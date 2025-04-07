智慧照明博覽與春季燈飾展今日揭幕



- 第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展（春季燈飾展）由今天起一連四天（4月6至9日）在灣仔會展舉行

- 兩大燈展揭示產品新趨勢，包括綠色創新、客制化燈飾、創意燈飾、健康照明及智能技術

- 展覽期間舉辦「亞洲照明會議」（4月6日）及「智慧照明方案論壇」（4月7日），探討照明行業最新趨勢及發展 香港, 2025年4月7日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展（春季燈飾展）由今天起一連四天（4月6至9日）假灣仔香港會議展覽中心舉行，兩項展覽以「智照綠色未來」為題，展示一系列創新及環保的照明解決方案，提升智能生活和推動可持續發展。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「作為國際創科營商周（BIT Week）的活動之一，智慧照明博覽載譽歸來，展示一系列的產品和解決方案，包括智慧照明技術、人本照明、可持續發展照明方案等。而春季燈飾展則是多元照明產品的一站式貿易平台，兩大燈展匯聚約1,000家參展商參與，打造頂尖燈飾及照明產品及技術商貿盛會。」 根據Statista的資料，全球智慧照明市場的規模預計會由2020年的81億美元，急升至2030年的440億美元，智慧照明透過編程，讓用戶可以根據實際需求調整亮度、顏色及色溫。另一方面，國際能源署（IEA）預計，2026年LED 技術將顯著減少全球電力使用量，每年可減少數十億的碳排放，而太陽能照明解決方案在城市基礎設施項目中的廣泛應用，進一步彰顯行業對可再生能源的承諾。 兩項燈展揭示產品新趨勢 面對不斷變化的市場需求，今年照明行業繼續推陳出新，燈具在著重功能性之餘，亦融合了可持續發展、個性化及創意、健康照明、AI技術等新趨勢。 綠色創新 - 兼具可持續性和創新的燈具 為回應市場對可持續發展的解決方案的增長需求，綠色創新將環保實踐與尖端技術相結合，成為增長的新動力。循環經濟的原則亦正在重塑照明產品的生產方式，在燈具中增加可回收和可生物降解組件的使用，減少環境足跡。有見及此，「綠色創新」展區（Greenovation）在春季燈飾展上首次亮相，15家展商帶來多種綠色照明及智能家居產品。當中，中山市艾森斯衛浴（展位：3E-C01）的LED鏡結合先進的光控技術，提供智能照明解決方案，除了可調控光度及配置抗霧技術，亦同時配備放大鏡、藍牙音響、數字時鐘、WiFi天氣、USB接口、無線充電剃鬚插座及智能面板，提升居家生活的舒適度與便利性。現時有關產品應用在酒店及住宅領域，並已獲跨國酒店集團選用。 糅合AI技術的燈具打造智能家居 燈飾產品引入近年大熱的人工智能（AI）和物聯網（IoT）解決方案，成為提升居住環境和打造高品質生活的重要一環。智慧照明博覽便提供一個全面的平台，展示各種智能產品和照明方案。深圳市金流明光電技術有限公司（展位：1B-A10）為國家級高新技術企業，其Caimeta AIoT結合人工智能、物聯網和數據分析，AI照明燈光可以像變色龍一樣適應環境，輸出專業的光色，為零售、辦公大樓、酒店、住宅、學校及餐廳等行業提供端到端（end-to-end）的智能照明解決方案。 客制化照明滿足不同需要 一成不變的照明方式已成過去，客制化的燈飾及照明方案成為買家的首選，產品配合不同場地和環境需要，滿足客戶不同的需求。作為深圳高新技術企業的深圳思諾美科技有限公司（展位：1B-C19）帶來可定制的LED植物生長燈，燈具的顏色及形狀可因應客戶需要度身訂做，透過交織散發藍光和紅光，促進植物的光合作用，而且同時提供定向和全面照明，可調節的色溫和全光譜LED照明亦可增強植物的自然著色。至於薈創國際（展位：1E-C24）的超薄LED燈帶XRibbon由柔性材料製成，燈光顏色可定制，適合各種室內和室外裝飾應用，而此產品亦曾獲得 Red Dot 紅點設計大獎。 具創意及設計元素的時尚燈飾 業界將創新設計意念及時尚元素融入燈飾產品中，讓燈具在發揮傳統的照明功能之餘，亦可點綴客戶的生活及工作空間，凸顯個人風格，例如透過語音控制的照明可與家中音樂設備連結，為用戶帶來沉浸式體驗。其中Hong Kong SNC Lighting Co Ltd（展位：1E-C02）的多功能可移動工作燈為一款創新型LED燈，可以從0°度到120°度之間靈活旋轉五個角度，亦可通過燈體的孔提供流線型的高效散熱。每盞燈的亮度皆可調節，並散發出簡單舒適的色彩，為用戶提供更佳的使用體驗。工作燈用途廣泛，可作建築照明、場景照明、商業照明和廣告照明用途，而且室內和室外皆適合使用。這款LED燈設計創新曾榮獲iF設計獎。 以人為本的健康照明 業界不但注重燈具外形設計，同時顧及用家健康，包括智能化健康照明產品，甚至透過以人為本的照明提升用家的睡眠質素。部分參展商在營造健康光度環境方面別出心裁，例如：來自韓國的Prism（展位：3C-D09）在春季燈飾展帶來電腦視力保護燈，配備智能感應功能，方便調整光線強度。它可輕鬆固定於顯示器上，適合長時間使用，減少眼睛疲勞。 雲集最先進燈飾及解決方案 上海浦東智能照明聯合會再次參加智慧照明博覽，帶來「智能生態與物聯網供應鏈展示區」，展示多個知名品牌的最新方案，包括榜威、造作智能、莱迪弗彻、順舟智能及同一方等品牌，博覽亦設有粵港澳大灣區主要照明產業基地的展館，包括新設的深圳市展團、深圳市半導體產業發展促進會帶來的SZSA智慧照明館，以及載譽歸來的中山市展團，當中有多家聚焦細分領域、滿足小眾高端需求的「國家專精特新小巨人」企業，例如擁有專利的LED燈箱邊緣光源的深圳思諾美科技有限公司（展位：1B-C19）；以及專營全光譜LED芯片的深圳旭宇電子有限公司（展位：1B-A20）。 兩大論壇剖析市場熱門議題 除了展示產品外，兩大燈展期間會舉辦多場行業講座、交流酒會、產品推廣及發佈會等活動，讓參加者掌握永續照明、健康照明、智能燈具等最新的行業趨勢，並提供交流和拓展人脈的機會。當中的兩大重點活動分別為： 「亞洲照明會議」（4月6日） 會議旨在促進照明行業適應最新的市場標準，並通過案例研究展示ESG發展。畢適明照明設計工作室的照明設計總監Matthew Norman會以歐亞兩地的案例剖析市場如何應對全新歐盟法規；專營古蹟照明修復的英國公司William Sugg & Co的董事總經理Lucy Bubb亦遠道而來，分享使用可持續照明方案進行古蹟活化的案例，如中環都爹利街、英國國會大廈、白金漢宮和西敏寺等。 「智慧照明方案論壇」（4月7日） 論壇將繼續與上海浦東智能照明聯合會（SILA）合辦，邀請行業專家探討人性化照明技術的進步及在不同場景下的智能化定制照明應用。國際照明產業Zhaga聯盟及DALI聯盟的中國組主席黃峰博士、引領全球健康建築發展的國際WELL建築研究院中國區總監夏怡，以及小米IoT平台部研發部負責人孔令濤等行業領袖，將分享照明與身心健康之間的關聯及探討人本照明的未來。 「國際創科營商周」創科盛事不斷 由香港特別行政區政府創新科技及工業局和香港貿發局策動的國際創科營商周（BIT Week）於4月舉行，匯聚連串精彩創科活動包括展覽、論壇、研討會、圓桌會議及交流活動等，旨在促進業界及跨行業交流，並鞏固香港作爲國際創科中心的戰略地位。國際創科營商周的連串精彩活動包括「智慧照明博覽」、「香港國際創科展」（InnoEX）、「香港春季電子產品展」、香港Web3嘉年華及香港世界青年科學大會，都是業界不容錯過的科技盛事。 圖片下載：https://bit.ly/4jejb5a 第二屆智慧照明博覽及第16屆香港國際春季燈飾展（春季燈飾展）由今天起一連四天（4月6至9日）假灣仔香港會議展覽中心舉行，兩展匯聚約1,000家參展商。 智慧照明博覽展示一系列的產品和解決方案，包括智慧照明技術、人本照明、可持續發展照明方案等。 上海浦東智能照明聯合會再次參加智慧照明博覽，帶來「智能生態與物聯網供應鏈展示區」，展示多個知名品牌的最新方案。 春季燈飾展為提供多元照明產品的一站式貿易平台。 綠色創新展區在春季燈飾展上首次亮相，15間展商帶來多種綠色照明及智能家居產品。 「亞洲照明會議」於今日舉行，旨在促進照明行業適應最新的市場標準，並通過案例研究展示ESG發展。 展會資料 展覽日期 開放時間 4月6至8日(星期日至二) 上午9時30分至下午6時30分 4月9日(星期三) 上午9時30分至下午5時 展覽地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳1A-E及3C-E 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到香港會議展覽中心展覽廳1CD大堂，或到香港貿發局新聞中心（香港會議展覽中心博覽道入口──新翼地下）登記 相關網頁 智慧照明博覽：smartlightingexpo.hktdc.com/tc 香港國際春季燈飾展：hklightingfairse.hktdc.com/tc 展會活動：https://www.hktdc.com/event/smartlightingexpo/tc/programme 香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 蘇顯博 電話：(852) 2584 4049 電郵：stanley.hp.so@hktdc.org 張希汶 電話：(852) 2584 4272 電郵：serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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