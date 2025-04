Thursday, 3 April 2025, 18:14 HKT/SGT Share:

來源 Informa Markets 2025年首屆亞太商旅會展匯Connect Marketplace Hong Kong圓滿落幕 - 開啟香港會展及獎勵旅遊業新紀元

香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 3月28日,亞太商旅會展匯Connect Marketplace Hong Kong 於 2025年3月19日至21日在香港亞洲國際博覽館圓滿舉行。展會匯聚全球超過30個國家及地區行業精英,共60多家參展企業,吸引逾4,000位業界專業人士參與。展會致力打造高效商務平台,促進會展及獎勵旅遊業的交流與合作,為與會者創造顯著商業價值。 亞洲英富曼會展有限公司 (Informa Markets)亞洲區總裁兼首席執行官馬穎(Margaret Ma Connolly)表示:「亞太商旅會展匯Connect Marketplace Hong Kong的啟航不僅意味著一個新展會的誕生,更體現了我們對香港作為亞太地區會展及獎勵旅遊業理想樞紐的堅定信心。 我們不僅在此探討行業未來,更在這裡積極推動行業發展,構築跨越國界的橋樑,助力亞洲乃至全球會展及獎勵旅遊業實現真正的增長與繁榮。」 作為行業領先的商務對接平台,本屆展會特設特邀買家(Hosted Buyer)配對計劃,吸引約450名全球重要決策者參與。展會期間共促成近1,300 場高效的一對一商務配對會議,為參展商和買家提供了精準對接的絕佳機會。 此外,展會期間還舉辦了多場高端行業論壇,深入探討會展及獎勵旅遊業的前沿趨勢及可持續發展的解決方案。 同時展會更策劃了「賽馬之夜」、「尊貴晚宴」及「澳門考察之旅」等一系列交流活動,進一步促進全球參會者之間的緊密聯繫與互動。 亞太商旅會展匯Connect Marketplace Hong Kong高級項目總監李佩儀(Janice Lee)表示:「在短短四個月的籌備時間,通過團隊的協同努力,展會成功吸引了4,000多位來自會展及獎勵旅遊業的專業買家,實現了前所未有的成功!我們對來年的展會充滿信心,期待能再創佳績!」下一屆亞太商旅會展匯Connect Marketplace Hong Kong將於2026年3月18日至19日舉行,敬請期待! 關於亞洲英富曼會展有限公司

亞洲英富曼會展有限公司 (Informa Markets) 旨在為各行各業和專業市場,提供交易、創新和發展平台。業務包括550多個國際B2B活動和品牌,涵蓋多個領域,包括醫療、保健與製藥,基礎設施,建築及房地產,時尚服飾,酒店、食品與飲料,以及健康與營養等。通過舉辦面對面會展,提供專業數據和可執行數據解決方案,為全球客戶和合作夥伴提供參與、體驗和達成交易的機會。作為全球領先的會展主辦方,我們為各種各樣的貿易行業注入發展動力,釋放機遇 ,為其蓬勃發展助一臂之力。欲了解更多信息,請瀏覽www.informamarkets.com。 傳媒查詢,請聯絡:cheenie.so@informa.com



