按年升14%;而淨利潤1001億美元,按年增長約36%。美團以更高的區域滲透率和快速增長的交易規模,展現了比谷歌更強的市場活力。 總體而言,「華富大中華科技七雄」以其卓越的成長性、低估值和高市場適應性,在全球科技競爭中脫穎而出,遠超美國科技巨頭的表現。2024年的數據顯示,它們的平均收入增長率超過30%,遠優於美國科技巨頭的平均10%增長率,加上市盈率普遍較低。這些企業不僅在各自領域引領潮流,更以靈活的策略和成本效益塑造未來科技格局。儘管面臨地緣政治和監管挑戰,但「華富中華科技七雄」正以堅實步伐開啟大中華科技的新時代,為全球產業注入新的增長動能。 關於華富財經媒體有限公司

華富財經網成立於1998年,是一個集最新股評分析、財經資訊、專屬研究及分析工具於一身的綜合專業財經網站,同時也是國內網站資訊供應商,當中涵蓋香港市場新聞、投資方向、香港上市公司新聞及環球市場新聞。 如有垂詢,請聯繫:

