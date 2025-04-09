通用原子航空系統公司（GA-ASI）與韓國韓華公司簽署合作協議



聖地亞哥，2025年4月9日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）與韓國的韓華航太公司（Hanwha Aerospace）已達成協議，雙方將在全球國防市場上合作開發和生產無人機系統（UAS）。此次合作是在2024年一項重大飛行展示成功完成後達成的。當時，兩家公司從韓國海軍的兩棲登陸艦「獨島號」（ROKS Dokdo, LPH-6111）上成功發射了一架 GA-ASI MQ-1C「灰鷹」® 短距起降（GE STOL）無人機，該艦正在韓國浦項外海航行中。 該展示展示了 GE STOL 能夠安全在多種具備飛行甲板的艦艇上運行的能力，為美軍及其盟友提供了多域作戰的新選項。此次成功也促成了 GA-ASI 與韓華簽署新協議，共同投資並拓展新的無人機業務機會。 「我們很高興能與韓華進一步拓展並深化合作關係，」GA-ASI 執行長林登·布魯（Linden Blue）表示，他曾親自監督了2024年11月12日的海上飛行展示。「灰鷹 STOL 的試飛獲得了韓國海軍的積極評價，我們知道韓華已經準備好與 GA-ASI 共同投資，在韓國和美國發展無人機業務。」 灰鷹 STOL（短距起降）是同類中唯一具備中空長航時性能、可在具備飛行甲板的戰艦（如兩棲艦和航母）上運行而無需彈射器或阻攔裝置的無人機。它還可從簡易跑道、公路、海灘、停車場等地起降，實現真正的跑道獨立性。 韓華航太計劃投資超過3000億韓元（約合2.035億美元），用於 GE STOL 及其無人機引擎的開發與生產設施，擴大研發活動，並在韓國與 GA-ASI 美國工廠同時提供生產基礎設施。這一舉措是在 GA-ASI 過去及持續對 STOL 技術投入的基礎上進一步強化的。韓華還計劃透過招聘專業人才創造就業機會，挖掘國內零組件及材料合作夥伴，促進本土無人機產業生態的發展。GA-ASI 預計該合作將在未來十年內創造近1萬個就業崗位，其中在美國將創造至少500個崗位。 韓華航太副董事長金東官表示：「韓華航太將無人系統視為未來國防的戰略支柱。透過與 GA-ASI 的合作，我們希望加強主權防衛能力，擴大韓國在全球無人機系統市場的影響力，並為韓美聯盟的進一步鞏固作出貢獻。」 曾被稱為「莫哈維」的灰鷹短距起降無人機（Gray Eagle STOL），在大量採用現役並已成熟投產的「灰鷹25M」機體平台的基礎上，提供了一種性能強大、成本更低、技術風險更小的新型飛機，相較於從零設計的方案更具可行性。灰鷹 STOL 創下了多項航空領域的首次紀錄，包括從「獨島號」艦上起飛、在英國航母「威爾士親王號」（HMS Prince of Wales, 09）上實現發射與回收、在亞利桑那州尤馬試驗場進行實彈測試等。該機型為各國軍隊提供了獨特平台：具備全套功能的中空長航時無人機系統，不僅具備強大戰場任務載荷能力，還能從艦艇、簡易地面或其他高戰備需求的地點進行短距起降。 關於韓華航太 韓華集團是韓國第七大企業集團，業務涵蓋航空機電、清潔能源與海洋解決方案、金融以及零售和服務等多個領域。韓華航太在航空燃氣渦輪引擎及其零組件、航空器元件、太空系統、飛彈系統、陸軍和海軍武器系統等方面，具有世界領先的設計、開發、組裝與維護能力，並在相關產品領域提供高度專業化的組織級與基地級維修支援服務。 官方網站：www.hanwha.com 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力於設計和製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統（RPA）、雷達及電光與相關任務系統，包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過800萬飛行小時，提供具備長航時與任務能力的航空平台，並整合感測器與數據鏈系統，以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與影像分析軟體，提供飛行員訓練及支援服務，並開發超材料天線。 更多資訊，請造訪： www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家／地區註冊的商標。 聯絡資訊

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