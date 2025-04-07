從主業成功轉型到進入港股通 萬國黃金集團估值彈性持續釋放

香港, 2025年4月7日 - (亞太商訊) - 在經歷了1972-1980年、2002年-2012年兩輪牛市後，2019年8月1日，美聯儲十年來首次降息，海外央行紛紛跟進放水，以及國際地緣政治日趨複雜等因素擾動下，美元信用逐漸走弱，作為避險資產的黃金顯現獨特價值，步入第三輪牛市。

持續至今的黃金大牛市下，處於產業鏈上游的金礦企業無疑是最大受益者之一，不僅表現在產能擴張、業績增長上，也體現在股價的持續拉升上。港股黃金開採板塊中，截至今年3月31日，萬國黃金集團（03939.HK）自去年3月以來累計上漲214.46%，近兩年的漲幅更超過7倍，領漲整個板塊，更遠遠跑贏大盤。

股價能有如此強勢表現，得益於萬國黃金集團主業轉型的成功。同時，公司還於3月10日起進入港股通，流動性獲得大幅提升，股價亦再創新高，3月20日盤中創下18.36港元的歷史最高點。被納入港股通標的以來，公司獲南下資金持續增持，截至3月底，港股通持股比例增至1.41%，持股市值2.42億港元。

收購金嶺礦實現主業轉型，邁入高潛力增長新階段



萬國黃金集團原名"萬國國際礦業"，主要在中國及所羅門群島從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務，在2023年之前，一直以旗下新莊礦的精礦產品為主要收入來源，而自2023年之後，金嶺礦的收入規模逐漸超過新莊礦，位居第一。

出於對黃金走牛趨勢的精准預判，萬國黃金集團早於2020年4月30日收購了祥符金嶺有限公司的77.78%權益，而後者擁有位於所羅門群島的一處金嶺礦90%權益，並於2022年11月起開始試產。整個2023年是金嶺礦的產能爆發之年，全年實現收入約人民幣6.58億元，一舉超過新莊礦約人民幣5.73億元的總營收，占萬國黃金集團總營收的比重提升至50.1%，成為公司第一大收入來源。

也正因為金嶺礦的產能擴張，使得萬國黃金集團2023年業績大增，收入、歸母淨利潤分別增長93.0%、85.8%。2024年上半年，公司收入、歸母淨利潤繼續保持快速增長，增速達59.7%、72.9%，其中金嶺礦收入占比進一步提升至約60.5%。看到如此良好勢頭，公司也趁熱打鐵，於2024年10月9日完成收購祥符金嶺額外20.22%權益，由此擁有祥符金嶺的98%權益及金嶺礦的88.2%實際權益，將"金嶺礦"這一聚寶盆牢牢攥在手中。

事實證明，這一策略是極為正確的。隨著勘探專案的不斷推進及生產工藝的循序改進，金嶺礦銷量持續提升，使得萬國黃金集團的第一大收入來源發生了改變，更名成為水到渠成之事。2024年8月6日起，公司名稱正式由原來的"萬國國際礦業集團有限公司"更改為"萬國黃金集團有限公司"，以全新的企業定位和品牌形象，踏上跨越式發展的快車道。

2024年度，核心主營業務升級為黃金開採及銷售的萬國黃金集團，業績繼續穩步提升。全年實現收入約人民幣18.76億元，同比增加42.6%，其中，來自金嶺礦的收入同比增加80.4%，占比63.3%。整體毛利約人民幣9.97億元，同比增加61.0%，整體毛利率53.2%；金嶺礦毛利同比增加98.1%，毛利率55.6%，高出整體毛利率2.4個百分點。公司歸母淨利潤約人民幣5.75億元，同比增加71.6%。

以上數據可以看出，金嶺礦無論是收入、毛利潤增幅，還是毛利率，都要高於萬國黃金集團的整體水準，對增厚公司盈利產生的引擎作用明顯。這也從側面說明了，公司審時度勢，順應本輪黃金牛市而進行主業轉型，經受住了市場的考驗。

產能爬坡提速進行時，機構看好業務發展前景



從投產過程來看，萬國黃金集團旗下金嶺礦於2022年8月開始堆浸廠試生產，並從2023年1月1日開始浮選廠試生產。於此試產階段，金嶺礦的浮選精礦產量一直在穩步提高，接近其設計產能。

根據公司披露，截至2023年12月31日，金嶺礦的礦產資源總量為7,200萬噸（含金量330萬盎司），儲量為2,870萬噸（含120萬盎司黃金）。公司發佈的最新數據顯示，截至2024年7月31日，金嶺礦的礦產資源總量為1.96億噸（含金量730萬盎司），較2023年底增幅分別為172.2%及121.2%。儲量為3,070萬噸（含130萬盎司黃金），較2023年底增加7.0%和8.3%。

根據業績報告，於2024年，金嶺礦的採礦量約271.3萬噸，同比增加85.0%；選礦量約228.1萬噸，同比增加96.9%。對此，民生證券在最新研報中指出，以20年左右的礦山生命週期來預估，未來金嶺金礦年產量或能達到10噸以上，成長空間廣闊。該行認為，萬國黃金集團未來成長空間廣闊，隨著公司採礦恢復正常，選礦逐步改善，當前產能爬坡預計提速，同時未來還有進一步擴產的可能，疊加金價景氣，看好公司後續黃金產量持續增長，迎來量價齊升。

中信證券則認為，目前金嶺礦專案技改階段正處於爬坡期，增儲落地有望促進專案第二階段規劃和建設，預測金嶺礦長期產量潛力有望達到8-10噸/年以上，效益釋放正當時，成長前景遠大。此外，金嶺礦收購的資源對價僅為行業平均水準的三分之一，疊加規模效應以及電力供應改善，成本優勢有望進一步夯實。該行預計2025年量增、降本、價漲的延續，將促進萬國黃金集團業績延續快速增長，近期金嶺礦資源翻倍式增長為中長期擴產提供支撐，給予公司2015年17倍PE估值，首次覆蓋並給予公司"買入"評級，目標價20港元。

獲納入恒指及港股通，長期投資價值持續彰顯

近期，除了2024年度業績報喜，萬國黃金集團還獲納入恒生綜合指數，並成為港股通標的，預示著其未來發展將迎來諸多利好。

今年2月21日，恒生指數公司公佈最新季檢結果，其中萬國黃金集團滿足了包括市值、流動性和上市時間等在內的一系列標準，獲納入恒生綜合指數成份股。其後，根據深圳證券交易所公告，因應恒生綜合指數成份股定期調整，深港通下的港股通標的證券名單於2025年3月10日起實施重大調整，萬國黃金集團獲調入，進入港股通名單。

被納入恒指，是資本市場對萬國黃金集團長期投資價值的高度認可。恒生指數作為香港市場的重要風向標，其成分股的選擇極為嚴苛，需綜合考量公司的市值規模、財務狀況、行業地位以及發展前景等多方面因素。公司能夠脫穎而出，成為其中一員，充分證明了其在黃金產業領域的穩健實力，以及在業務拓展過程中所展現出的強大競爭力和可持續增長潛力。

進入港股通後，萬國黃金集團能夠顯著擴大股東基數，提升公司在國際資本市場的知名度和影響力，進而吸引更多長期穩定的投資者成為公司股東，為公司發展提供堅實的資金保障。同時，有助於吸引更多專業投資者和交易機構參與其股票交易，從而有效改善公司股票的流動性。此外，這也為公司帶來了大量的主動和被動配置機會，這些新增的資金配置將為公司發展注入強勁動力。

良好的市場表現與資金支持，往往會帶來更優的估值待遇。隨著萬國黃金集團在資本市場的知名度提升、股東基數擴大、流動性增強以及資金配置增加，市場對公司的未來發展預期將進一步提高，使公司享受更高的估值溢價。更高的估值不但意味著公司市值的提升，還將增強公司在融資、並購等方面的優勢，為公司實現更大規模的發展和戰略佈局創造有利條件。

多重利好加持，讓萬國黃金集團站在了牛市的風口之上。在全球貨幣超發、國際局勢多變以及"去美元化"浪潮下，憑藉稀缺性和長期儲藏性，黃金中長期依舊具備較高的配置價值。通過在黃金產業領域持續深耕，不斷創新發展，相信萬國黃金集團將以"盈利增長"和"估值提升"雙重驅動，為投資者帶來超額回報。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network