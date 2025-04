Monday, 7 April 2025, 14:49 HKT/SGT Share: 海通恒信:數字化轉型與合作交流並重 釋放高質量發展新動能

香港, 2025年4月7日 - (亞太商訊) - 在國家和地方政策的支持引導下,近年來數字經濟蓬勃發展,推動金融業持續改革與創新,並在拉動社會投資、助推實體經濟轉型升級等方面發揮了重要作用。對融資租賃行業而言,順應時代之變,以科技創新為引擎,不斷加快"數字化"基礎建設,全面展開數字化轉型,是穩定、可持續發展的根本性策略。 立足於租賃本源,融資租賃龍頭海通恒信(1905.HK)圍繞"數字化"的長遠目標建設,深度利用金融科技賦能經營發展效能提升,紮實推動數字化轉型,同時加強對外合作交流,進一步夯實業務基礎,經營成效再上新臺階。財務數據顯示,2024年,公司實現收入總額及其他收入、收益人民幣88.55億元,凈利潤人民幣15.13元,每股基本收益人民幣0.17元。截至2024年12月31日,資產總額為人民幣1,112.97億元,權益總額為人民幣199.83億元。 加大金融科技投入,以數字化促提質、降本、增效 運用金融科技手段,海通恒信深度挖掘經營發展各個環節的提質、降本、增效潛能,不斷提升業務全流程的科技化和智能化水平,有力推進金融科技與融資租賃的深度融合,紮實推動數字化轉型,保障公司業務全面、高效開展。 2024年,公司推進中臺系統數字化、信息化、智能化建設,上線財務中臺系統實現業財一體化管理,為公司管理決策提供有力保障;實現客戶線索全流程在線管理,進一步提升移動端獲客與展業效率;豐富視頻盡調小程序功能,更好地匹配盡調、簽約和資產巡視等業務場景;提高風控智能化水平,實現圖片欺詐智能識別功能,並完成普惠租賃業務的初篩風控模型驗證上線;落地電子簽約音視頻雙錄功能,提高電子簽約覆蓋率;上線GPS證照管理等物聯網新應用,為資產安全保駕護航。此外,構建風險管理門戶,提升風險數據的可視化展現和量化分析效率;優化資產管理系統,實現資產全生命周期的在線化和自動化管理,大幅提升資產管理效率。 同時,公司持續推動網絡安全、終端安全、數據安全和開發安全等多維度網絡安全常態化建設,顯著提升了網絡的安全穩定和運行效率;成功自建AI中臺人工智能專區,為業務模式變革與轉型升級提供了強有力的支撐;持續推動更為高效、穩定的算力二期平臺項目建設,為公司的轉型發展奠定堅實基礎。 憑借將融資租賃與金融科技深度融合的良好表現,海通恒信榮獲2024年第五屆金融科技應用與服務大會"金翼獎"之"領軍企業獎",公司的數字化轉型項目榮獲肯耐珂薩第七屆"星躍獎"之"數智化轉型先鋒-最佳實踐獎",有力證明了公司數字化轉型成果在實踐上的先進性。 擴大合作交流,穩步推進產業化轉型

數字化轉型見行見效的同時,海通恒信聚焦優質製造業企業及其上下遊產業集群園區,積極推動產業間交流合作,進一步擴大產業生態圈,建立產業化轉型定期復盤機製,持續提升產業類業務投放比重,產業化轉型進程穩步推進。 2024年,公司成功舉辦海通恒信產業生態高質量發展促進會,強化數字經濟、先進製造、綠色能源、生態環保等領域產融對接合作,海通恒信產業生態高質量發展聯盟正式啟動。成功舉辦AI+應用生態大會,創造及加速了多個商業 不僅如此,公司還舉辦海通恒信共享出行高質量發展金融交流會,促進車樁聯動、平臺聯動、無人駕駛等業務創新與合作,賦能出行行業高質量發展;聯合一汽奧迪舉辦產業金融交流會,攜手產業各方推動汽車產融結合;與多家共享出行公司達成戰略合作,並與寧德時代正式簽署巧克力換電生態合作協議,開啟換電領域的深度合作;還聯合上海市環境保護產業協會舉辦第三屆上海綠色低碳技術創新大賽(環保產業協會專場),積極推動上海綠色低碳產業創新發展。 另外,海通恒信受邀參加"科創-綠色租賃"賦能新質生產力發展促進會暨第二屆長三角融資租賃高質量發展大會,會上簽約長三角設備更新租賃投放綠色低碳項目、科創租賃資產流轉項目;受邀參加上海第五屆金融科技應用與服務大會,更好服務金融科技領域實體經濟發展;參加上海臨港新片區融資租賃"一站式"服務平臺揭牌儀式及資產流轉集中簽約儀式,租賃資產流轉平臺交易額名列前茅。亦與長三角G60科創走廊金融服務中心、太保產險上海分公司等達成戰略合作。 通過不斷提升產業化轉型成效,加強與產業合作方、租賃同業等交流合作,海通恒信實現了產業協同、共享共贏,資產投放結構持續優化,為服務實體經濟貢獻海通力量。2024年,公司的融資租賃主業中,來自先進製造、工程建設、能源環保項目的對接,有效促進數字產業與實體經濟的深度融合。、城市公用、交通物流、文化旅遊及醫療健康的收入占比分別為22.3%、16.6%、17.7%、12.5%、13.1%、8.2%、8.4%。 當下,融資租賃行業正處於轉型發展的關鍵階段,數字化轉型與產業化轉型將是一項長期而復雜的任務。海通恒信將堅定實施金融科技戰略,逐步深化由科技驅動的數字化轉型,同時持續強化產業交流合作,以數字化促進業務良性發展,以業務驅動數字化迭代升級,形成業務和數字化協調發展的新格局。



