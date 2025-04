Tuesday, 8 April 2025, 11:53 HKT/SGT Share: 多項財務指標創歷史新高 海天味業衝刺港股「中國調味品第一股」

香港, 2025年4月8日 - (亞太商訊) - 2025年中國政府報告提出要大力提振消費,全方位擴大國內消費需求,將為以調味品為代表的基礎消費品需求擴容提供長期支撐。剛需屬性顯著的中國調味品行業呈現「一超多強」局面,絕對龍頭海天味業(603288.SH)已於今年年初向港交所遞表,擬通過打造「A+H」雙上市平台,進一步推進其全球化戰略。 於4月3日,海天味業發佈了2024年年度業績報告。報告顯示,過去一年,公司核心數據指標實現全面增長,營收、淨利潤、品類銷值等多項指標均創歷史新高。其中,營業收入達人民幣269.01億元,同比增長9.53%;歸屬于上市公司股東的淨利潤約人民幣63.44億元,同比增長12.75%;基本每股收益人民幣1.14元,同比增加12.87%。 推動「綠色智能釀造」升級,厚植新質生產力

在中國調味品行業,海天味業是獨佔鰲頭的領軍企業,也是A股消費板塊最具知名度的龍頭之一。其最早源於明朝萬歷年間,迄今已擁有400餘年的歷史傳承,基於傳統工藝釀造的「最正宗中國醬油味道」,廣受中國消費者的廣泛認可和喜愛,形成了海天醬油在中國市場當仁不讓的領先地位,並鑄就了家喻戶曉的國民品牌。 作為中國首批「中華老字號」企業之一的海天味業,在傳承傳統技藝的同時,也在積極創新求變,通過AI、物聯網、大數據等技術的全鏈條應用,促進傳統釀造工藝與前沿數智技術深度融合,推動傳統釀造業從「經驗驅動」向「數據驅動」跨越式升級,開闢出一條「綠色智能釀造」的可行路徑。 通過多個維度的現代化和數字化轉型,海天味業構建了全球範圍內的技術壁壘,塑造在國際市場的雄厚競爭實力,持續引領和開創全球醬油智能釀造新時代。在原材料選擇方面,自主研發「AI 豆臉技術」,從源頭保障醬油風味的穩定性。在生產過程,採用 316L 食品級不銹鋼管道與全封閉車間,並創新研發AI智能檢測與信息加密技術。在產品品鑒方面,首創「AI 電子鼻」,大幅提升識別準確率。 以新思維、新思路推進新型工業化,構建綠色智慧體系,海天味業打造出可持續的智能製造生態,智能釀造達世界最頂級水平,新質生產力加速培育。2025年1月14日,公司旗下高明工廠借超5項世界頂級智能釀造技術,晉升為全球唯一醬油釀造「燈塔工廠」,奠定了中國醬油智能釀造的「全球第一」地位。 依託頂尖的智能釀造技術,海天味業響應「健康中國」戰略要求,緊跟消費市場趨勢,不斷將科研成果轉化為高品質產品,構建了健康化、個性化的健康產品矩陣。2024年,公司有機系列產品表現尤為突出,其中通過中美歐三方有機認證的有機醬油、有機黃豆醬,和有機穀物釀造的有機香醋等,已成為健康消費浪潮下的明星單品。針對現代消費者對低糖、低脂、低鹽需求,公司推出的高鮮味極鮮醬油、橘子醋、白灼汁等系列產品,亦迅速搶佔細分市場。 此外,海天味業密切關注企業與環境的協同發展,圍繞應對氣候變化、水資源管理、 循環經濟與包裝材料、綠色運營管理四個方面推進綠色實踐,致力將運營對環境的影響降至最低,實現企業的可持續發展, ESG治理成果卓著。旗下高明工廠更是將固廢填埋轉移率控制在99.89%以上,並因此獲SGS鑽石級「零填埋認證」,這也是固廢處理領域的最高認可。南寧工廠和高明工廠還相繼榮獲當地「無廢工廠」稱號。高明工廠亦實現96%的冷卻水回收率,並再次獲得廣東省「節水標杆公司」稱號。 業績持續穩健增長,打造民族品牌出海標杆

自2014年A股上市至今,海天味業一直保持穩健持續的增長,營收從人民幣98億元增長超170%至269億元。於2013年至2023年,公司是全球調味品前十大企業中,唯一實現收入雙位數複合增長的企業。2024年,憑藉著持續的研發投入、產品「推新」、渠道完善、服務升級等綜合性措施,公司繼續實現逆勢增長,歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣 308.95 億元,同比增長 8.29%;整體淨利率23.63%,同比增加0.65%。 行業領先的商業模式下,海天味業堅定長期發展定位,在消費需求洞察、創新研發攻堅和品牌塑造等領域持續深耕,塑造了強勁的發展韌性。公司不但擁有深入億萬消費者味蕾記憶的國民產品和產品家族,顯著的質量、效率、成本優勢,也具有行業最廣泛和最下沉的立體化全國銷售網絡,使其增長及盈利兼備,2024年業績強勢向好,成為投資者一致看好的「質優股」。 與此同時,公司還大手筆分紅,擬按每10股派發2024年度現金股利人民幣8.60元(含稅),股利支付率75.24%,現金分紅金額達人民幣47.73億元(含稅),為歷年最高。A股上市以來,海天味業累計派現人民幣311.91億元,近三年累計現金分紅(派現+回購)人民幣122.41億元,積極回饋股東,與投資者共享公司發展成果。 而隨著近年來中餐文化在全球的廣泛普及,越來越多的中餐連鎖海外開店,以醬油為首的中餐調味品借中餐飲食的流行推廣逐漸走上西方餐桌,並日益受到全球消費者青睞。據統計,目前全球華人數量已超6,000萬,海外中餐飲食人群基數龐大,但中國調味品的海外供應遠未達到市場需求,增長空間巨大。海天味業逆勢增長的實踐,也為更多中國企業贏得全球性的長期競爭力提供了可借鑒的範本。 正是看到了調味品海的廣闊機遇及行業全球化出浪潮的興起,海天味業計劃登陸港股市場,並以之為起點,依託深厚的中國釀造底蘊和領先世界的智能釀造水平,加快品牌出海,不斷推動中國智造的調味品走向全球,進一步提升國際品牌形象及競爭力,持續釋放國際市場增長潛力,致力於成為「全球第一醬油品牌」。



