U.S. Polo Assn. 慶祝推出全球獲獎數位雜誌《Field X Fashion》第2期，融合運動與時尚的品牌盛典

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年4月10日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn., 作為美國馬球協會(USPA)官方品牌,隆重宣佈推出年度全球數位雜誌《Field X Fashion》第2期。這本屢獲殊榮的雜誌提供線上版本與精裝桌上型印刷版,面向全球發行,為數百萬忠實顧客、運動迷、影響者及合作夥伴,帶來深入沉浸式的U.S. Polo Assn. 馬球與時尚世界體驗。 U.S. Polo Assn. 《Field X Fashion》內容涵蓋廣泛,包括全球馬球賽事、各季全球商品與形象照系列、永續發展倡議、全球影響者活動、慈善事業,以及品牌於2024年的重要成就。《Field X Fashion》第2期同時預告U.S. Polo Assn. 將於2025年舉行的第135週年慶祝活動,匯聚品牌來自世界各地的精彩內容,令人引頸期盼。 「《Field X Fashion》是我們與來自全球190個國家的消費者與運動迷互動並表達感謝的重要方式,透過分享U.S. Polo Assn. 豐富的傳承與活動,展現品牌精神,」USPA Global總裁暨執行長J. Michael Prince 表示。USPA Global是管理這個市值數十億美元U.S. Polo Assn. 品牌的公司。「《Field X Fashion》不僅是一份出版品,更是一個沉浸式的窗口,讓人深入了解我們品牌與馬球運動的浩瀚世界,突顯我們與馬球運動的真實連結、經典時尚以及全球影響力。」 他補充道:「我們很高興能將這本屢獲殊榮的精彩內容,以及135週年慶的前瞻,獻給全球的粉絲與消費者。」 《Field X Fashion》榮獲2023年Merit Award金獎,在「傑出出版/傳播類別」中脫穎而出,該獎項旨在表彰全球各行各業及其所服務市場的卓越貢獻。Merit Awards的評審團成員包括資深記者、業界高管、顧問、創業家、教育者與獎項主辦單位代表。 現在,品牌的顧客、運動迷、影響者及合作夥伴皆可透過[uspoloassnglobal.com] (https://uspoloassnglobal.com) 觀看《Field X Fashion》第2期的數位版本。自2023年創刊以來,U.S. Polo Assn. 承諾每年持續推出年度刊物,為忠實觀眾帶來全新、令人振奮的內容、故事與系列作品。 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn.是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,該協會成立於1890年,是北美最大的馬球俱樂部及馬球運動員聯合會。 U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球影響力,並透過超過1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及數千個其他分銷點在全球190多個國家銷售,為男性、女性和兒童提供服裝、配件和鞋類產品。與美國 ESPN 以及印度 Star Sports 達成的歷史性協議現已轉播由 U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球錦標賽,使這項激動人心的運動首次向全球數以百萬計的體育迷開放。 根據 License Global 報道,U.S. Polo Assn. 一直被評為全球頂級運動授權商之一,與 NFL、NBA 和 MLB 齊名。此外,這個受體育啟發的品牌因其全球及數位化成長而在國際上獲得獎項認可。憑藉其作為全球品牌的巨大成功,U.S. Polo Assn. 曾在《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等眾多知名媒體上亮相。 欲了解更多信息,請訪問 uspoloassnglobal.com 並關注 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,管理著全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment (GPE),USPA Global 也管理提供運動和生活方式內容的 Global Polo TV。欲了解更多體育內容,請造訪 globalpolo.com。 聯絡資訊 Stacey Kovalsky

