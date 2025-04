巴林推出黃金居留資訊網站與熱線，吸引全球專業人士與投資者

巴林麥納麥,2025年4月11日 - (亞太商訊) - 為吸引卓越人才與投資進入巴林王國,並配合提升國家競爭力及推動各經濟、投資與服務領域發展的戰略努力,巴林今日正式推出專屬網站(www.goldenresidendy.gov.bh)及熱線電話(+973 17484000),為公眾提供有關黃金居留計劃的資訊。這些新服務旨在為有興趣的申請人與受益人提供權威參考與資訊支持。 自2022年黃金居留計劃作為《經濟復甦計劃》的一部分啟動以來,國籍、護照與居留事務總署已向投資者、擁有本地房地產的外籍人士、藝術家、運動員、優秀專業人士,以及長期服務員工及其家屬授予永久居留權。 可持續發展部長兼巴林經濟發展委員會首席執行官努爾・本特・阿里・阿爾庫萊夫閣下表示:「憑藉其戰略地理位置與支持商業發展的生態系統,巴林王國一直是全球人才與投資的重要樞紐。黃金居留計劃重申了我們致力於營造充滿活力與包容性環境的承諾,使個人與企業能夠蓬勃發展,並成為巴林未來發展藍圖的一部分。巴林始終致力於為公民、居民與訪客持續提供高效、先進的服務。」 巴林已牢牢確立其作為全球專業人士與投資者首選目的地的地位。這裡擁有包容友善的社區與高品質的生活環境,為所有人提供理想的居所。居民可在此享受兼具現代島嶼生活方式與深厚文化底蘊的國際化生活。作為區域性商業樞紐,巴林在多數領域允許100%外資擁有權,具備具有競爭力的稅制與高素質的雙語勞動力。地處阿拉伯灣核心地帶,居民可享受通達關鍵市場的戰略優勢,以及鼓勵創新與投資的親商監管環境。 巴林內政部國籍、護照與居留事務副部長謝赫・希沙姆・本・阿卜杜勒拉赫曼・阿勒哈利法閣下表示:「透過黃金居留計劃,我們希望吸引全球人才與投資者,為巴林的發展藍圖作出貢獻。此次官網與熱線的上線,讓我們能全面提供該計劃的相關資訊,有助於吸引人才與資本,進一步鞏固巴林作為本地區旅遊與居住首選目的地的地位。」 黃金居留計劃允許持有人及其家屬在巴林生活與工作,適用於符合下列資格條件的個人: 受僱人士:在巴林連續工作至少五年,且過去五年中每月平均工資不低於2,000巴林第納爾(約5,306美元)的專業人士。 房產擁有者:在巴林購買價值不低於200,000巴林第納爾(約530,555美元)房地產的投資者。 退休人士:曾在巴林工作至少15年,且在居住的最後五年中月均退休金不低於2,000巴林第納爾(約5,306美元);非居民若其月均退休金超過4,000巴林第納爾(約10,624美元)亦符合資格。 高端人才:包括企業家、高技能專業人士,以及對巴林經濟或社會有重大貢獻的個人。 符合條件的個人可透過巴林電子政務入口網站申請該計劃,享受快速高效的申請流程。政府亦設有專門團隊,為黃金居留計劃的申請人與持有人提供支持,確保他們在巴林王國期間持續獲得所需協助與服務。 如需更多資訊,請聯絡:

Abdulelah Abdulla

通訊部門

巴林經濟發展委員會

電話:+973-39798919

電子郵件:internationalmedia@bahrainedb.com 關於巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 巴林經濟發展委員會(Bahrain EDB)是一家投資促進機構,負責吸引投資至巴林王國並支持改善投資環境的倡議。巴林經濟發展委員會與政府及現有與潛在投資者合作,確保巴林的投資環境具有吸引力,傳達其主要優勢,並確定透過投資促進經濟成長的機會。 巴林經濟發展委員會專注於數個利用巴林競爭優勢並提供重大投資機會的經濟領域。這些領域包括金融服務、製造業、物流、資訊與通信技術(ICT)以及旅遊業。欲瞭解更多有關巴林經濟發展委員會的資訊,請造訪 www.bahrainedb.com。 來源:Bahrain Economic Development Board



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network