九方智投控股2024年年度經營性現金流同比飆升266.6%

摘要：

- 報告期內，本集團總訂單金額約為人民幣3,505.9百萬元，較同期的約人民幣2,347.7百萬元增加約49.3%。

- 總收益約為人民幣2,306.0百萬元，較同期的約人民幣1,965.4百萬元增加約17.3%。

- 股東應佔溢利約為人民幣272.4百萬元，較同期的約人民幣190.7百萬元增加約42.8%。

香港, 2025年4月3日 - (亞太商訊) - 3月28日，九方智投控股有限公司（「九方智投控股」或「公司」；及其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）欣然宣佈截至2024年12月31日止年度（「2024年」或「報告期內」）之綜合年度業績。報告期內，公司實現收益約人民幣2,306.0百萬元，較同期增長約17.3%；股東應佔溢利約為人民幣272.4百萬元，較同期增加約42.8%；此外，經營性現金流表現強勁，淨流入額約為人民幣1,627.8百萬元，同比大幅增長約266.6%，充分彰顯公司戰略執行成效與市場適應能力。

構建多維產品體系 推動業務與收入多元化



報告期間，在整合完善現有產品基礎上，本集團推出業內首款股票學習機，豐富小額系列產品矩陣，推動收入多元化。目前已形成「股道領航系列和超級投資家」、「易知股道－九方智投股票學習機」、「九爻股」、「九方智投App」的四大產品線，通過協同效應，旨在更有效地服務於更廣泛的客戶群體。

公司以用戶需求為出發點，於7月首發「易知股道－九方智投股票學習機啟航版」，推出行業首款股票學習機填補市場空白，希望通過該產品，為投資者打造專屬學習平台，積極踐行企業社會責任，深化金融普惠教育實踐，報告期內，人均每日使用時長已超2小時。同時推出近30款輕量級產品，以實現產品規模化和標準化，充分挖掘長尾客戶，匹配用戶多樣化需求，報告期內，小額系列產品在期客戶使用次數超220.3萬。

堅持「科技+投研」雙輪驅動戰略 持續深化AI全方位賦能與落地



我們秉持「科技+投研」雙輪驅動策略，持續加大研發投入，探索AI等領先技術對公司產品服務、業務運營、經營管理的賦能和應用，堅守「買方投顧」，強化「1+N」投研體系，實現投研全面滲透業務及流程，為客戶長期價值創造提供專業支撐。

研發實力與投入持續增強，報告期內，研發投入約人民幣319百萬元，較同期增長10.9%，研發投入佔公司總收益約13.8%。並且，截至報告期末，擁有產品功能、大數據、人工智慧等方面軟件著作權、專利136件，同比新增52件。值得關注的是，報告期內，我們成為中國人工智能學會(CAAI)成員單位，標誌公司在金融領域核心人工智能研發技術和成果得到認可。

我們探索AI對公司產品服務、業務運營、經營管理的全方面賦能。在產品服務方面，推出新一代股票投資對話助手「九方靈犀」及智能投研產品「九方智研」，提供深度思考模式的智能投顧對話服務及智能研報生成和解讀服務；智能投顧數字人「九哥」不斷迭代升級，報告期間服務客戶約47.2萬，累計服務達3,240.7萬次。在業務運營方面，部署「AI營銷夥伴」、「AI直播回放總結」，實現文本生成、話術推薦全流程覆蓋，溝通效率翻倍。在合規管理方面，公司構建智能合規管理解決方案3.0，「AI監測官」累計監測約16億次、「AI巡查官」輔助審核超1,000萬次，覆蓋率達98%。

我們堅持「買方投顧」，注重投研應用，僅12月期間，專業股票解復盤節目日均輸出約22檔，總時長達近13小時；積極與投資者互動、答疑解惑，日均諮詢量超過2,500條；九方金融研究所自研精品課程超過218套，累計課程約1,300節，總計超過12,000分鐘，進一步完善了股票學習機課程體系。

打造優質流量體系 精準拓展新客戶群



我們打造優質流量體系，持續拓寬平台陣地。本報告期，在抖音、視頻號基礎上，我們探索快手，佈局小紅書、B站等平台，利用短視頻+直播實現客戶高頻觸達，擴大品牌曝光，並優化直播效率、提升觀眾體驗，累計直播時長超過49,800小時，場次達約26,500場，均較同期增長超過110%；我們報告期內在不同互聯網平台上增加152個營運的MCN賬戶，截至2024年12月31日達到526個賬戶，吸引到約5,005萬名追隨者，較同期增加約1,115萬名追隨者。

與此同時，我們積極普及投教，提升品牌影響。「5-15全國投資者保護宣傳日」期間，我們聯合光大證券開展《股東來了》活動，通過短視頻、直播等形式在公司所有平台，湖北衛視、第一財經等傳統媒體積極宣傳，吸引公眾參與理性投資教育。截至2024年12月31日，我們已連續第5次獨家冠名第一財經巴菲特股東大會直播，打造《巴菲特與七頓午餐》欄目，本次直播全網總流量近2.27億。

展望未來



九方智投控股董事會主席及首席執行官陳文彬先生表示：「我們貫徹理性投資、價值投資和長期投資理念，幫助客戶構建正確投資觀，踐行投資者教育，履行企業社會責任，更以推動資本市場長期健康發展為己任。展望2025年，作為新一代股票投資助手，我們將持續強化競爭力，穩固市場領先地位，致力於讓投資理財更簡單、更專業，提升投資理財的幸福感。」

關於九方智投控股有限公司



九方智投控股有限公司作為新一代股票投資助手，面向廣大個人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問、投資者教育等服務，相繼推出股票行情軟件、股票學習機、股道領航、超級投資家、九爻股等產品。該公司通過"科技＋投研"模式，基於人工智能（AI）與大数据技術研發九方智能投顧數字人、九方靈犀、九方智研等AI產品，實現行業創新實踐與場景應用。

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