健倍苗苗完成收購天喜堂90%股權



香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 香港領先的品牌保健品營銷商及分銷商健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」）今天公布已完成收購天喜堂藥廠有限公司（「天喜堂」）90%股權，總代價為171.0百萬港元。天喜堂現正式成為健倍苗苗的非全資附屬公司。 引入信譽悠久品牌 強化產品組合

天喜堂旗艦產品「天喜堂天喜丸」歷史悠久，在香港及中國内地（尤其廣東省）享有極高的品牌知名度。該產品配方獨特，專為調節女性生理周期、促進生殖健康及增強血液循環以提升氣色而設，深受女性消費者信賴，被廣泛視為婦科健康的可靠良方。集團看好其獨特的市場定位及長期增長潛力，是次收購將有效強化集團品牌中藥產品組合的戰略佈局。 釋放增長潛力及協同效應

是次收購為擴展集團的品牌中藥組合，並加快其增長策略，提供了一個極佳的機會。通過將此一標誌性品牌納入現有產品線，集團可充分把握市場增長機遇，滿足消費者對全人健康解決方案日益增長的需求。 為充分發揮品牌潛力，集團計劃開展全面的市場推廣活動，憑藉其成功的品牌管理及年青化經驗，提升消費者認知度及參與度。同時，集團將擴展分銷網絡，把握新市場機遇及拓展新的客戶群。透過收購業務的互補優勢，是次收購預期可帶來顯著的協同效應，符合集團收購資產及業務之策略，有助強化其長遠願景及提升股東價值。 品牌年青化的成功經驗

集團對傳統中藥品牌年輕化擁有豐富經驗，成功將將經典產品轉化為市場領先品牌。旗下標誌性品牌包括腸胃中成藥市場的領導品牌「保濟丸」、家喻戶曉的止痛退燒藥品牌「何濟公」、以及透過融合香港懷舊情懷與創意廣告，成功塑造全新形象的傳統中藥油品牌「飛鷹活絡油」。 集團透過策略性品牌重塑、全渠道拓展及數碼驅動的消費者互動策略，成功將傳統品牌轉型為同時深受忠實客戶及年輕一代青睞的現代保健解決方案。健倍苗苗將為「天喜堂天喜丸」這個信譽卓著的品牌注入新動力，進一步擴大其市場影響力。 健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「收購天喜堂是鞏固我們在品牌中藥板塊領導地位的關鍵舉措。憑藉其深厚的品牌底蘊及廣泛的市場認可度，『天喜堂天喜丸』將為我們的產品組合帶來高度互補的協同效應。憑藉豐富的品牌重塑經驗，集團有信心全面釋放該品牌的市場增長潛力，為股東創造長遠價值。」 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「天喜堂天喜丸」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「十靈油」、「鎮痛霸祛風活絡油」、「德國秀碧除疤膏」及「美德瑪寶兒除疤啫喱」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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