來源 JF SmartInvest Holdings Ltd 九方智投控股2024年年度經營性現金流同比飆升266.6% - 股東應佔溢利大增42.8%至人民幣272.4百萬元

摘要: - 報告期內,本集團總訂單金額約為人民幣3,505.9百萬元,較同期的約人民幣2,347.7百萬元增加約49.3%。

- 總收益約為人民幣2,306.0百萬元,較同期的約人民幣1,965.4百萬元增加約17.3%。

- 股東應佔溢利約為人民幣272.4百萬元,較同期的約人民幣190.7百萬元增加約42.8%。 香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 3月28日,九方智投控股有限公司(「九方智投控股」或「公司」;及其附屬公司統稱「本集團」或「我們」)欣然宣佈截至2024年12月31日止年度(「2024年」或「報告期內」)之綜合年度業績。報告期內,公司實現收益約人民幣2,306.0百萬元,較同期增長約17.3%;股東應佔溢利約為人民幣272.4百萬元,較同期增加約42.8%;此外,經營性現金流表現強勁,淨流入額約為人民幣1,627.8百萬元,同比大幅增長約266.6%,充分彰顯公司戰略執行成效與市場適應能力。 構建多維產品體系 推動業務與收入多元化

報告期間,在整合完善現有產品基礎上,本集團推出業內首款股票學習機,豐富小額系列產品矩陣,推動收入多元化。目前已形成「股道領航系列和超級投資家」、「易知股道-九方智投股票學習機」、「九爻股」、「九方智投App」的四大產品線,通過協同效應,旨在更有效地服務於更廣泛的客戶群體。 公司以用戶需求為出發點,於7月首發「易知股道-九方智投股票學習機啟航版」,推出行業首款股票學習機填補市場空白,希望通過該產品,為投資者打造專屬學習平台,積極踐行企業社會責任,深化金融普惠教育實踐,報告期內,人均每日使用時長已超2小時。同時推出近30款輕量級產品,以實現產品規模化和標準化,充分挖掘長尾客戶,匹配用戶多樣化需求,報告期內,小額系列產品在期客戶使用次數超220.3萬。 堅持「科技+投研」雙輪驅動戰略 持續深化AI全方位賦能與落地

我們秉持「科技+投研」雙輪驅動策略,持續加大研發投入,探索AI等領先技術對公司產品服務、業務運營、經營管理的賦能和應用,堅守「買方投顧」,強化「1+N」投研體系,實現投研全面滲透業務及流程,為客戶長期價值創造提供專業支撐。 研發實力與投入持續增強,報告期內,研發投入約人民幣319百萬元,較同期增長10.9%,研發投入佔公司總收益約13.8%。並且,截至報告期末,擁有產品功能、大數據、人工智慧等方面軟件著作權、專利136件,同比新增52件。值得關注的是,報告期內,我們成為中國人工智能學會(CAAI)成員單位,標誌公司在金融領域核心人工智能研發技術和成果得到認可。 我們探索AI對公司產品服務、業務運營、經營管理的全方面賦能。在產品服務方面,推出新一代股票投資對話助手「九方靈犀」及智能投研產品「九方智研」,提供深度思考模式的智能投顧對話服務及智能研報生成和解讀服務;智能投顧數字人「九哥」不斷迭代升級,報告期間服務客戶約47.2萬,累計服務達3,240.7萬次。在業務運營方面,部署「AI營銷夥伴」、「AI直播回放總結」,實現文本生成、話術推薦全流程覆蓋,溝通效率翻倍。在合規管理方面,公司構建智能合規管理解決方案3.0,「AI監測官」累計監測約16億次、「AI巡查官」輔助審核超1,000萬次,覆蓋率達98%。 我們堅持「買方投顧」,注重投研應用,僅12月期間,專業股票解復盤節目日均輸出約22檔,總時長達近13小時;積極與投資者互動、答疑解惑,日均諮詢量超過2,500條;九方金融研究所自研精品課程超過218套,累計課程約1,300節,總計超過12,000分鐘,進一步完善了股票學習機課程體系。 打造優質流量體系 精準拓展新客戶群

我們打造優質流量體系,持續拓寬平台陣地。本報告期,在抖音、視頻號基礎上,我們探索快手,佈局小紅書、B站等平台,利用短視頻+直播實現客戶高頻觸達,擴大品牌曝光,並優化直播效率、提升觀眾體驗,累計直播時長超過49,800小時,場次達約26,500場,均較同期增長超過110%;我們報告期內在不同互聯網平台上增加152個營運的MCN賬戶,截至2024年12月31日達到526個賬戶,吸引到約5,005萬名追隨者,較同期增加約1,115萬名追隨者。 與此同時,我們積極普及投教,提升品牌影響。「5-15全國投資者保護宣傳日」期間,我們聯合光大證券開展《股東來了》活動,通過短視頻、直播等形式在公司所有平台,湖北衛視、第一財經等傳統媒體積極宣傳,吸引公眾參與理性投資教育。截至2024年12月31日,我們已連續第5次獨家冠名第一財經巴菲特股東大會直播,打造《巴菲特與七頓午餐》欄目,本次直播全網總流量近2.27億。 展望未來

九方智投控股董事會主席及首席執行官陳文彬先生表示:「我們貫徹理性投資、價值投資和長期投資理念,幫助客戶構建正確投資觀,踐行投資者教育,履行企業社會責任,更以推動資本市場長期健康發展為己任。展望2025年,作為新一代股票投資助手,我們將持續強化競爭力,穩固市場領先地位,致力於讓投資理財更簡單、更專業,提升投資理財的幸福感。」 關於九方智投控股有限公司

九方智投控股有限公司作為新一代股票投資助手,面向廣大個人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問、投資者教育等服務,相繼推出股票行情軟件、股票學習機、股道領航、超級投資家、九爻股等產品。該公司通過"科技+投研"模式,基於人工智能(AI)與大数据技術研發九方智能投顧數字人、九方靈犀、九方智研等AI產品,實現行業創新實踐與場景應用。 如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

