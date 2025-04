Monday, 7 April 2025, 17:32 HKT/SGT Share: 從主業成功轉型到進入港股通 萬國黃金集團估值彈性持續釋放 - “家中有礦”的萬國黃金集團,緣何做到股價2年翻7倍?

香港, 2025年4月7日 - (亞太商訊) - 在經歷了1972-1980年、2002年-2012年兩輪牛市後,2019年8月1日,美聯儲十年來首次降息,海外央行紛紛跟進放水,以及國際地緣政治日趨複雜等因素擾動下,美元信用逐漸走弱,作為避險資產的黃金顯現獨特價值,步入第三輪牛市。 持續至今的黃金大牛市下,處於產業鏈上游的金礦企業無疑是最大受益者之一,不僅表現在產能擴張、業績增長上,也體現在股價的持續拉升上。港股黃金開採板塊中,截至今年3月31日,萬國黃金集團(03939.HK)自去年3月以來累計上漲214.46%,近兩年的漲幅更超過7倍,領漲整個板塊,更遠遠跑贏大盤。 股價能有如此強勢表現,得益於萬國黃金集團主業轉型的成功。同時,公司還於3月10日起進入港股通,流動性獲得大幅提升,股價亦再創新高,3月20日盤中創下18.36港元的歷史最高點。被納入港股通標的以來,公司獲南下資金持續增持,截至3月底,港股通持股比例增至1.41%,持股市值2.42億港元。 收購金嶺礦實現主業轉型,邁入高潛力增長新階段

萬國黃金集團原名"萬國國際礦業",主要在中國及所羅門群島從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務,在2023年之前,一直以旗下新莊礦的精礦產品為主要收入來源,而自2023年之後,金嶺礦的收入規模逐漸超過新莊礦,位居第一。 出於對黃金走牛趨勢的精准預判,萬國黃金集團早於2020年4月30日收購了祥符金嶺有限公司的77.78%權益,而後者擁有位於所羅門群島的一處金嶺礦90%權益,並於2022年11月起開始試產。整個2023年是金嶺礦的產能爆發之年,全年實現收入約人民幣6.58億元,一舉超過新莊礦約人民幣5.73億元的總營收,占萬國黃金集團總營收的比重提升至50.1%,成為公司第一大收入來源。 也正因為金嶺礦的產能擴張,使得萬國黃金集團2023年業績大增,收入、歸母淨利潤分別增長93.0%、85.8%。2024年上半年,公司收入、歸母淨利潤繼續保持快速增長,增速達59.7%、72.9%,其中金嶺礦收入占比進一步提升至約60.5%。看到如此良好勢頭,公司也趁熱打鐵,於2024年10月9日完成收購祥符金嶺額外20.22%權益,由此擁有祥符金嶺的98%權益及金嶺礦的88.2%實際權益,將"金嶺礦"這一聚寶盆牢牢攥在手中。 事實證明,這一策略是極為正確的。隨著勘探專案的不斷推進及生產工藝的循序改進,金嶺礦銷量持續提升,使得萬國黃金集團的第一大收入來源發生了改變,更名成為水到渠成之事。2024年8月6日起,公司名稱正式由原來的"萬國國際礦業集團有限公司"更改為"萬國黃金集團有限公司",以全新的企業定位和品牌形象,踏上跨越式發展的快車道。 2024年度,核心主營業務升級為黃金開採及銷售的萬國黃金集團,業績繼續穩步提升。全年實現收入約人民幣18.76億元,同比增加42.6%,其中,來自金嶺礦的收入同比增加80.4%,占比63.3%。整體毛利約人民幣9.97億元,同比增加61.0%,整體毛利率53.2%;金嶺礦毛利同比增加98.1%,毛利率55.6%,高出整體毛利率2.4個百分點。公司歸母淨利潤約人民幣5.75億元,同比增加71.6%。 以上數據可以看出,金嶺礦無論是收入、毛利潤增幅,還是毛利率,都要高於萬國黃金集團的整體水準,對增厚公司盈利產生的引擎作用明顯。這也從側面說明了,公司審時度勢,順應本輪黃金牛市而進行主業轉型,經受住了市場的考驗。 產能爬坡提速進行時,機構看好業務發展前景

從投產過程來看,萬國黃金集團旗下金嶺礦於2022年8月開始堆浸廠試生產,並從2023年1月1日開始浮選廠試生產。於此試產階段,金嶺礦的浮選精礦產量一直在穩步提高,接近其設計產能。 根據公司披露,截至2023年12月31日,金嶺礦的礦產資源總量為7,200萬噸(含金量330萬盎司),儲量為2,870萬噸(含120萬盎司黃金)。公司發佈的最新數據顯示,截至2024年7月31日,金嶺礦的礦產資源總量為1.96億噸(含金量730萬盎司),較2023年底增幅分別為172.2%及121.2%。儲量為3,070萬噸(含130萬盎司黃金),較2023年底增加7.0%和8.3%。 根據業績報告,於2024年,金嶺礦的採礦量約271.3萬噸,同比增加85.0%;選礦量約228.1萬噸,同比增加96.9%。對此,民生證券在最新研報中指出,以20年左右的礦山生命週期來預估,未來金嶺金礦年產量或能達到10噸以上,成長空間廣闊。該行認為,萬國黃金集團未來成長空間廣闊,隨著公司採礦恢復正常,選礦逐步改善,當前產能爬坡預計提速,同時未來還有進一步擴產的可能,疊加金價景氣,看好公司後續黃金產量持續增長,迎來量價齊升。 中信證券則認為,目前金嶺礦專案技改階段正處於爬坡期,增儲落地有望促進專案第二階段規劃和建設,預測金嶺礦長期產量潛力有望達到8-10噸/年以上,效益釋放正當時,成長前景遠大。此外,金嶺礦收購的資源對價僅為行業平均水準的三分之一,疊加規模效應以及電力供應改善,成本優勢有望進一步夯實。該行預計2025年量增、降本、價漲的延續,將促進萬國黃金集團業績延續快速增長,近期金嶺礦資源翻倍式增長為中長期擴產提供支撐,給予公司2015年17倍PE估值,首次覆蓋並給予公司"買入"評級,目標價20港元。 獲納入恒指及港股通,長期投資價值持續彰顯 近期,除了2024年度業績報喜,萬國黃金集團還獲納入恒生綜合指數,並成為港股通標的,預示著其未來發展將迎來諸多利好。 今年2月21日,恒生指數公司公佈最新季檢結果,其中萬國黃金集團滿足了包括市值、流動性和上市時間等在內的一系列標準,獲納入恒生綜合指數成份股。其後,根據深圳證券交易所公告,因應恒生綜合指數成份股定期調整,深港通下的港股通標的證券名單於2025年3月10日起實施重大調整,萬國黃金集團獲調入,進入港股通名單。 被納入恒指,是資本市場對萬國黃金集團長期投資價值的高度認可。恒生指數作為香港市場的重要風向標,其成分股的選擇極為嚴苛,需綜合考量公司的市值規模、財務狀況、行業地位以及發展前景等多方面因素。公司能夠脫穎而出,成為其中一員,充分證明了其在黃金產業領域的穩健實力,以及在業務拓展過程中所展現出的強大競爭力和可持續增長潛力。 進入港股通後,萬國黃金集團能夠顯著擴大股東基數,提升公司在國際資本市場的知名度和影響力,進而吸引更多長期穩定的投資者成為公司股東,為公司發展提供堅實的資金保障。同時,有助於吸引更多專業投資者和交易機構參與其股票交易,從而有效改善公司股票的流動性。此外,這也為公司帶來了大量的主動和被動配置機會,這些新增的資金配置將為公司發展注入強勁動力。 良好的市場表現與資金支持,往往會帶來更優的估值待遇。隨著萬國黃金集團在資本市場的知名度提升、股東基數擴大、流動性增強以及資金配置增加,市場對公司的未來發展預期將進一步提高,使公司享受更高的估值溢價。更高的估值不但意味著公司市值的提升,還將增強公司在融資、並購等方面的優勢,為公司實現更大規模的發展和戰略佈局創造有利條件。 多重利好加持,讓萬國黃金集團站在了牛市的風口之上。在全球貨幣超發、國際局勢多變以及"去美元化"浪潮下,憑藉稀缺性和長期儲藏性,黃金中長期依舊具備較高的配置價值。通過在黃金產業領域持續深耕,不斷創新發展,相信萬國黃金集團將以"盈利增長"和"估值提升"雙重驅動,為投資者帶來超額回報。



部門 金属,矿产

