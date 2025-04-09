陽光保險聚焦主業發展 2024年總保費收入持續增至1,283.8億人民幣

香港, 2025年4月9日 - (亞太商訊) - 2024年，在保險業新「國十條」政策指引與大保險觀引領下，保險業努力做好金融「五篇大文章」，財產保險領域推動高質量發展付諸行動，人身保險領域持續深化重點領域改革，行業整體呈現增長態勢。陽光保險（6963.HK）聚焦主責主業，全面啟動並有序推進「新陽光戰略」，深化客戶行動，扎實價值發展，核心業務經營韌性持續凸顯。

根據3月26日發佈的業績報告，於2024年，陽光保險實現總保費收入1,283.8億元（單位：人民幣，下同），同比增長8.0%；保險服務收入640.0億元，同比增長6.9%。歸屬於母公司股東的淨利潤54.5億元，同比增長45.8%。公司內含價值1,157.6億元，較上年末增長11.2%。2024年末，有效客戶數約3,019萬。

在陽光保險集團業績發佈會上，董事長張維功對公司全年業績評價道：「如果用一句話來概括，就是看得准、抓得實、做得好！」

壽險逐步深化多元佈局，價值發展動能顯著增強

以價值發展理念為準繩，陽光人壽夯實多線並進發展優勢，發展質量不斷提升；強化資產負債聯動，實現業務結構、負債成本「雙優化」，經營發展「穩中有進」。2024年實現總保費收入804.5億元，同比增長7.8%；一年新業務價值51.5億元，同比增長43.3%。

個險深入推進差異化經營管理，實施「強基工程」，「一身」隊伍穩健向好、結構優化；「兩翼」價值發展模式持續夯實，深耕客戶經營，打造績優隊伍，發展動能持續增強。2024年，個險實現總保費收入228.7億元，同比增長22.5%，其中新單期繳保費收入60.0億元，同比增長39.6%。

同時，陽光人壽扎實推進「知心陽光」戰略，調研客戶近3萬人，以「三╱五╱七」產品體系為抓手，積極把握客戶需求變化，做細、做精客戶分類經營體系。2024年中高客戶經營穩步提升，有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長22.7%，有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長18.2%。

順應科技發展趨勢，陽光人壽還持續推進「科技陽光」戰略落地，聚焦數字化轉型和智能技術應用，賦能銷售隊伍，優化客戶體驗，增強數字風控能力。例如2024年，陽光人壽上線「客戶家庭保險需求分析及保障規劃系統」，這一系統結合客戶家庭七大關鍵要素和具體情況，全面洞察保險需求及保障缺口，按照「三五七」邏輯構建智能化模型，一鍵生成個性化家庭保險規劃報告。

財險加速重點領域創新佈局，業務結構持續優化

通過加快金融「五篇大文章」重點領域的創新佈局，陽光財險業務保持較快增長，結構實現持續優化。2024年實現原保險保費收入478.2億元，同比增長8.1%。其中，非車險原保險保費收入同比增長16.7%，佔比44.2%，同比提升3.3個百分點。承保綜合成本率99.7%，實現承保利潤1.2億元。

機動車輛險方面，陽光財險持續深化應用車險智能生命表，提升目標客群選擇、精準定價和科學配費能力，打造車險智慧理賠平台，推動渠道轉型升級，業務結構持續優化，車險核心管理能力進一步增強。2024年，車險原保險保費收入267.1億元，同比增長2.2%，承保綜合成本率99.1%，實現承保利潤2.4億元。其中，家用車保費佔比同比提升2.0個百分點，續保率同比提升0.2個百分點。

非機動車輛險方面，陽光財險持續提升在國家重大基礎設施建設、鄉村振興、健康中國等領域的服務能力，不斷優化產品供給和服務保障，深化「夥伴行動」全量風險管理服務模式，增強非車經營管理能力。2024年，非車險原保險保費收入211.1億元，同比增長16.7%。其中，農險、政策性健康險等政策性業務同比增長94.8%。

客戶經營方面，陽光財險持續深入洞察客戶需求，便捷客戶服務體系，豐富溫暖貼心、專業可信的服務產品。2024年個人車險客戶非車險產品購買比例達到57.8%，同比提升7.8個百分點，家用車續保率64.4%，同比持續提升。針對團體客戶，持續深化「夥伴行動」風險管理服務落地，尤其是在酒店、倉儲行業取得不錯成績。2024年，為超1.5萬個企業客戶提供科技減損和專業風險諮詢服務。其中，酒店客戶同比提升54.7%，服務客戶到期續保率達到97.0%。

科技應用方面，堅持「數據智能+場景融合」，整合內外資源，深化全線上化和智能應用，著力培育保險科技領域競爭優勢，不斷提升客戶體驗和運營效率。如AI人傷圖片智能定損工具實現小額人傷案件傷情診斷及定損，使用率達到82.4%，累計處理小額人傷案件11萬餘件，有效降低定損偏離度、提升業務處理效率與公司的風險管控能力；搭建數智經營平台，實現關鍵指標智能化歸因分析，有效提升各級經營管理者的經營施策能力。

此外，陽光保險緊跟政策號召，發揮使命擔當，履行社會責任，積極做好「五篇大文章」，2024年公司持續提升服務實體經濟質效，為實體經濟提供風險保障71萬億元，提供資金支持逾4,631億元。

對於陽光保險來說，今年是陽光成立20周年的重要節點，作為本世紀成立的唯一上市的民營保險集團，陽光20年來取得的成就來自為何？張維功在業績發佈會上表示，「陽光靠的就是堅守初心的陽光文化、堅定不移的戰略定力以及守正出奇、創新變革。或許這正解釋了為何過往20年來，陽光保險成為了新世紀成立保險公司中的佼佼者。」

2025年是中國「十四五」規劃的收官之年，也是落實保險業新「國十條」要求的第一個完整年度，對保險業意義重大。相信陽光保險將繼續在政策指引下，堅定深耕主業、堅持價值發展，不斷創新突破，扎實推進新陽光戰略，為下一個20年書寫全新篇章。

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