U.S. Polo Assn.在加州海岸發表2025春夏系列

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年4月8日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 美國馬球協會官方品牌（USPA）正式發佈其標誌性的2025年春夏運動風尚系列。本季系列以加州陽光明媚的聖地亞哥為背景，將品牌現代美式風格與美麗的海灘和公園景致完美融合。

U.S. Polo Assn.

從拉荷亞迷人的海岸，到歷史悠久的巴爾博亞公園，再到鬱鬱蔥蔥的Lakeside馬球俱樂部，這些標誌性地點共同構成了2025春夏系列的理想舞台。本季系列還特別推出令人期待的135週年限量紀念系列，以致敬品牌名稱的由來及其靈感來源——美國馬球協會（USPA）。

「U.S. Polo Assn.全球設計團隊的每一季系列，既承載我們在馬球運動中的深厚歷史，也不斷推動品牌創意的邊界。」USPA Global（負責全球營運和市場推廣、管理該數十億美元品牌）的總裁兼首席執行官J. Michael Prince表示，「本季系列不僅體現了我們對經典風格的堅持，也展現了我們致力於打造富有運動靈感的服飾，傳承品牌傳奇，同時激發全球消費者與運動愛好者的熱情。」

U.S. Polo Assn. 2025春夏系列沿加州迷人海岸拍攝，整體設計以優雅而豐富的色彩為主，融合柔和的粉彩與亮麗的色調。模特與馬球運動員共同演繹本季多種適合暖季的面料，如透氣亞麻、柔軟毛圈布和輕盈針織，完美適應季節交替的穿著需求。U.S. Polo Assn. 最新服飾中，色彩點綴與多樣的質感面料相得益彰，展現於時尚馬球衫、舒適牛仔系列及柔軟應季連衣裙等單品之中。整個系列還大量運用了大膽多彩的條紋設計，並配以活力十足的配飾，如時尚鞋履、潮流太陽眼鏡和別緻斜背包，打造出充滿個性的春夏造型。

「U.S. Polo Assn. 2025春夏系列注重風格與舒適並重，採用高品質材料與細緻設計，便於消費者在季節轉換之際輕鬆融入日常穿搭中。」U.S. Polo Assn. 商品與設計主管Jessica Ramesberger表示，「這一季的系列為全家人帶來兼具趣味性、實用性與時尚感的穿搭選擇。」

此外，U.S. Polo Assn. 也自豪地宣佈將在2025年春季推出135週年紀念限量系列，以慶祝品牌在馬球運動中的深厚傳承與榮耀歷史。該特別系列精選服裝與配飾，彰顯品牌一貫的經典美式風格，並突出標誌性的紅、白、藍三色條紋。

「聖地亞哥悠閒的生活節奏，陽光沙灘的愜意氛圍，完美契合了我們2025年春夏系列的精髓，尤其是這次推出的標誌性135週年紀念系列。」USPA Global全球市場副總裁Stefanie Coroalles表示，「從陽光普照的拉荷亞海灘，到恆久魅力的巴爾博亞公園，再到活力四射的Lakeside馬球俱樂部，我們特別選取的拍攝地突出了本季設計的運動感、趣味性與休閒風格。」

Coroalles補充道：「這些獨特場景不僅體現了加州輕鬆卻富有冒險精神的生活方式，也完美契合我們品牌將時尚、舒適與可得性相結合的理念。」

U.S. Polo Assn. 以其真實、運動啟發的風格聞名於世，2025春夏系列延續品牌的經典美式風格，並保留了經久不衰的標誌性單品。此外，本季系列中也包括了部分隸屬於品牌全球永續發展計畫「USPA Life」的產品。該計畫號召大眾「Play Your Part」（積極參與），代表品牌在環境與社會責任方面的承諾，旨在通過對人、產品與地球的正向影響，支持永續發展目標。該系列男裝、女裝與童裝現已於全球U.S. Polo Assn. 門市及線上平台同步發售。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（USPA）的官方品牌，該協會成立於1890年，是北美最大的馬球俱樂部及馬球運動員聯合會。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球影響力，並通過超過1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及數千個其他銷售據點在全球190多個國家銷售，為男性、女性和兒童提供服裝、配飾和鞋類產品。與美國 ESPN 以及印度 Star Sports 達成的歷史性協議現已轉播由 U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球錦標賽，使這項激動人心的運動首次向全球數以百萬計的體育迷開放。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 一直被評為全球頂級體育授權商之一，與NFL、NBA 和 MLB 齊名。此外，這一受體育啟發的品牌因其全球及數位化增長而在國際上獲得獎項認可。憑藉其作為全球品牌取得的巨大成功，U.S. Polo Assn. 曾在《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等眾多知名媒體上亮相。

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USPA Global 是 USPA 的子公司，管理著全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。透過其子公司 Global Polo Entertainment（GPE），USPA Global 還管理著提供體育和生活風格內容的 Global Polo TV。

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來源：U.S. Polo Assn.

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