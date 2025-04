Tuesday, 8 April 2025, 17:21 HKT/SGT Share: 深耕金融“五篇大文章” 海通恒信邁向高質量發展新篇章

香港, 2025年4月8日 - (亞太商訊) - 當前,做好金融"五篇大文章",服務國家重大戰略和經濟社會高質量發展,已成為金融行業的重要課題。政府工作報告提出,2025年我國要完善科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融標準體系和基礎製度。 海通恒信(1905.HK)將自身發展融入國家大局,緊緊圍繞金融"五篇大文章",持續優化業務布局,打造一條高質量發展路徑,經營質效持續提升。2024年,公司實現收入總額及其他收入、收益人民幣88.55億元,凈利潤人民幣15.13億元。截至2024年底,資產總額人民幣1,112.97億元,權益總額人民幣199.83億元。 助力新質生產力發展 激發產業新動能

新質生產力是經濟高質量發展的重要驅動力,海通恒信深刻洞察這一趨勢,在科技金融、綠色金融以及數字金融領域積極布局,服務新質生產力企業全生命周期資金需求,助力加快新質生產力發展和現代化產業體系建設。 在科技金融領域,海通恒信順應發展新趨勢,加快在戰略性新興產業和未來產業的布局,積極探索智能製造產融合作新模式,作為唯一入選上海市智能製造產融生態聯合體的融資租賃公司,並在商業航天和低空經濟領域成功實現首單業務突破。2024年,海通恒信科技金融全年投放人民幣48.57億元,同比上升70.67%,其中專精特新業務投放人民幣21.72億元,同比上升91.18%,為眾多處於關鍵發展階段的科技企業提供了及時、有效的資金支持。 在綠色金融領域,海通恒信作為首批入駐上海綠色金融服務平臺的融資租賃機構,充分發揮自身專業優勢,推動綠色租賃業務發展,成功落地首單工商業儲能直租業務,為企業提供了更加靈活、高效的綠色融資解決方案。同時,參與編製《中國綠色租賃年度發展報告》,積極配合相關部門推動出臺上海市綠色租賃業務認定的地方標準,為綠色金融的規範化發展貢獻了重要力量。2024年末,公司綠色金融資產余額約人民幣207億元,生息資產余額占比22%,相較2023年同期約人民幣203億元的規模,不論是資產規模還是生息資產余額占比均有所提升。 在數字金融領域,海通恒信深度布局算力及人工智能產業,2024年實現數字金融業務投放人民幣超20億元,其中算力租賃業務投放超人民幣超5億元。值得一提的是,公司持續加強與算力領域領軍企業的戰略合作,助力傳統IDC向智算中心轉型。截至2024年末,海通恒信數字金融資產余額約人民幣50億元,余額和占比均較去年末實現一定增長,為數字經濟的產業發展提供了有力支持。 踐行金融為民 提升民生福祉

金融的本質是服務人民,海通恒信在普惠金融和養老金融領域的積極探索,正是對這一理念的生動詮釋。 面對小微企業融資痛點,海通恒信持續優化普惠金融業務策略,加強普惠業務風險把控,優選具有經營優勢及優質發展潛力的中小微企業予以支持。2024年全年,公司普惠金融業務投放人民幣超74億元,為超2,600家中小微企業提供了設備和資金支持,有效緩解了中小企業融資難、融資貴的問題。此外,公司還入選了上海普惠金融顧問製度試點金融機構,進一步提升了對中小企業的服務深度和廣度,為實體經濟的發展築牢根基。 隨著人口老齡化進程加快,養老金融的重要性日益凸顯。海通恒信重點關註優質醫養結合機構和康養設備廠商的金融服務需求,開創性打造居家養老設備租賃產品,出臺針對高端養老機構和普惠養老機構的產品方案,並成功實現首單項目投放。這些舉措不僅滿足了養老市場的多樣化需求,也為養老產業的發展提供了創新的金融模式,推動了養老產業的升級和發展。 通過深耕金融"五篇大文章",海通恒信在為實體經濟發展做出貢獻的同時,也推動自身資產結構持續優化,進一步增強了內生發展動能。2024年,公司生息資產平均收益率為6.37%,加權平均凈資產回報率為8.10%。 未來,海通恒信將充分發揮"融資+融物"特性,圍繞金融"五篇大文章"方向,加大業務投放,提升服務實體經濟質效,推動融資租賃行業高質量發展。



