通用原子航空系統公司（GA-ASI）與韓國韓華公司簽署合作協議

聖地亞哥,2025年4月9日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)與韓國的韓華航太公司(Hanwha Aerospace)已達成協議,雙方將在全球國防市場上合作開發和生產無人機系統(UAS)。此次合作是在2024年一項重大飛行展示成功完成後達成的。當時,兩家公司從韓國海軍的兩棲登陸艦「獨島號」(ROKS Dokdo, LPH-6111)上成功發射了一架 GA-ASI MQ-1C「灰鷹」® 短距起降(GE STOL)無人機,該艦正在韓國浦項外海航行中。 該展示展示了 GE STOL 能夠安全在多種具備飛行甲板的艦艇上運行的能力,為美軍及其盟友提供了多域作戰的新選項。此次成功也促成了 GA-ASI 與韓華簽署新協議,共同投資並拓展新的無人機業務機會。 「我們很高興能與韓華進一步拓展並深化合作關係,」GA-ASI 執行長林登·布魯(Linden Blue)表示,他曾親自監督了2024年11月12日的海上飛行展示。「灰鷹 STOL 的試飛獲得了韓國海軍的積極評價,我們知道韓華已經準備好與 GA-ASI 共同投資,在韓國和美國發展無人機業務。」 灰鷹 STOL(短距起降)是同類中唯一具備中空長航時性能、可在具備飛行甲板的戰艦(如兩棲艦和航母)上運行而無需彈射器或阻攔裝置的無人機。它還可從簡易跑道、公路、海灘、停車場等地起降,實現真正的跑道獨立性。 韓華航太計劃投資超過3000億韓元(約合2.035億美元),用於 GE STOL 及其無人機引擎的開發與生產設施,擴大研發活動,並在韓國與 GA-ASI 美國工廠同時提供生產基礎設施。這一舉措是在 GA-ASI 過去及持續對 STOL 技術投入的基礎上進一步強化的。韓華還計劃透過招聘專業人才創造就業機會,挖掘國內零組件及材料合作夥伴,促進本土無人機產業生態的發展。GA-ASI 預計該合作將在未來十年內創造近1萬個就業崗位,其中在美國將創造至少500個崗位。 韓華航太副董事長金東官表示:「韓華航太將無人系統視為未來國防的戰略支柱。透過與 GA-ASI 的合作,我們希望加強主權防衛能力,擴大韓國在全球無人機系統市場的影響力,並為韓美聯盟的進一步鞏固作出貢獻。」 曾被稱為「莫哈維」的灰鷹短距起降無人機(Gray Eagle STOL),在大量採用現役並已成熟投產的「灰鷹25M」機體平台的基礎上,提供了一種性能強大、成本更低、技術風險更小的新型飛機,相較於從零設計的方案更具可行性。灰鷹 STOL 創下了多項航空領域的首次紀錄,包括從「獨島號」艦上起飛、在英國航母「威爾士親王號」(HMS Prince of Wales, 09)上實現發射與回收、在亞利桑那州尤馬試驗場進行實彈測試等。該機型為各國軍隊提供了獨特平台:具備全套功能的中空長航時無人機系統,不僅具備強大戰場任務載荷能力,還能從艦艇、簡易地面或其他高戰備需求的地點進行短距起降。 關於韓華航太 韓華集團是韓國第七大企業集團,業務涵蓋航空機電、清潔能源與海洋解決方案、金融以及零售和服務等多個領域。韓華航太在航空燃氣渦輪引擎及其零組件、航空器元件、太空系統、飛彈系統、陸軍和海軍武器系統等方面,具有世界領先的設計、開發、組裝與維護能力,並在相關產品領域提供高度專業化的組織級與基地級維修支援服務。 官方網站:www.hanwha.com 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計和製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光與相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過800萬飛行小時,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與影像分析軟體,提供飛行員訓練及支援服務,並開發超材料天線。 更多資訊,請造訪: www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

