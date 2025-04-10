智慧照明博覽及春燈展匯聚約15,000名環球買家



- 第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展今日圓滿結束

- 兩大燈展成功吸引來自108個國家及地區、約15,000名買家親臨採購，來自亞洲、歐洲及拉丁美洲多個國家及地區的買家 均見增長

- 現場問卷調查結果顯示，超過一半受訪者仍然預計未來一至兩年整體銷售額將會上升

- 香港國際創科展（InnoEX）及香港春季電子產品展將緊接於周日（4月13日）假灣仔香港會議展覽中心舉行



香港, 2025年4月9日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展（春季燈飾展）今日圓滿結束，共吸引約15,000名來自108個國家及地區的買家親臨參觀和洽商，來自亞洲如印尼、韓國、台灣、泰國；歐洲的捷克、荷蘭、波蘭，以及來自拉丁美洲的阿根廷、哥倫比亞的買家均見增長，彰顯兩大燈展作為全球照明產品商貿平台的吸引力。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「作為香港貿發局本月的四大春季科技展的頭炮，兩大燈展雲集最先進燈飾及解決方案，並舉辦了多場行業講座及交流活動，供業界拓展人脈及探討市場熱門議題，推動行業在綠色創新、健康照明及智能技術等新趨勢的發展。我們將緊接在周日（4月13日）起，一連四日舉辦香港國際創科展及香港春季電子產品展，體現香港作為國際創新科技中心的地位。」 家居自動與智能照明控制系統 產品潛力顯優勢 為更深入了解照明行業趨勢，香港貿發局在現場為446名參展商和買家進行問卷調查。結果顯示，買家及展商對經濟前景仍然持正面態度。 市場展望及產品趨勢重點結果如下： 在六至十二個月內，38.3%受訪者預計整體銷售額將會上升，52.2%受訪者預計持平。至於在未來一至兩年內，則有51.8%受訪者預計整體銷售額將會上升，39.7%受訪者預計持平。受訪者認為未來兩年照明產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：台灣(77.1%)、中國內地(76.2%)、香港(70.6%)、日本(65.8%)、東盟國家(63.3%)。市場潛力方面，最多受訪者正在嘗試開拓的市場分別是歐洲 (24.2%)、澳洲及太平洋群島(17.3%)、北美洲(17.3%)、東盟國家(13.3%)、拉丁美洲(13.3%)。受訪者認為LED照明(36.8%)、家居照明(25.1%)，以及商業照明(24.4%)有最大增長潛力。在智能照明方面，受訪者認爲家居自動與智能照明控制系統(48.9%)、節能照明控制方案(39%)，以及户外智能保安照明系統(25.8%)在未來兩年最具發展潛力。相對於傳統燈飾產品，受訪者表示消費者願意支付平均額外28%溢價購買配備了智能功能的照明產品。 現場商談氣氛積極 近年大熱的人工智能（AI）和物聯網（IoT）智慧照明燈具和解決方案繼續成為展會焦點，首次參加春季燈飾展的英國品牌Limi，展示了自家研發的人工智能照明控制系統，公司創始人兼總裁Umer Asif表示：「春季燈飾展是我們參加的第一個國際展覽，讓我們得以向全球買家介紹我們的嶄新照明理念，並提高品牌曝光率。我們已經與200多位來自香港、歐洲、沙特阿拉伯和美國的買家建立聯繫，並與超過50位潛在商業夥伴進行了初步商談。我們預計今次展會為公司帶來4千萬至5千萬美元的銷售額。因參展效果理想，我們已經確認參加秋季燈飾展，並預訂了一個更大的展位。」 春季燈飾展的焦點展區「名燈薈萃廊」今年雲集約180個頂級品牌，當中香港品牌Siki是中國內地餐飲業中著名的照明品牌，專注開發功能性LED照明產品。展商Liang Owltech Company Limited總經理葉昌表示：「為了拓展海外市場及將Siki打造成國際品牌，我們每年都參加香港國際燈飾展。在今年春季燈飾展上，我們已經與多位來自歐洲、中東和東南亞的新買家會面，當中約有30位潛在客戶會下訂單，預計銷售額達50至100萬美元。」 智慧城市計劃一直是推動智慧照明市場快速增長的動力，來自巴西的買家Azizi致力於為巴西公司和政府項目尋找優質照明產品。公司創始人兼總裁Fábio Oliveira表示︰「自2012年起，我們公司一直於香港燈飾展進行採購，今年已經在智慧照明博覽找到了三個潛在供應商，提供街道照明項目所需的智能控制器，訂單價值約120萬美元。我們會通過『商對易』 (Click2Match)智能配對平台延續採購之旅，確保在展會後與更多供應商保持聯繫。」 匈牙利的Seemis Kft公司希望透過展會從中國內地的製造商採購優質及性價比高的照明產品，公司總裁Magyar Krisztina表示︰「我們透過『商對易』 (Click2Match)智能配對平台聯繫到三家中國內地的潛在供應商，提供軌道燈、線性燈、防水防塵防腐燈和泛光燈等。我們會在春季燈飾展採購價值15萬至20萬美元的照明產品。」 兩大燈展繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，買家除了可在展會現場採購，亦可於「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台及「貿發網採購」（hktdc.com Sourcing）平台上搜羅產品與服務。兩展的「商對易」智能商貿配對平台將開放至4月16日，繼續協助環球展商及買家促成更多生意合作。 四月創科及經貿盛事浪接浪 香港貿發局於本月迎來一連串的盛事，由香港特別行政區政府創新科技及工業局和香港貿發局策動的國際創科營商周（BIT Week）在本月舉行，匯聚連串精彩創科活動包括展覽、論壇、研討會、圓桌會議及交流活動等，旨在促進業界及跨行業交流，並鞏固香港作爲國際創科中心的戰略地位。國際創科營商周的連串精彩活動包括剛於今日結束的智慧照明博覽及香港Web3嘉年華、以及即將於周日開鑼的「香港國際創科展」（InnoEX）、「香港春季電子產品展」和香港世界青年科學大會等，都是業界不容錯過的科技盛事。 香港貿發局也會在本月下旬舉辦一系列時尚生活展，包括香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展，以及香港國際授權展及亞洲授權業會議，全方位推動香港經貿發展。 圖片下載：https://bit.ly/3GcOJtQ 第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展（春季燈飾展）今日圓滿結束，共吸引約15,000名、108個國家及地區的買家親臨參觀和洽商。 今屆春季燈飾展首次增設「綠色創新」（Greenovation）展區，展示各式綠色照明及智能家居產品。 春季燈飾展的焦點展區「名燈薈萃廊」雲集約180個頂級品牌，展示創新照明產品和技術。 兩大燈展吸引多家大型燈飾國際品牌參展。 智慧照明博覽設有粵港澳大灣區主要照明產業基地的展館，包括兩個來自深圳的新展團，以及再次參展的中山市展團(圖)。 展覽期間舉辦「亞洲照明會議」（4月6日），促進照明行業適應最新的市場標準，並通過案例研究展示ESG發展。 展覽期間舉辦「智慧照明方案論壇」（4月7日），邀請行業專家探討人性化照明技術的進步及在不同場景下的智能化定制照明應用。

相關網頁 智慧照明博覽：smartlightingexpo.hktdc.com/tc

香港國際春季燈飾展：hklightingfairse.hktdc.com/tc 香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 蘇顯博 電話：(852) 2584 4049 電郵：stanley.hp.so@hktdc.org 張希汶 電話：(852) 2584 4272 電郵：serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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