Wednesday, 9 April 2025, 16:45 HKT/SGT Share: 陽光保險聚焦主業發展 2024年總保費收入持續增至1,283.8億人民幣

香港, 2025年4月9日 - (亞太商訊) - 2024年,在保險業新「國十條」政策指引與大保險觀引領下,保險業努力做好金融「五篇大文章」,財產保險領域推動高質量發展付諸行動,人身保險領域持續深化重點領域改革,行業整體呈現增長態勢。陽光保險(6963.HK)聚焦主責主業,全面啟動並有序推進「新陽光戰略」,深化客戶行動,扎實價值發展,核心業務經營韌性持續凸顯。 根據3月26日發佈的業績報告,於2024年,陽光保險實現總保費收入1,283.8億元(單位:人民幣,下同),同比增長8.0%;保險服務收入640.0億元,同比增長6.9%。歸屬於母公司股東的淨利潤54.5億元,同比增長45.8%。公司內含價值1,157.6億元,較上年末增長11.2%。2024年末,有效客戶數約3,019萬。 在陽光保險集團業績發佈會上,董事長張維功對公司全年業績評價道:「如果用一句話來概括,就是看得准、抓得實、做得好!」 壽險逐步深化多元佈局,價值發展動能顯著增強 以價值發展理念為準繩,陽光人壽夯實多線並進發展優勢,發展質量不斷提升;強化資產負債聯動,實現業務結構、負債成本「雙優化」,經營發展「穩中有進」。2024年實現總保費收入804.5億元,同比增長7.8%;一年新業務價值51.5億元,同比增長43.3%。 個險深入推進差異化經營管理,實施「強基工程」,「一身」隊伍穩健向好、結構優化;「兩翼」價值發展模式持續夯實,深耕客戶經營,打造績優隊伍,發展動能持續增強。2024年,個險實現總保費收入228.7億元,同比增長22.5%,其中新單期繳保費收入60.0億元,同比增長39.6%。 同時,陽光人壽扎實推進「知心陽光」戰略,調研客戶近3萬人,以「三╱五╱七」產品體系為抓手,積極把握客戶需求變化,做細、做精客戶分類經營體系。2024年中高客戶經營穩步提升,有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長22.7%,有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長18.2%。 順應科技發展趨勢,陽光人壽還持續推進「科技陽光」戰略落地,聚焦數字化轉型和智能技術應用,賦能銷售隊伍,優化客戶體驗,增強數字風控能力。例如2024年,陽光人壽上線「客戶家庭保險需求分析及保障規劃系統」,這一系統結合客戶家庭七大關鍵要素和具體情況,全面洞察保險需求及保障缺口,按照「三五七」邏輯構建智能化模型,一鍵生成個性化家庭保險規劃報告。 財險加速重點領域創新佈局,業務結構持續優化 通過加快金融「五篇大文章」重點領域的創新佈局,陽光財險業務保持較快增長,結構實現持續優化。2024年實現原保險保費收入478.2億元,同比增長8.1%。其中,非車險原保險保費收入同比增長16.7%,佔比44.2%,同比提升3.3個百分點。承保綜合成本率99.7%,實現承保利潤1.2億元。 機動車輛險方面,陽光財險持續深化應用車險智能生命表,提升目標客群選擇、精準定價和科學配費能力,打造車險智慧理賠平台,推動渠道轉型升級,業務結構持續優化,車險核心管理能力進一步增強。2024年,車險原保險保費收入267.1億元,同比增長2.2%,承保綜合成本率99.1%,實現承保利潤2.4億元。其中,家用車保費佔比同比提升2.0個百分點,續保率同比提升0.2個百分點。 非機動車輛險方面,陽光財險持續提升在國家重大基礎設施建設、鄉村振興、健康中國等領域的服務能力,不斷優化產品供給和服務保障,深化「夥伴行動」全量風險管理服務模式,增強非車經營管理能力。2024年,非車險原保險保費收入211.1億元,同比增長16.7%。其中,農險、政策性健康險等政策性業務同比增長94.8%。 客戶經營方面,陽光財險持續深入洞察客戶需求,便捷客戶服務體系,豐富溫暖貼心、專業可信的服務產品。2024年個人車險客戶非車險產品購買比例達到57.8%,同比提升7.8個百分點,家用車續保率64.4%,同比持續提升。針對團體客戶,持續深化「夥伴行動」風險管理服務落地,尤其是在酒店、倉儲行業取得不錯成績。2024年,為超1.5萬個企業客戶提供科技減損和專業風險諮詢服務。其中,酒店客戶同比提升54.7%,服務客戶到期續保率達到97.0%。 科技應用方面,堅持「數據智能+場景融合」,整合內外資源,深化全線上化和智能應用,著力培育保險科技領域競爭優勢,不斷提升客戶體驗和運營效率。如AI人傷圖片智能定損工具實現小額人傷案件傷情診斷及定損,使用率達到82.4%,累計處理小額人傷案件11萬餘件,有效降低定損偏離度、提升業務處理效率與公司的風險管控能力;搭建數智經營平台,實現關鍵指標智能化歸因分析,有效提升各級經營管理者的經營施策能力。 此外,陽光保險緊跟政策號召,發揮使命擔當,履行社會責任,積極做好「五篇大文章」,2024年公司持續提升服務實體經濟質效,為實體經濟提供風險保障71萬億元,提供資金支持逾4,631億元。 對於陽光保險來說,今年是陽光成立20周年的重要節點,作為本世紀成立的唯一上市的民營保險集團,陽光20年來取得的成就來自為何?張維功在業績發佈會上表示,「陽光靠的就是堅守初心的陽光文化、堅定不移的戰略定力以及守正出奇、創新變革。或許這正解釋了為何過往20年來,陽光保險成為了新世紀成立保險公司中的佼佼者。」 2025年是中國「十四五」規劃的收官之年,也是落實保險業新「國十條」要求的第一個完整年度,對保險業意義重大。相信陽光保險將繼續在政策指引下,堅定深耕主業、堅持價值發展,不斷創新突破,扎實推進新陽光戰略,為下一個20年書寫全新篇章。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network