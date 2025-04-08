多項財務指標創歷史新高 海天味業衝刺港股「中國調味品第一股」

香港, 2025年4月8日 - (亞太商訊) - 2025年中國政府報告提出要大力提振消費，全方位擴大國內消費需求，將為以調味品為代表的基礎消費品需求擴容提供長期支撐。剛需屬性顯著的中國調味品行業呈現「一超多強」局面，絕對龍頭海天味業（603288.SH）已於今年年初向港交所遞表，擬通過打造「A+H」雙上市平台，進一步推進其全球化戰略。

於4月3日，海天味業發佈了2024年年度業績報告。報告顯示，過去一年，公司核心數據指標實現全面增長，營收、淨利潤、品類銷值等多項指標均創歷史新高。其中，營業收入達人民幣269.01億元，同比增長9.53%；歸屬于上市公司股東的淨利潤約人民幣63.44億元，同比增長12.75%；基本每股收益人民幣1.14元，同比增加12.87%。

推動「綠色智能釀造」升級，厚植新質生產力



在中國調味品行業，海天味業是獨佔鰲頭的領軍企業，也是A股消費板塊最具知名度的龍頭之一。其最早源於明朝萬歷年間，迄今已擁有400餘年的歷史傳承，基於傳統工藝釀造的「最正宗中國醬油味道」，廣受中國消費者的廣泛認可和喜愛，形成了海天醬油在中國市場當仁不讓的領先地位，並鑄就了家喻戶曉的國民品牌。

作為中國首批「中華老字號」企業之一的海天味業，在傳承傳統技藝的同時，也在積極創新求變，通過AI、物聯網、大數據等技術的全鏈條應用，促進傳統釀造工藝與前沿數智技術深度融合，推動傳統釀造業從「經驗驅動」向「數據驅動」跨越式升級，開闢出一條「綠色智能釀造」的可行路徑。

通過多個維度的現代化和數字化轉型，海天味業構建了全球範圍內的技術壁壘，塑造在國際市場的雄厚競爭實力，持續引領和開創全球醬油智能釀造新時代。在原材料選擇方面，自主研發「AI 豆臉技術」，從源頭保障醬油風味的穩定性。在生產過程，採用 316L 食品級不銹鋼管道與全封閉車間，並創新研發AI智能檢測與信息加密技術。在產品品鑒方面，首創「AI 電子鼻」，大幅提升識別準確率。

以新思維、新思路推進新型工業化，構建綠色智慧體系，海天味業打造出可持續的智能製造生態，智能釀造達世界最頂級水平，新質生產力加速培育。2025年1月14日，公司旗下高明工廠借超5項世界頂級智能釀造技術，晉升為全球唯一醬油釀造「燈塔工廠」，奠定了中國醬油智能釀造的「全球第一」地位。

依託頂尖的智能釀造技術，海天味業響應「健康中國」戰略要求，緊跟消費市場趨勢，不斷將科研成果轉化為高品質產品，構建了健康化、個性化的健康產品矩陣。2024年，公司有機系列產品表現尤為突出，其中通過中美歐三方有機認證的有機醬油、有機黃豆醬，和有機穀物釀造的有機香醋等，已成為健康消費浪潮下的明星單品。針對現代消費者對低糖、低脂、低鹽需求，公司推出的高鮮味極鮮醬油、橘子醋、白灼汁等系列產品，亦迅速搶佔細分市場。

此外，海天味業密切關注企業與環境的協同發展，圍繞應對氣候變化、水資源管理、 循環經濟與包裝材料、綠色運營管理四個方面推進綠色實踐，致力將運營對環境的影響降至最低，實現企業的可持續發展， ESG治理成果卓著。旗下高明工廠更是將固廢填埋轉移率控制在99.89%以上，並因此獲SGS鑽石級「零填埋認證」，這也是固廢處理領域的最高認可。南寧工廠和高明工廠還相繼榮獲當地「無廢工廠」稱號。高明工廠亦實現96%的冷卻水回收率，並再次獲得廣東省「節水標杆公司」稱號。

業績持續穩健增長，打造民族品牌出海標杆



自2014年A股上市至今，海天味業一直保持穩健持續的增長，營收從人民幣98億元增長超170%至269億元。於2013年至2023年，公司是全球調味品前十大企業中，唯一實現收入雙位數複合增長的企業。2024年，憑藉著持續的研發投入、產品「推新」、渠道完善、服務升級等綜合性措施，公司繼續實現逆勢增長，歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣 308.95 億元，同比增長 8.29%；整體淨利率23.63%，同比增加0.65%。

行業領先的商業模式下，海天味業堅定長期發展定位，在消費需求洞察、創新研發攻堅和品牌塑造等領域持續深耕，塑造了強勁的發展韌性。公司不但擁有深入億萬消費者味蕾記憶的國民產品和產品家族，顯著的質量、效率、成本優勢，也具有行業最廣泛和最下沉的立體化全國銷售網絡，使其增長及盈利兼備，2024年業績強勢向好，成為投資者一致看好的「質優股」。

與此同時，公司還大手筆分紅，擬按每10股派發2024年度現金股利人民幣8.60元(含稅)，股利支付率75.24%，現金分紅金額達人民幣47.73億元（含稅），為歷年最高。A股上市以來，海天味業累計派現人民幣311.91億元，近三年累計現金分紅（派現+回購）人民幣122.41億元，積極回饋股東，與投資者共享公司發展成果。

而隨著近年來中餐文化在全球的廣泛普及，越來越多的中餐連鎖海外開店，以醬油為首的中餐調味品借中餐飲食的流行推廣逐漸走上西方餐桌，並日益受到全球消費者青睞。據統計，目前全球華人數量已超6,000萬，海外中餐飲食人群基數龐大，但中國調味品的海外供應遠未達到市場需求，增長空間巨大。海天味業逆勢增長的實踐，也為更多中國企業贏得全球性的長期競爭力提供了可借鑒的範本。

正是看到了調味品海的廣闊機遇及行業全球化出浪潮的興起，海天味業計劃登陸港股市場，並以之為起點，依託深厚的中國釀造底蘊和領先世界的智能釀造水平，加快品牌出海，不斷推動中國智造的調味品走向全球，進一步提升國際品牌形象及競爭力，持續釋放國際市場增長潛力，致力於成為「全球第一醬油品牌」。

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